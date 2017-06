Farmacia verde: albăstrelele

*„Floarea cu o mie de virtuți“ sau „Floarea fericirii“

Albăstreaua mai este cunoscută ca „floarea fericirii“ sau „floarea cu o mie de virtuți“, datorită efectelor benefice asupra sănătății și frumuseții noastre.

Albăstreaua este o plantă erbacee, acoperită cu peri de mici dimensiuni, conferindu-i un aspect mătăsos. Are flori albastre globuloase. În ciuda numelui, florile plantei sunt albastre, dar și alb-roz sau roz-violacee. Albăstreaua este întâlnită mai ales în lanurile de grâu și de secară.

Albăstrelele se folosesc foarte mult în medicina naturistă, tradițională și în cosmetică datorită proprietăților sale calmante, emoliente, antiinflamatoare, antiiritante, decongestionante și cicatrizante. Are acțiune și putere de vindecare a centrilor energetici.

* Proprietăți și efecte terapeutice

În scop medicinal se vor utiliza doar florile plantei. Infuzia de albăstrele este indicată în tratarea dispepsiei, a catarului sau a tahicardiei, eczemelor, ulcioarelor, ihtiozei. Preparatele din albăstrele se folosesc și ca diuretic. Infuzia de albăstrele tratează bronșitele, stările febrile, bolile hepatice, bolile renale, boli ale aparatului urinar, ameliorează stările diareice, diureza, litiaza biliară.

Pentru tratamentele afecțiunilor renale, se face ceai de albăstrele, în amestec cu frunze de mesteacăn și cozi de cireșe, din care se beau 3-4 căni pe zi. În diaree, alcoolism, se face o infuzie din albăstrele, anghinare, mentă, coada-șoricelului și se consumă 3 căni pe zi. În reumatism, anorexie se consumă ceaiul preparat din flori de albăstrele, care are și un efect ușor calmant asupra sistemului nervos.

Extractele de albăstrele și produsele cosmetice pe bază de acestea sunt folosite în tratarea tenului iritat și inflamat, pentru mușchii faciali, riduri și cearcăne. Ceaiul de albăstrele era folosit de multe femei pentru a da nuanță parului cărunt.

*Albăstrelele, bune de ochi și ten

În cazul unor probleme oculare, preparatele din albastrele se folosesc pentru spălarea ochilor, comprese pe pleoape și băi cu infuzii sau decocturi din flori de gălbenele, albăstrele, mușețel, nalbă, soc, tei și coada șoricelului.

Infuzia din flori de albăstrele este recomandat mai ales pentru ridurile de pe pleoape și pentru ochii obosiți și iritați. Datorită efectelor calmante și tonifiante, albăstrelele sunt recomandate și în tratamentele mușchilor faciali și ridurilor. Masca cu albăstrele are efecte regenerante asupra pielii, epiderma devenind mai supla și mai catifelată.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU