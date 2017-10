Final de sezon competiţional în baza hipică

Finalul acestei săptămâni, mai exact astăzi şi mâine, va consemna finalul sezonului competiţional 2017 în baza hipică Virgil Bărbuceanu din Piatra Neamţ. Cu această ocazie, sub titulatura simbolică, „Toamna se numără… performanţele şi sunt cinstiţi prietenii echitaţiei”, Clubul Ecvestru Piatra Neamţ va organiza un ultim eveniment sportiv-artistic, care va închide astfel activităţile sportive din acest an în baza sportivă din ştrandul Tineretului. Acţiunile legate de acest eveniment va avea două laturi, una sportivă, care va consta într-un concurs demonstrativ de sărituri peste obstacole şi dresaj, susţinut doar de călăreţi de la Clubul Ecvestru Piatra Neamţ, şi unul artistic, prezentat de formaţii muzicalcoregrafice, ansambluri folclorice din comunele Ştefan cel Mare şi Mărgineni, alături de demonstraţii de arte marţiale prezentate de cluburi sportive din Piatra Neamţ. Prin acest ultim eveniment sportiv, gazdele de la Clubul Ecvestru doresc să mulţumească tuturor sponsorillor, societăţilor agricole şi colaboratorilor din judeţ, care în acest an au sprijinit financiar şi logistic cele 3 mari etape de concursuri naţionale de la Piatra Neamţ. În luna iunie, în baza hipică s-a desfăşurat prima ediţie a Cupei Fermierului, cea de-a 20-a ediţie a Cupei Municipiului Piatra Neamţ şi o etapă de Grand Prix, concursuri susţinute financiar de Primăria şi Consiliul Local Piatra Neamţ, în luna iulie au avut loc întrecerile din cadrul Cupei TCE 3 Brazi, ajunsă la ediţia a opta şi sprijinită financiar în totalitate de grupul de firme TCE 3 Brazi, iar în luna august s-au disputat întrecerile din cadrul Trofeului Virgil Bărbuceanu, şi Finala Campionatului Naţional de sărituri peste obstacole, rezervate categoriilor B, C, D, E şi F, competiţii susţinute în totalitate de Consiliul Judeţean Neamţ. Evenimentul de astăzi, care ca începe la ora 11 şi se va încheia în jurul orei 14, este dedicat în totalitate mediului urban, celor care au contribuit consistent la organizarea competiţiilor hipice din 2017, cum ar fi Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria şi Consiliul Local Piatra Neamţ, dar şi sponsorilor, Izotec, Casa Afacerilor, Dolinex, Mobila Bontaş, Ecotrans, Unic, Auto Ştefan, Giovani Construct, AVO Grup Invest, Creativ Proiect, Eurolex G¤G Consulting, Volta, Zenyth şi Dinamic 92. Acţiunea de duminică, care se va desfăşura sub aceleaşi coordonate, cu program sportiv şi artistic, şi care va începe tot la ora 11 şi se va încheia în jurul orei 14, este destinată mediului rural, adică tuturor societăţilor agricole şi unităţilor sociale din judeţ, care şi ele şi-au adus o contribuţie importantă la organizarea competiţiilor, în special Cupa Fermierului şi Cupa TCE 3 Brazi. Aici trebuie menţionate societăţile comerciale TCE 3 Brazi, Tehnoind, Marsat, IIA Mareş Ioan, AgroturMoldova, Business Agro Consulting, II Andone Vasile, Vasidora Băluşeşti, PFA Muraru, Agro Mixt Timişeşti, VizyCom, Agroind, Beesarsen, Agria CGC, Agra, Moldova sau Movila Icaşului. „Aşa cum am obişnuit în ultimii ani, dorim de fiecare dată să închidem sezonul competiţional al anului în curs printr-un eveniment special, în primul rând pentru a aduce mulţumiri şi recunoştinţe tuturor celor care au fost alături de activitatea hipică din judeţ în 2017. Şi anul acesta, ca şi în anii precedenţi, am avut foarte mulţi sponsori, prieteni şi colaboratori care ne-au susţinut şi cărora vrem să le mulţumim în mod special. Cu această ocazie vom face şi un bilanţ al activităţii noastre şi al rezultatelor sportivilor noştri, care consider eu că a fost unul destul de bun. Aşteptăm cu această ocazie, astăzi şi mâine, cât mai mulţi oameni în baza hipică, autorităţi locale şi judeţene, oameni de afaceri, pentru că promitem un spectacol special. Cu această ocazie vreau să le mulţumesc şi colaboratorilor, unor instituţii din judeţ, care de fiecare dată au fost alături de noi, Serviciul de Ambulanţă Neamţ, ISU Neamţ, Poliţia Municipiului Piatra Neamţ, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, Poliţia Locală Piatra Neamţ, primăriilor comunelor Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, Centrul pentru Cultură şi Arte Carmen Saeculare pentru sprijinul acordat. Sperăm ca şi în 2018, toţi aceşti prieteni să ne fie alături pentru ca Piatra Neamţ să rămână punct important pe harta echitaţiei din România”, a declarat Costache Lupu, preşedintele Clubului Ecvestru Piatra Neamţ. Rezultate notabile pentru echitaţia din Piatra Neamţ Faţă de anii precedenţi, 2017 s-a dovedit a fi un an foarte bun în rezultate pentru sportivii de la Clubul Ecvestru Piatra Neamţ, care la concursurile naţionale s-au clasat pe locuri fruntaşe la mai multe categorii. Sportivii care au confirmat au fost Diana Aprofirei, Oriana Chelariu, Teona Grădinaru, Caterina Străjeru, Daria Mardare, Lucian Aprofirei şi Alexandru Melinte, aceştia 2 din urmă şi în calitate de antrenori. Toţi aceşti sportivi vor participa la concursul demonstrativ de sărituri peste obstacole de astăzi şi mâine, alături de Anca Popovici, care va face o demonstraţie de dresaj. Rezultatele foarte bune din 2017 s-au datorat şi faptului că Clubul Ecvestru Piatra Neamţ a achizionaţ 3 cai de mare valoare din Ungaria, lucru care se doreşte şi anul viitor, când se doreşte achiziţionarea a altor 2 cai de rasă din ţara vecină. Pentru rezultatele foarte bune din acest an, sportivii de la Clubul Ecvestru Piatra Neamţ vor fi recompensaţi, inclusiv financiar, la evenimentul sportiv din acest week-end. „Cred că va fi o acţiune frumoasă, pentru că la finalul celor două demonstraţii, copii care se vor afla în bază, se vor plimba gratuit cu caii noştri pe care îi vom pune la dispoziţie. Vreau şi eu să îi felicit pe sportivi pentru rezultatele excelente din acest an, cred că de 20 de ani, Clubul Ecvestru nu a mai obţinut astfel de performanţe la întrecerile naţionale. Asta demonstrează că avem sportivi şi cai de valoare şi că la clubul nostru se munceşte destul de mult”, a mai concluzionat preşedintele Costache Lupu. BOGDAN VLAD