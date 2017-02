Fără presiune la Iași

Voleibalistele de la Unic Piatra Neamț vor întâlni astăzi, în deplasare, pe Penicilina Iași, în etapa a 17-a a diviziei A1. Confruntarea din dealul Copoului este una specială din mai multe puncte de vedere. În primul rând, se întâlnesc două dintre cele mai vechi formații de pe prima scena voleibalistică, este un veritabil derby al Moldovei, dar este și un duel între tată și fiu, dacă ținem cont de faptul că la gruparea ieșeană antrenează reputatul tehnician pietrean Dan Gavril, în timp ce la VC Unic principal este Rareș Gavril, fostul jucător de la VCM LPS Piatra Neamț și fiul antrenorului de la Penicilina. Fetele lui Rareș Gavril și Mihaela Voivod au plecat spre Iași fără presiunea punctelor sau a poziției din clasament, după ultimele evoluții foarte bune, timp în care au obținut 9 puncte din tot atâtea posibile. Hambele și compania au bătut pe rând pe CSM Lugoj, SCM Craiova și SCM Pitești și sunt pregătite și pentru confruntarea cu Penicilina, unde vor întâlni una dintre echipele în formă ale campionatului. De când a venit la Iași, antrenorul Dan Gavril a schimbat mult în bine potențialul unei formații care în ultimii ani nu se regăsea, iar în ultimul timp a reușit din niște jucătoare tinere să le transforme în sportive de perspectivă. În momentul de față, cu un joc mai puțin disputat, gruparea ieșeană se află pe poziția a opta în clasament, cu 18 puncte, iar runda trecută a pierdut cu 0-3 pe terenul celor de la CSM București. De partea cealaltă, sportivele de la VC Unic au cunoscut numai gustul victoriei în 2017, iar evoluțiile și rezultatele foarte bune din ultima perioadă le dau mare încredere înaintea duelului de astăzi.

„Noi ne-am cam îndeplinit obiectivul, am câștigat ultimele 3 jocuri la rând, suntem pe loc de play off în acest moment, iar orice punct sau victorie pentru noi este un bonus în plus. Mergem la Iași fără presiune, presiunea este pe umerii gazdelor, care și ele vor locul 6. Chiar dacă suntem doar o mână de fete, cred că suntem două formații apropiate valoric, meciul este deschis oricărui rezultat, dar noi vrem să repetăm evoluțiile bune din ultimele jocuri, și dacă va fi așa, sigur putem spera la un rezultat pozitiv. Într-adevăr, este și un duel între tată și fiu, e clar că experiența domnului Gavril este una mult mai mare, dar noi sperăm ca Rareș să fie și de această dată mai bun. Suntem încrezătoare și motivate să batem la Iași“, a declarat Gabriela Dancu, completată de Sorina Buz: „E clar că dacă batem la Iași, în proporție de 98% nu mai putem pierde locul 6 din clasament. E o partidă de 6 puncte, suntem două formații destul de apropiate în clasament, și cine pierde astăzi rămâne în spate. Noi sperăm să ne impunem și să ne asigurăm locul din clasament“.

În partida tur de la Piatra Neamț, VC Unic s-a impus cu 3-0 în fața trupei ieșene, pe seturi la 21, 15 și 17.

Partida de la Iași se joacă de la ora 17 și va fi condusă de cuplul Arbunea-Ionescu. Tot în etapa a 17-a se mai joacă partidele, CSU Galați – Dinamo București, Medicina Târgu Mureș – CSM Târgoviște, Știința Bacău – CSM București, SCM Pitești – Alba Blaj și SCM Craiova – CSM Lugoj.

Volei Club are meci în capitală

La finele acestei săptămâni se vor disputa și partidele rundei a 17-a în divizia A1 de volei masculin, ocazie cu care băieții de la VCM LPS Piatra Neamț vor evolua în deplasare cu CSM București. Din păcate, situația formației pietrene este una foarte grea, din punct de vedere sportiv, care se află pe ultimul loc în clasament, cu doar 3 puncte, iar ultima evoluție de acasă a lăsat de dorit. Iosif și compania au avut 2-0 la seturi cu Universitatea Cluj, dar au pierdut până la urmă cu 2-3. Singurele speranțe pentru municipalul pietrean de a mai rămâne în primul eșalon se leagă de meciurile din partea a doua a campionatului, pentru locurile 7-12. Până atunci, elevii lui Nicu Buruș mai au de jucat partidele din prima parte a sezonului, aici unde nu au avut prea multe realizări. Adversara de astăzi a pietrenilor este singura formație pe care Volei Club a învins-o până acum în campionat, când a fost 3-2 la Piatra Neamț. De atunci, bucureștenii au avut evoluții constante, sunt pe poziția a șasea în clasament, cu 28 de puncte, și așteaptă partida cu pietrenii după victoria categorică, 3-0, reputată pe terenul celor de la Banatul Caransebeș. Meciul de la București se joacă de la ora 17 și va fi arbitrat de cuplul, Grădinaru-Marin.

Tot în runda cu numărul 17 se mai joacă meciurile, Banatul Caransebeș – SCM Craiova, Universitatea Cluj – Știința Bacău, Unirea Dej – Știința Baia Mare, Arcada Galați – Municipal Zalău și Tricolorul Ploiești – Steaua București.

Handbal

HCF primește vizita liderului

Handbalistele de la HCF Piatra Neamț vor evolua duminică pe teren propriu cu Rapid București, în etapa a 15-a a diviziei A, seria A. Elevele lui Dan Valentin vor avea parte de un meci foarte greu în fața liderului din seria A, singura formație neînvinsă până acum în campionat. Giuleștencele au bătut tot ce au prins, atât pe teren propriu cât și în deplasare, și sunt principalele favorite din serie la promovarea directă în Liga Națională. Formația din capitală vine la Piatra Neamț după victoria 36-25 de pe teren propriu cu Neptun Constanța și cu un lot mult superior față de celelalte echipe din serie. Înainte de confruntarea de la sala Polivalentă, rapidistele s-au duelat în două jocuri de verificare cu CSM Roman, din Liga Națională, ambele pierdute. De partea cealaltă, elevele lui Dan Valentin au început cu dreptul partea a doua a campionatului, în urma succesului cu 27-17 de pe terenul celor de la CSU Târgoviște. În tur, la București, Rapid s-a impus în fața grupării pietrene la o diferență de 20 de goluri, scor 38-18. Partida de la sala Polivalentă se joacă de la ora 12 și va fi arbitrat de cuplul Mihai-Petre, din Brașov.

Tot în runda a 15-a se mai joacă meciurile, Neptun Constanța – Șc. 181 București, CNOT Iași – CS Buzău, CSU Târgoviște – SCM Pitești, Știința Bacău – Știința București, Spartac București – Dinamo București și Activ Plopeni – CSM II București.

Atletism

Diana Țigănașu concurează la Jocurile Balcanice

Istanbul, cel mai mare oraș din Turcia, va fi astăzi și mâine capitala atletismului european, la nivel de juniori I, unde se vor desfășura Campionatele Balcanice rezervate acestei categorii de vârstă. Din delegația României face parte și Diana Țigănașu, atleta de la CS Ceahlăul Piatra Neamț, care va concura în proba de aruncare a greutății. În vârstă de 17 ani, eleva antrenorului Dan Cojocaru și-a câștigat biletele pentru jocurile balcanice, după ce a aruncat 16,75 metri la prima etapă de sală rezervată juniorilor II, care au avut loc la finele săptămânii trecute în capitală.