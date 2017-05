Farmacia din pădure: pedicuța

*„Leacul biblic“ pentru multe afecțiuni

Pe lângă denumirea de pedicuță, această plantă o regăsim și sub denumirea de brădișor, talpa-ursului sau „leacul biblic“. Pedicuța este asemănătoare mușchiului și este veșnic verde, se târăște pe solul pădurii, cu niște vrejuri lungi de 1-2 metri, având rădăcini micuțe, fine și subțiri. Când planta are patru ani, vara formează pistiluri gălbui care conțin polen, numit și făina vrăjitoarei, care are multiple efecte terapeutice.

Pedicuța poate fi ușor deosebită de celelalte soiuri de mușchi datorită vrejurilor lungi, asemănătoare unor sfori, și a polenului galben al pistilurilor ei. Crește numai la liziera pădurilor și în pădurile înalte dinspre nord. După tăierea copacilor, planta se usucă și dispare de tot, întrucât își pierde puterea de viață sub acțiunea directă a soarelui.

*Calități curative și acțiune farmaceutică

Pedicuța este o plantă vindecătoare care apare menționată și în Biblie. Ea tratează reumaticii și bolnavii de artrită, chiar și atunci când prezintă deja modificări ale formelor articulațiilor. Este indicată în caz de constipație cronică și hemoroizi. Pedicuța este o plantă de leac conținând radiu. Se recomandă ca plantele să fie procurate din farmacii și magazine specializate, unde se poate găsi și sub formă de tinctură, pulbere sau ceai.

Ceaiul se recomandă în toate bolile căilor urinare și ale organelor genitale, la dureri și tumefieri ale testiculelor. La nivelul rinichilor, ceaiul ajută la eliminarea pietrelor mici. Utilizat în perioade de convalescență, ceaiul are efect energizant asupra organismului. Aplicat pe răni deschise are rol antiseptic.

Pedicuța este indispensabilă în hepatite, la tumori ale țesutului conjunctiv al ficatului, chiar dacă sunt deja maligne. Ajută persoanele convalescente să revină la forțe depline. Chiar și oamenii care au boli grave de ficat pot fi redați vieții datorită pedicuței. Mulți oameni au fost vindecați de crampe musculare cu ajutorul unor perne umplute cu pedicuță.

Afecțiunile psihice, coșmarurile, durerile de cap cauzate de oboseală și stres pot fi tratate prin utilizarea pe o perioada de două săptămâni a unei perne umplute cu pedicuță, așezată lângă perna pe care dormim. Folosita în combinație cu urzica, pedicuța stimulează creșterea și regenerarea părului.

Pedicuța se recoltează vara, procedeul corect fiind cel de tăiere al tulpinii. Specialiștii nu recomanda smulgerea, deoarece este o planta care se regenerează foarte greu.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU