Fată violată în obor

Un tânăr de 24 de ani, dintr-o comună de lângă Piatra Neamț, a fost arestat duminică, 30 aprilie 2017, sub acuzația de viol.

Andrei I.R. a fost prezentat la instanță, cu propunere de arestare preventivă, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț, după ce s-au adunat probe importante în cauză. Fapta s-a petrecut în noaptea de Înviere, după ce victima a mers la slujbă și apoi a plecat cu vecinul la un bar din localitate. După ce a consumat alcool, pe drum spre casă, tânărul a prins „curaj“ și a obligat-o pe fata de 13 ani să întrețină relații sexuale cu el, în oborul din comună. „În noaptea de 15 spre 16 aprilie 2017, în jurul orei 1:30, inculpatul, sub amenințare și profitând de starea vădită de vulnerabilitate a victimei, a întreținut relații sexuale normale cu victima, împotriva voinței ei“, a declarat Andreea Costina Berariu, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț.

După ce a reclamat agresiunea, fata a fost supusă unui examen medico-legal care a confirmat leziuni specifice violului. Suspectul a fost reținut apoi și arestat. Tânărul arestat duminică poate contesta măsura, deși Judecătoria Piatra Neamț i-a respins cererea de a fi arestat la domiciliu ori plasat sub control judiciar. (C.I.)