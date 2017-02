Farmacia din natură: grepfrutul

*Un fruct în „Cartea recordurilor“ *O farmacie într-un fruct

Nu toată lumea apreciază aroma și gustul lui amărui, deși substanțele amare sunt tonice și detoxifiante extrem de puternice pentru organism. Calitățile sale nutritive și terapeutice nu încetează să uimească oamenii de știință, făcând obiectul a zeci de studii și chiar al unor controverse academice.

De ce creează grepfrutul atâta vâlvă? Pentru că are în com­poziția sa niște substanțe prea puțin cunoscute, dar care fac adevărate minuni în organism. Zeaxantina ține departe bolile oculare și car­diace, în timp ce naringenina blochează dez­voltarea cancerului, iar spermidina ne men­ține tinerețea țesuturilor și ne mărește spe­ranța de viață. În plus, grepfrutul blochează acțiunea a vreo 30 de medicamente chimice, motiv pentru care i-a exasperat pe conducătorii marilor companii farmaceutice, care l-au botezat „încurcă lume“. Ei ignoră faptul că acest „încurcă lume“ poate fi foarte util după tratamentele cu medicamente, fiind un fantastic mijloc de detoxifiere a organismului.

Grepfrutul conține 90% apă, doar un pic de potasiu și vreo patru vitamine. În rest, mai conține doar mici cantități din vita­minele B1 și B5 și cantități infime din alte vitamine din complexul B, vitamina E etc. Pentru a fi eficient, grepfrutul nu e bine să fie consumat cu zahăr sau alți îndulcitori, care i-ar diminua efectele benefice asupra pancreasului, tubului digestiv, metabolismului.

*Grepfrutul și obezitatea

Dacă în cantități mici grepfrutul este un excelent stimulent al apetitului alimentar și al digestiei, administrat în doze mari, acest fruct se comportă ca un foarte eficient inhibitor al poftei de mâncare. Consumat înainte de masă, el reglea­ză între altele secreția de sucuri digestive și in­fluențează senzația de foame, inhibând-o. Adău­gați la aceasta faptul că grepfrutul are o valoare calorică infimă, că reglează glicemia și detoxifică tubul digestiv și veți obține o imagine ceva mai completă asupra acestui adevărat medicament de slăbit. Mai mult, grepfrutul stimulează tranzitul intestinal, favorizează eliminarea surplusului de apă din organism, iar datorită fibrelor pe care le conține, prelungește senzația de sațietate după ce am mâncat. Daca doriți să slăbiți, așadar, țineți cura cu grepfrut. Încercați o cură de trei săptă­mâni, timp în care veți consuma măcar câte două grepfruturi înaintea oricărei mese, oricât de mici.

*Grepfrutul și bolile de rinichi

Un pahar de suc de grepfrut pe zi previne formarea sau refacerea pietre­lor la rinichi. Pentru că oxalații și urații sunt dizolvați, efectiv, de către acidul citric și alte sub­stanțe conținute în grepfrut, care alături de portocală este printre cele mai eficiente remedii contra pietrelor la rinichi. Ca atare, atât persoanelor care vor să pre­vină această afecțiune, cât și celor care au eliminat, pe cale naturală sau chirurgicală, calculi renali, le este recomandat să consume zilnic o jumătate de litru sau un litru de suc de grepfrut, portocale sau combinații ale celor două, în cure de 7 zile, cu alte 7 zile de pauză.

Persoanele care se confruntă frecvent cu infecții reno-urinare ar trebui să țină această cură cu suc de grepfrut sau portocală, care stimulează pu­ternic diureza și alcalinizează urina, ajutând la o acțiune mai eficientă a remediilor naturale antiin­fecțioase. De reținut, însă, că grepfrutul nu se admi­nistrează simultan cu antibioticele de sinteză, a căror acțiune o inhibă.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU