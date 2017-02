Fetele de la Unic invită publicul la sală. Azi e derby cu Știința Bacău

La finele acestei săptămâni sunt programate partidele rundei a 18-a în divizia A1 de volei feminin, iar unul dintre cele mai atractive și așteptate meciuri va avea la Piatra Neamț, între VC Unic din localitate și Știința Bacău. Pentru că este o confruntare cu state vechi în primul eșalon și se întâlnesc două formații care de-a lungul anilor au scris istorie în competiția internă, iar rivalitatea dintre ele este foarte bine cunoscută, ea va fi transmisă în direct de postul de televiziune Digi 4. De altfel, este pentru prima dată în acest campionat când un meci al Unicului de pe teren propriu este televizat și al doilea în general, după cel din tur de pe terenul lui CSM București. Fetele de la Unic așteaptă cu interes maxim duelul cu vecinele de la Bacău și vor să facă uitată, printr-un joc bună și o dăruire maximă, înfrângerea din etapa trecută de la Iași, unde au pierdut cu 0-3 în fața Penicilinei. Starea de spirit în rândul jucătoarelor este una destul de optimistă, chiar dacă situația financiară este una foarte grea, iar echipa va dispărea la finele actualului sezon, și speră ca la acest joc, publicul să fie prezent în număr cât mai mare în tribune, pentru a le susține din primul până în ultimul minut.

Starea de optimism le-a fost înserată și de președintele Vasile Ouatu, care le-a spus sportivelor că nu au nicio presiune în această partidă. „Fetele au promis că vor face și sigur va fi un spectacol. Știința a pregătit în toate detaliile acest joc și vine montată la Piatra Neamț, sportivele au venit chiar de ieri, au cerut loc pentru antrenament în sală și le-am acordat. E clar că va fi un meci foarte greu pentru noi deoarece întâlnim una dintre forțele campionatului, o grupare care s-a descurcat excelent până acum în acest sezon. Dar și noi avem atuurile noastre și sperăm într-o surpriză. Nu avem ce pierde și le-am transmis asta și jucătoarelor, orice punct obținut cu formațiile din primele locuri este binevenit pentru noi“, a declarat Vasile Ouatu.

În clasament, Unic este pe poziția a șasea, cu 23 de puncte, dar mai are de muncit până la final pentru a și-l contabiliza, în condițiile în care Penicilina Iași, Medicina Târgu Mureș și CSM Lugoj vin și ele tare din spate.

„Dacă va fi să obținem locul 6 la final este excelent pentru noi, dacă nu, vom juca în 7-12 și sunt convins că nu vom avea probleme. Noi sperăm ca din aceste jocuri care ne-au mai rămas de disputat până la final, cu excepția celui cu CSU Galați, să mai obținem între 3 și 5 puncte“, a mai adăugat oficialul pietrean.

Trupa lui Florin Grapă se află în acest moment pe poziția a patra în clasament, cu 38 de puncte, a avut un parcurs constant pozitiv, dar etapa trecută a pierdut cu 1-3 derby-ul de acasă cu CSM București. În tur, la Bacău, Știința a bătut pe Unic cu 3-1, după ce formația pietreană a câștigat setul al treilea cu 25-19. Derby-ul de la sala Polivalentă dintre Unic și Știința se joacă astăzi, de la ora 17.30, intrarea este liberă, și va fi arbitrat de cuplul, Grădinaru – Stoica. Tot astăzi mai sunt programate partidele, Alba Blaj – Penicilina Iași și CSM București – Medicina Târgu Mureș, iar mâine au loc jocurile, Dinamo București – SCM Craiova, CSM Lugoj – SCM Pitești și CSM Târgoviște – CSU Galați.

Va mai fi Piatra Neamț capitala voleiului românesc?

Municipiul Piatra Neamț traversează o perioadă acută în ceea ce privește activitatea și rezultatele la sporturile de echipă. Dacă în trecut ne lăudam cu 5 echipe de top care activau în primul eșalon, la fotbal, handbal și volei, în momentul de față, doar formațiile de volei ne mai reprezintă pe prima scenă. Însă și acestea traversează în momentul de față momente foarte grele, în condițiile în care băieții de la Volei Club sunt pe ultimul loc în clasament, cu șanse infime de a se salva de la retrogradare, iar echipa feminină va dispărea în vară pentru că se află în faliment. Odată capitala voleiului românesc, pentru că de aici au plecat în ultimii 30 de ani sportivi de valoare către echipe din țară și străinătate, și de aici se formau formațiile naționale, Piatra Neamț riscă să-și piardă acest prestigiu pentru că cei care conduc orașul și județul nu mai sunt interesați să investească în sport. „La Piatra Neamț s-a format cea mai bună școală de volei din țară, pentru că de aici s-au format și lansat nume mari către sportul de performanță, atât la fete cât și la băieți. Noi am creat sportivi către aproape toate formațiile din campionat, iar acest lucru nu se mai întâmplă de ceva timp. Voleiul a făcut de-a lungul anilor, din Piatra Neamț, o capitală, iar cele două echipe care activează aici, VCM LPS și VC Unic, nu au retrogradat niciodată din primul eșalon. Va dispărea Piatra Neamț de pe harta sportivă a țării? Este o întrebare grea, iar răspunsul cred că îl au doar cei care conduc în momentul de față destinele acestui oraș și județ. Din păcate va dispărea un oraș cu veleități sportive, iar dacă dispar echipele, dispare și publicul, un public educat la Piatra Neamț, format de-a lungul timpului, și pe care greu mai poți să-l educi. E păcat că s-a ajuns în această situație, pentru că aici avem condiții foarte bune de cazare și masă, avem profesori și antrenori care știu să formeze și să creeze sportivi. Eu tot sper ca în acest ultim ceas să vină cineva să ne cheme, să ne încurajeze, nu s-a întâmplat până acum, ci din contră, ni s-a dat cu șutul în fund, ceea ce este foarte urât pentru o echipă care a adus imagine orașului. Sunt dispus că cedez dacă cineva vine să preia echipa, iar eu rămân în continuare să ajut cu experiența mea, și chiar cu un contract de finanțare“, a declarat președintele de la VC Unic, Vasile Ouatu.

Fotbal

Naționala lui Costel Enache a ajuns la Piatra Neamț

Echipa națională de fotbal a României sub 15 ani, pregătită de antrenorul pietrean Costel Enache, a ajuns ieri la Piatra Neamț pentru un stagiu de pregătire centralizat de 7 zile, la stadionul Municipal. Cea mai tânără reprezentativă a României se află la prima acțiune din 2017, iar la Piatra Neamț, elevii lui Costel Enache vor avea un program de antrenamente zilnice și două partide de verificare cu naționala similară a republicii Moldova. Primul joc cu naționala de peste Prut este programat pentru data de marți, 21 februarie, de la ora 14, iar cel de-al doilea se va disputa joi, 23 februarie, în ultima zi de cantonament, de la ora 12. Inițial, din lotul lărgit stabilit de selecționerul Costel Ilie trebuiau să facă parte și 2 jucători de la LPS Piatra Neamț, Matei Ilie și Marius Matei, ambii de 14 ani, însă s-a renunțat la această idee, iar la Piatra Neamț sunt prezenți fotbaliști de la echipe precum Banatul Timișoara, Dacia Brăila, Dinamo Craiova, Steaua București sau CSMS Iași. Cei mai mulți, 4, provin de la Academia Hagi. În total, Costel Enache va avea la dispoziție un lot format din 22 de jucători, dintre care 3 portari, 9 fundași, 9 mijlocași și 3 atacanți.

Costel Enache a preluat în toamna trecută naționala sub 15 a României, după ce în trecut a pregătit echipa sub 18 ani, cu care a venit de două ori în stagii de pregătire la Piatra Neamț, în 2015, respectiv 2016. Înaintea primului duel cu republica Moldova, cel programat marți, selecționerul Costel Enache va susține o conferință de presă, în care le va prezenta reprezentanților mass media, scopul stagiului de la Piatra Neamț și obiectivele cu naționala sub 15 ani.