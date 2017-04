Farmacia verde: cactusul

*Noua revelație a medicinei alternative * Furnizează medicamente uimitoare, eficiente în tratamentul unor boli grave * Protejează de radiațiile emise de calculator

Ca plante de apartament, cactușii au farmecul lor: sunt sălbatici, oferă ochiului o vegetație intensă, anumite specii chiar și înfloresc. Spre deosebire de celelalte plante de apartament, cactușii produc oxigen noaptea și elimină monoxid de carbon ziua, așa că și dormitorul e un loc bun pentru ei.

Nu sunt plante pretențioase, nu cer prea multă atenție, în schimb oferă multe beneficii pentru sănătate, pe care puțini le cunosc. Cactușii protejează de radiațiile emise de calculator, pot fi ingredient delicios în bucătărie, iar anumite specii s-au dovedit a avea reale proprietăți curative. Unii cactuși sunt utilizați în industria cosmetică, alții sunt studiați în laboratoare. Astfel s-a descoperit că aceste plante foarte țepoase pot furniza medicamente uimitoare, eficiente în tratamentul unor boli grave, printre care diabetul și cancerul.

Secretele medicinale ale cactușilor încă nu s-au epuizat. Natura nu a creat degeaba cactușii! Dacă îi cunoaștem mai bine, ne putem bucura nu doar de rolul lor ornamental, ci și de remediile miraculoase pe care ni le oferă.

Din florile și frunzele anumitor cactuși se pot prepara sucuri naturale și suplimente care ajută în lupta cu cancerul, diabetul și kilogramele în plus. Nu degeaba se spune despre cactușii ca fiind medicamente cu țepi.

*Cactus comestibil

Un cactus bun pentru sănătatea omului este nopalul, cunoscut și sub denumirea de cactus de smochin. Este un cactus mare, folosit încă din vremea aztecilor ca medicament și băutură, dar și în ceremoniile religioase. Are și flori, și fructe, iar locuitorii Mexicului îl folosesc ca panaceu. Inițial a fost considerat suplimentul alimentar ideal, pentru conținutul bogat de flavonoizi, iar mai târziu fructele au început să fie comercializate. Triburile indiene foloseau planta în alimentație, dar și pentru vindecarea unor afecțiuni ale pielii.

Fructul cactusului comestibil seamănă la gust cu kiwi și este folosit în alimentația oamenilor. Are coaja galben-portocalie, plină de țepi. Pulpa fructului este galbenă sau portocalie, dulce, ușor astringentă și cu un gust răcoritor. De obicei, fructele se consumă proaspete, în special în lunile caniculare ale anului.

*Efecte terapeutice

Acest cactus a devenit noua revelație a medicinei alternative. Fiecare componentă chimică a plantei asigură vitalitatea organismului, fiind considerat remediu împotriva lipsei de energie. Substanța activă a cactusului are efect antioxidant și distruge virusurile. Nopalul și-a câștigat renumele de plantă medicinală mai ales pentru calitatea de a regla tranzitul intestinal. Are un conținut ridicat de fibre, astfel ajută la slăbit și detoxifiere. Favorizează digestia, reglează glicemia și colesterolul, protejează inima și ficatul. Sucul acestui cactus este plin de proteine, glucide, lipide, vitamine (A, B1, B2, B3, C și K), minerale (cupru, potasiu, calciu, magneziu, mangan și fier) și are efect regenerator și de întinerire asupra organismului. Conține 17 feluri de aminoacizi din care 8 sunt de importanță vitală. Este utilizat în mod tradițional pentru a trata hiperglicemia. Această capacitate de a stabiliza zahărul în sânge poate fi explicată prin compușii de fibre solubile din acest cactus: mucilagii, gumă, pectină. Este recomandat și pentru reglarea tensiunii și a colesterolului.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU