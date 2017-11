Farmacia verde: Aloe Vera

*Plantă miracol, denumită: „remediul armoniei”, „elixirul tinereţii”, „planta nemuririi” și „ alimentul viu ”

*Un adevărat cocktail de hormoni vegetali

Aloe Vera este recunoscută de secole ca având reale proprietăți vindecătoare, fiind folosită și în prezent în numeroase scopuri terapeutice. Aloe Vera este o plantă perenă, cu frunze verzi și suculente, având o lungime de aproximativ 50 cm. Frunzele sunt compuse din trei straturi: un strat protector exterior, un strat fibros aflat sub primul strat şi un miez gelatinos care se folosește în majoritatea produselor care conţin Aloe Vera. Aloe Vera poate fi cultivată chiar şi în apartamente unde trebuie expusă la lumină, iar în timpul verii necesită udare din abundenţă.

Planta Aloe Vera a fost denumită de către chinezi „remediul armoniei”, apreciată de către populaţiile ruse ca fiind “elixirul tinereţii” și folosită încă din antichitate de către egipteni care o numeau “planta nemuririi”. În India, Aloe Vera este utilizată de secole de către femeile pentru a-și menține frumusețea și pentru a preveni îmbătrânirea datorită proprietăților sale de energizare și tonifiere a țesuturilor. Celebrele regine egiptene Cleopatra şi Nefertiti apreciau în mod deosebit această plantă, folosindu-i sucul pentru îmbăiere şi în ritualurile de înfrumusețare.

*Conținut și proprietăți vindecătoare

Planta de Aloe Vera conține peste 240 de substanțe active, printre care se numără 18 aminoacizi, vitamine, minerale (calciu, magneziu, fosfor, potasiu, zinc şi cupru), săruri minerale, fitosteroli cu acțiune antiinflamatorie, o enzimă care ajută la reducerea inflamării. Aloe Vera este un adevărat cocktail de hormoni vegetali care stimulează creșterea celulară şi cicatrizarea, precum şi mucopolizaharide care sunt responsabile de hidratarea celulară.

Aloe Vera este considerată de medici şi nutriționiști din lumea întreagă o adevărată plantă miracol, a fost inclusă în vaste studii clinice. Aloe Vera şi proprietățile sale vindecătoare continuă să uimească datorită multitudinii sale de acţiuni terapeutice.

Tratamentele care includ Aloe Vera pot ține sub control cancerul pulmonar, au efecte notabile în cazuri de leucemie și sarcom, fiind și un aliat eficient în prevenirea tumorilor.

*Un stimulator imunitar de excepţie

Aloe Vera poate fi folosită cu succes sub formă de: gel, capsule, suc, pudră, tincturi alcoolice şi desigur frunza propriu-zisă din care se extrage gelul ce poate fi aplicat local în caz de arsuri, răni, tăieturi.

Compusul esențial din Aloe Vera este o fibră solubilă care are reale proprietăți antivirale, imunostimulatoare şi de refacere a măduvei osoase. Aloe Vera are efect direct asupra sistemului imunitar stimulând macrofagele, care sunt niște leucocite speciale care înghit bacteriile şi reziduurile. Aloe Vera are înainte de toate un important rol de detoxifiere și purificare a organismului, fiind foarte utilă în eliminarea si reglarea nivelului toxinelor microbiene şi a toxicității intestinale. Este recunoscut faptul că majoritatea bolilor își au cauza într-un colon intoxicat în care s-au depus toxine și sedimente neeliminate. Aloe Vera, “ acest aliment viu ”, poate ajuta considerabil la detoxifierea colonului şi la dezvoltarea de către organism a propriilor surse de bacterii benefice.Tratamentele cu Aloe Vera au o acțiune remarcabilă asupra ficatului, îmbunătățesc digestia, refac țesuturile deteriorate și sporesc fluxul liber de energie prin toate organele.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU