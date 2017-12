Flori de sărbători: Steaua Crăciunului

Steaua Craciunului sau Crăciunița și-a făcut aparțitia în marile magazine și în florării. Este semn că vine Crăciunul, ca trebuie să avem în casă această plantă spectaculoasă și foarte frumoasă, un simbol al Sărbătorilor de iarnă. Planta are o caracteristică specială: frunzele ei își schimbă culoarea în preajma Crăciunului. Crăciunița este uşor de îngrijit, fiind foarte frumoasă tocmai atunci când avem nevoie de culoare în casă și inimă. Crăciunița are o legendă și o istorie a ei, devenind astfel un simbol al credinței, purității și încrederii. Crăciunița a fost planta de leac a aztecilor, iar preoții franciscani o foloseau în cadrul ceremoniilor religioase. Potrivit legendei, doi copii săraci au dorit să-i duca lui Iisus, de Crăciun, un dar la biserică. Fiind foarte săraci, tot ce au putut face a fost să culeagă niște crenguțe și frunze verzi de pe drum. Deși ceilalți oameni și copii au râs de cadoul lor, frunzele cele verzi s-au transformat imediat în steluțe roșii, scânteietoare. Credinţa copiilor a fost răsplătită de Dumnezeu. De aceea, Crăciunița este un simbol al simplității și al lucrului dăruit din inimă care poate bucura prin mesajul lui propriuzis. Atunci când vei dori să alegi o floare de dăruit unei persoane dragi, aminteșteți de povestea aceasta și alege o crăciuniță ca invocare a dragostei, cel mai important cadou! Frunzele, colorate până în primăvară Când cumperi o Crăciuniță trebuie să fii atent la florile mici, galben-verzui dintre frunzele superioare. Ele nu trebuie să fie înflorite sau căzute! Planta trebuie sa fie bine împachetată deoarece este foarte sensibilă la frig. Crăciunița este un arbust cu frunze mari și late, adesea comparate cu stelele. În decembrie, frunzele i se colorează în culorile roșu, galben, crem sau roz, care rămân așa până la venirea primăverii. Crăciunița este un cadou ideal pentru sărbătorile de iarnă, fiind colorată și plină de viață atunci când multe plante sunt în hibernare. Zilele scurte din timpul toamnei ajută la înflorirea Crăciuniței, dar acest efect este stricat din cauza lămpilor din casă. Începând cu luna octombrie și până în decembrie, trebuie să ai grijă ca planta să nu primească decât 10 ore de lumină pe zi, acoperind-o de la ora 18 până la ora 8 dimineața cu un carton mare sau o găleată. Crăciunița nu este deosebit de pretențioasă la udare. Este mai sensibilă la mișcări sau la mutări decât la lipsa apei. Planta poate rezista și o săptămână fără a fi udată. Steaua Crăciunului se va ofili doar atunci când nu este udată mai mult de o săptămână.Este recomandat să menții sănătatea plantei udând-o zilnic cu o cantitate mică de apă. Nu uda planta în farfurioară! Menține pământul umed, deoarece adunarea umezelii stătute în ghiveci va ofili planta. Daca ții planta pe balcon, este indicat să o aduci în casă pe perioada iernii chiar și dacă balconul este închis deoarece nu se poate asigura o temperatură de 15 grade. Primăvara este bine să o tunzi scurtând lăstarii pentru a nu deveni frunzoasă, dar și pentru a stimula ramificarea plantei. În timpul primăverii și verii, este bine ca planta să fie păstrată afară, într-un loc semiumbrit. După trecerea perioadei de înflorire, Steaua Crăciunului are nevoie de o perioadă de repaus de cel puțin două luni, timp în care se vor rări udările și se vor suspenda fertilizarile.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU