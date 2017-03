Finaliștii nivelurilor Award de Bronz și Argint, premiați la Piatra Neamț

Clubul Ecoturistic „Dr. Gh. Iacomi“, în calitate de Unitate Operațională Award, a organizat vineri, 3 martie, orele 18, în Sala Millenium a Hotelului Central Plaza, Ceremonia de premiere Award a finalizatorilor nivelurilor de Bronz și Argint.

În cadrul Ceremoniei au fost recompensați un număr de 20 tineri finalizatori ai programului Award din Piatra Neamț, Bârlad, județul Vaslui și Valea Lupului din județul Iași.

Au fost prezenți tinerii însoțiți de familie și prieteni, voluntarii implicați în program (lideri, instructori, evaluatori și supraveghetori), doamna Gianina Păun, coordonatorul Unității Operaționale Award CET „Dr. Gh. Iacomi“, coordonatorii naționali ai programului și invitați: domnul Bogdan Pușcasu, administratorul public al municipiului Piatra Neamț, în calitate de reprezentant al autorităților locale care au sprijinit desfășurarea programului, domnul Octavian Andrei Bărbuleț Tărăntuș, consilier al președintelui Consiliului Județean Neamț, conducerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret, directori ai colegiilor unde învață tinerii finalizatori, profesori, reprezentanți ai ONG-urilor partenere, ai Parcului National Ceahlău și reprezentanți ai Fundației Autonom, Grupului de firme TCE Trei Brazi, Ștefan și Compania, Maia Outdoor, Hotel Central Plaza și ai altor organizații și firme ce au ajutat la îndeplinirea cu succes a obiectivelor alese de tineri.

Înmânarea certificatelor de recunoaștere a finalizării nivelului de bronz și argint ale finalizatorilor a prilejuit rememorări emoționante ale activităților extraordinare efectuate de tineri în cadrul programului.

Programul a mai cuprins și momente artistice ale tinerilor, scurte cuvântări ale voluntarilor și susținătorilor programului.

Dezvoltare personală pentru tineri

Clubul Ecoturistic „Dr. Gheorghe Iacomi“ a fost licențiat ca Unitate Operațională în data de 01 aprilie 2015, fiind singura Unitate care derulează programul Award în Piatra Neamț, oferind astfel tinerilor interesați oportunitatea de a accesa acest program internațional de dezvoltare personală, prezent în peste 140 țări.

The Duke of Edinburgh’s International Award este liderul mondial al programelor de dezvoltare personală pentru tineri și se adresează celor cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani care, indiferent de mediul de proveniență, sunt încurajați să desfășoare activități de educație non-formală. El este structurat pe trei niveluri – bronz (tinerii peste 14 ani), argint (tinerii peste 15 ani) și aur (tinerii peste 16 ani), iar fiecare nivel are patru secțiuni ce trebuie parcurse – voluntariat, abilități personale, activități fizice și aventură. Este un program non-competitiv, voluntar, ce necesită un efort susținut și progresiv, oferind tinerilor șansa să-și demonstreze dezvoltarea și creșterea într-un cadru recunoscut la nivel internațional.

Programul a fost inițiat de către Alteța Sa Regală Prințul Philip al Marii Britanii în 1956, fiind prezent în peste 140 de țări, la nivel mondial. În România, programul a fost lansat, la nivel național, în iunie 2013, în cadrul Galei Regale, fiind patronat de către Alteța Sa Regală Principesa Moștenitoare Margareta a României și susținut de Ministerul Educației Naționale. In anul 2014, programul Award a fost recunoscut ca fiind cel mai bun program de tineret din România, primind premiul I la această secțiune în cadrul Galei Societății Civile.

Gabriel MARIN