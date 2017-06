Farmacia verde: varza roșie

*Conținut mai ridicat de vitamina C * Recomandată în boala Alzheimer

Varza roșie este o varietate a verzei albe. Însă, pe lângă culoare, între varza roșie și cea albă există și alte diferențe, extrem de importante. De pildă, știm că varza albă are un conținut de vitamina C mai mare decât portocalele. Ei bine, varza roșie conține de până la 8 ori mai multă vitamina C decât surata ei albă, fiind un adevărat concentrat din această vitamină, iar pigmenții care-i dau culoarea roșie au un rol de medicament.

Punctul forte al verzei roșii este reprezentat de bogăția de pigmenți care îi dau culoarea purpurie-violacee și care au un efect de stimulare a imunității, antitumoral și antioxidant extrem de puternic. Pigmenții pe care îi conține blochează replicarea virușilor gripali, dar și a celor care produc hepatita sau herpesul.

Pentru efectele ei terapeutice, este indicat a se consuma varza roșie în stare crudă, sub formă de salată sau suc. Dar și murată. Persoanelor care iau antibiotice de sinteză li se recomandă și varza roșie murată, pentru restabilirea florei tubului digestiv și pentru contracararea efectului imunosupresor al acestor medicamente. În caz de febră este indicat sucul de varză roșie. Unii compuși din varza roșie împiedică transportul colesterolului la vasele de sânge și țesuturi.

*Recomandări terapeutice ale verzei roșii

Antocianii, care sunt pigmenții roșii din această varietate de varză, fac adevărate minuni în prevenirea și combaterea degenerării celulelor din sistemul nervos central. Varza roșie se consumă salată proaspătă, câte 300 g/zi, în cure de 60 de zile, urmate de alte 15 zile de pauză, după care tratamentul se poate relua. Efectul de prevenire, încetinire sau chiar blocare a evoluției bolii cu ajutorul verzei roșii este cert.

Pentru a combate febra, se administrează 150 de grame salată de varză roșie sau 100 ml suc de varză de 2-3 ori pe zi. Conținutul ridicat de vitamina C al acestei varietăți de varză ajută inima și sistemul cardiovascular să reziste la temperaturi ridicate și catalizează acțiunea sistemului imunitar împotriva acceselor de febră.

Alergia se previne printr-o cură cu salată de varză roșie, crudă ori murată, pe timpul iernii. Se consumă 200-300 grame zilnic timp de 3 luni, apoi 3 săptămâni de pauză, după care cura se poate relua. Bogăția de vitamina C și antioxidanți din această legumă ajută la reglarea reacției sistemului imunitar la impactul cu factorii externi.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU