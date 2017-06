A fi sau a nu fi în liga a treia. Teiul Poiana Teiului joacă barajul cu CSM Focșani

Te iul Poiana Teiului, campioana județului Neamț în sezonul 2016-2017, susține astăzi cel mai important meci din istoria clubului, manșa tur a barajului de promovare pe cea de-a treia scenă fotbalistică. În urma tragerii la sorți, după împerecherea celor 42 de campioane de la județ, gruparea situată la coada Lacului Izvoru Muntelui va întâlni pe CSM 2007 Focșani, campioana din județul Vrancea.

La prima vedere, specialiștii din fotbal au spus că Teiul a avut ghinion la tragerea la sorți, în condițiile în care vor da peste echipa fanion a județului Vrancea, o echipă cu un lot destul de valoros, ai căror jucători evoluează de mai mulți ani împreună. Gruparea vrânceană se bazează în primul rând pe o serie de fotbaliști care în trecut au jucat la Panciu, în liga a treia, iar cele mai importante nume din lot sunt Predoiu, Pasăre sau Manu. CSM Focșani a reușit eventul în ultimul sezon, după ce a câștigat atât campionatul cât și Cupa României în județul Vrancea.

De partea cealaltă, trupa lui Lucian Cozma va aborda cele două partide de baraj cu un moral destul de bun, după ce au dominat competiția internă de la un capăt la altul, în special în play off, acolo unde au obținut 3 victorii din tot atâtea meciuri, cu Moldova Cordun, Speranța Răucești și Bradu Borca, câștigând meritat liga a patra. Alcătuit în proporție de 90% vara trecută, lotul grupării din Poiana Teiului se bazează pe un nucleu de 9 jucători de la Bacău, iar mulți dintre ei se află la cel de-al treilea baraj din carieră, după ce au mai evoluat acum 2 ani cu o echipă din Bacău și sezonul trecut cu Voința Ion Creangă, reușind promovarea în liga a treia, după ce au eliminat pe Luceafărul Mihai Eminescu din județul Botoșani. Aceștia sunt Coșa, Matei, Doboș, Panainte, Câmpanu, Negru, Furtună, Gheorghe și Lupu, jucători care săptămâna aceasta s-au pregătit separat pe plan local la Bacău. Antrenorul Lucian Cozma nu se confruntă cu probleme de efectiv înaintea dublei cu campioana din Vrancea, la echipă revenind și cei 2 fotbaliști care nu au putut evolua în play off, Gheorghe și Georgescu. De asemenea, stafful tehnic de la Teiul se poate baza și pe serviciile atacantului Alexandru, care a suferit o accidentare destul de serioasă în meciul cu Bradu Borca din play off, dar RMN-ul a ieșit bine, iar jucătorul este apt 100% pentru aceste două partide de baraj.

Clubul din Poiana Teiului a anunțat la FRF un lot de 20 de jucători pe care îi are la dispoziție pentru cele două partide de baraj, dintr-un total de 22 câți puteau fi înscriși, iar aceștia sunt Coșa și Bordianu – portari, Georgescu, Matei, Acuculiței, Lupu, Panainte, Ionuț Nuțu, Vlad Nuțu, Corfu, Șerban, Câmpanu, Nistor, Gheorghe, Doboș, Furtună, Severin, Alexandru, Ungureanu și Negru – jucători de câmp.

„Cred că avem un lot destul de echilibrat, iar grupul jucătorilor de la Bacău aduc un plus de valoare, pentru că mare experiență și au mai disputat două baraje de promovare. Am încredere în băieți, mă bucur că nu avem probleme medicale, ne-am pregătit bine în această săptămână și sunt optimiști înainte de duelul cu vrâncenii. Este o provocare și pentru mine, sunt primele meciuri de baraj ca principal, am participat acum câțiva ani cu echipa de la Pângărați, dar atunci eram secund, acum am ocazia să demonstrez că munca cu acest grup frumos nu a fost în zadar și sperăm să reușim. Eu consider că primul meci este foarte important, chiar dacă adevărata finală se va juca în returul de la Focșani“, a declarat antrenorul Lucian Cozma.

Partida tur dintre Teiului Poiana Teiului și CSM 2007 Focșani se joacă astăzi, de la ora 18, pe stadionul Cimentul din Bicaz și va fi arbitrată de un cavaler al fluierului din Târgu Mureș, arbitru de liga întâi. La cele două linii se vor afla 2 tușieri din Botoșani, arbitrii de liga a doua. Înainte de meci, AJF Neamț va organiza o festivitate de premieră, în care se va acorda cupa de campioană formației din Poiana Teiului, aflată în premieră la o asemenea performanță.

Presiunea este pe CSM Focșani

Dacă CSM 2007 Focșani este echipa fanion a fotbalului din Vrancea, Teiului Poiana Teiului reprezintă o comună importantă din județul Neamț și este considerată de specialiști ca pornind cu șansa a doua în acest baraj. Din punct de vedere organizatoric și financiar, trupa din Focșani este mult mai bine organizată, este o echipă omogenă, ai cărei jucători fac câte 4 antrenamente pe săptămână. De asemenea, lotul este considerat superior celor de la Poiana Teiului, însă CSM Focșani are și un handicap înainte de cele două partide de baraj. Echipa vine dintr-un campionat mult inferior valoric decât cel din județul Neamț, drept dovadă că a pierdut un singur joc în ultima stagiune, cu cei de la Odobești, grupare care ulterior s-a desființat. Obiectivul declarat și impetuos al celor de la Focșani este promovarea în eșalonul superior, iar vrâncenii și-au luat toate măsurile de a trece de gruparea pietreană. Focșănenii vor fi susținuți la jocul de astăzi, de la Bicaz, și de un public destul de numeros, după ce clubul a pus la dispoziție mai multe autocare pentru această deplasare.

De partea cealaltă, la nemțeni nu există presiunea promovării, deși oficialii, antrenorii și jucători își doresc să meargă în eșalonul superior. „Din declarațiile celor de la Focșani, nici nu concep să nu promoveze în liga a treia, și în aceste condiții, consider că presiunea mai mare este pe umerii lor. Noi vrem să ne facem jocul nostru și putem spune că disputăm ambele partide în deplasare, pentru că stadionul din Bicaz este a doua noastră casă. Iar noi am demonstrat în acest campionat că jucăm mult mai bine în deplasare, jucăm mai dezinvolt. De aceea cred că partida de astăzi va fi una închisă, de tatonare, și speră să o încheiem cu un rezultat favorabil, pentru că sunt convins că în retur vom juca altceva. Chiar dacă adversarul este favorit, consider că valoarea campionatului din care venim noi, va compensa superioritatea valorică a celor de la CSM Focșani. Cred că atuurile noastre sunt omogenitatea și unitatea grupului, dar și faptul că avem în componență jucători cu mare experiență la acest nivel, iar o parte dintre ei au mai trecut prin astfel de partide de baraj. Suntem în fața unei performanțe uriașe pentru clubul nostru, și vă promit că vom face tot ce depinde de noi să profităm de această oportunitate. Ne așteaptă un baraj foarte dificil, dar pe care îl vom aborda așa cum vom ști mai bine pentru a ajunge în liga a treia“, a mai declarat antrenorul Lucian Cozma.

Confruntarea retur dintre Teiul și CSM se va juca sâmbăta viitoare la Focșani, de la ora 17.30. Dacă cele două echipe vor câștiga pe teren propriu, principalul criteriu de departajare sunt golurile marcate în deplasare, după care golaverajul. Dacă și atunci va fi egal, departajarea se va face în urma celor două reprize de prelungiri a câte 15 minute și eventual a loviturilor de la 11 metri.

Pe lângă duelul Neamț-Vrancea, astăzi se mai joacă alte 20 de meciuri de baraj, după următorul program: CS Strehaia (MH) – Voința Saelele (TR), Pescărușul Sarichioi (TL) – Suporter Spirit Club Farul Constanța (CT), Dentaș Tărtășești (DB) – ACS Petrolul 52 Ploiești (PH), ACSF „Alb-Negru” al Studenților Clujeni (CJ) – Lăpușul Târgu Lăpuș (MM), Diosig Bihardioszeg (BH) – Șoimii Lipova (AR), FC Avrig (SB) – Unirea Bascov (AG), Progresul Spartac (B) – Voința Crevedia (IF), Mureșul Rușii-Munți (MS) – Viitorul Ghimbav (BV), CS Amara (IL) – Metalul Buzău (BZ), Dunărea Giurgiu (GR) – Agricola Borcea (CL), PROMureșul Toplița (HR) – KSE Târgu Secuiesc (CV), Internațional Bălești (GJ) – Tractorul Cetate (DJ), Viitorul Dăești (VL) – AS Milcov (OT), Unirea Tășnad (SM) – Dumbrava Gâlgău-Almașului (SJ), ACS Dumitra (BN) – Bucovina Rădăuți (SV), Sănătatea Darabani (BT) – Viitorul Curița (BC), Victoria Traian (BR) – FC 2007 Gârceni (VS), Unirea Mircești (IS) – Suporter Club Oțelul Galați (GL), Viitorul Caransebeș (CS) – Șurianu 1945 Sebeș (AB), Inter Petrila (HD) – ACS Ghiroda (TM).