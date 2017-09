Farmacia verde: iarba de grâu

*„Sângele verde” pentru corpul uman

* Curăță organismul de toxine și ține bolile la distanță

* Conține peste 100 de elemente de care omul are nevoie

Iarba de grâu are o istorie de peste 5.000 de ani, fiind folosită de vechii egipteni care au descoperit că îi menține sănătoși și le oferă vitalitate. Iarba de grâu este plăntuța de grâu culeasă imediat după germinare. Se stoarce pentru a se obține suc sau se transformă în pudră. Sucul din iarba de grâu este un preparat senzațional, care curăță organismul de toxine, ține bolile la distanță și oferă energia de care ai nevoie. Iarba de grâu este o sursa foarte bună de acid folic, B12, cupru, fier, proteine, potasiu, magneziu, calciu, vitamina A,C,E. Iarba de grâu este aproape identică cu sângele uman. Regenereaza complet sângele. Are un efect puternic de detoxifiere. Iarba de grâu conține de 2 ori mai multe fibre decât în fulgii de ovaz de. Iarba de grâu are de două ori mai mult fier decât în 30 de grame de spanac.

Clorofila extrasă din grâu este superioară celorlalte plante, ea conține peste 100 de elemente de care omul are nevoie. Dacă este crescut în pământ bun, fără chimicale, grâul absoarbe 92 din cele 102 minerale aflate în sol.

*Mod de preparare

Se iau 2-3 pumni de grâu și se pun într-un vas, care se spală bine cu apă de izvor, nu cea de la robinet care conține clor. Boabele se pun la inmuiat în apa de izvor 24 ore timp în care amestecă de 2-3 ori. După asta se scurge apa și se lasă așa 3 zile cu un ziar deasupra. În acest timp, grâul se clătește de 3 ori pe zi dimineata, dupa amiaza și seara. Dupa cele 3 zile grâul ar trebui să încolțească, îi apar niște mustăcioare.

Din acest moment grâul poate fi așezat pe un pat de pământ nechimicalizat, bob lângă bob și chiar bob peste bob, peste care se presară un strat subțire de pământ încât să astupăm grâul. Se udă odată dimineața din abundență, seara doar stropiți sau pulverizați apa peste el. Încet-încet grâul încolțește și iarba se ridică, iar într-o săptămâna iarba ajunge la 10-15 cm înălțime, când este gata de tăiat și de stors pentru obținerea sucului de grâu.

*Iarba de grâu, efecte terapeutice

Sucul de grâu întărește celulele, detoxifică ficatul, neutralizează chimic orice mediu poluant din corpul nostru, scoțând din sânge orice fel de metal greu. Luptă împotriva tumorilor și le neutralizează. Sucul de grâu transformă corpul nostru într-un mediu alcalin, în care boala nu se poate dezvolta. Abudența de minerale alcaline elimină mediul foarte acid din corpul nostru.

Reduce presiunea arterială, dilatând în tranzitul lui căile prin care sângele circulă. Sucul de grâu are similarități cu propriul nostru sânge, fiind foarte benefic pentru orice boală a sangelui.

Un aspect important al clorofilei este asemănarea remarcabilă cu hemoglobina, componentul ce trasportă oxigenul în corp. Sucul de grâu stimulează glanda tiroidă controlând obezitatea și tot ce ține de funcția acesteia.

Clorofila este indicată prin beneficiile antiseptice, neutralizând infecțiile. Sucul de grâu este recomandat diabeticilor chiar dacă este foarte dulce și are efecte inverse, micșorând zaharul din sânge și reglând imediat glicemia.

Pentru a beneficia din plin de toate proprietățile sucului de grâu, trebuie consumat imediat după presare. Nu se congelează și nu se păstrează în frigider, deorece se diminuează proprietățile, dispare majoritatea nutrienților.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU