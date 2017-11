Excelenţa în Artă, evidenţiată în campania “Ambasadori Nemţeni”

Au mai rămas câteva zile până la desemnarea Ambasadorilor Nemţeni. În domeniul Artei au fost făcute 5 nominalizări, excelenţa în acest domeniu fiind reprezentată de sculptori, pictori, muzicieni şi scriitori. Gala Ambasadorilor Nemţeni este, potrivit oficialilor de la Consiliul Judeţean Neamţ, ”o ocazie de recunoaștere publică a personalităților nemțene care s-au făcut remarcate pe parcursul ultimului an, iunie 2016 – iunie 2017, contribuind decisiv la dezvoltarea culturală și instituțională a spațiului românesc, extins și peste granițele țării”. Fiecare personalitate nominalizată poate fi votată de public în mediul on-line, până la data de 15 noiembrie. Votul publicului va conta în proporţie de 40%, restul de 60% fiind jurizat de Ștefan Potop, președintele Uniunii Artiștilor Plastici Neamț; Cristian Livescu, președintele Societății Scriitorilor din județul Neamț; Ciprian Istrate, artist plastic.

Câştigătorii din toate domeniile evidenţiate în cadrul campaniei Ambasadori Nemţeni vor fi premiaţi în cadrul Galei Ambasadori Nemţeni, organizate de CJ Neamţ, la Teatrul Tineretului.

Nominalizările, la categoria Artă, sunt:

Lucian Tudorache (foto1) este profesor și sculptor , autorul unor monumente de for public. A absolvit Facultatea de Arte Plastice, Decorative și Design din cadrul Academiei de Arte “George Enescu” din Iași. Este vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Piatra Neamț și profesor la Liceul de Arte “Victor Brauner” din Piatra Neamț.

Artistul a participat la expoziţii internaţionale importante: la Centrul Cultural Român din Veneţia şi Galeria de Artă “Aripa” dinTorino, Italia, la Galeria de Artă “Artimundo” din Bruxelles, Belgia, la Centrul European de Arhitectură Veneția și Galeriile Municipale ”Biella”, Italia. A avut trei expoziţii personale la Piatra Neamţ.

Este autorul mai multor lucrări monumentale: în Piatra Neamț, Târgu Neamț, Iași, Bistrița, Botoșani, Vâlcea, Galați, Brașov, Slănic-Moldova. În ultimii ani a realizat un bust “Vasile Ciobăniţa” pentru casa memorială a acestuia din Negreşti și a dăruit moldovenilor de peste Prut (la Cricova) un bust “Petru Rareş”.

A obţinut numeroase premii, inclusiv ale Uniunii Artiștilor Plastici și diplome de onoare. În anul 2004 a obţinut Bursa UNESCO de studiu la Centrul European din Veneţia pentru tehnicile de Conservare a Patrimoniului Arhitectonic. Artistul are lucrări în colecţiile unor complexe muzeale judeţene, Muzeul de Artă Contemporană Galaţi, Muzeul de Artă Piatra Neamţ, Muzeul de Artă Vâlcea, precum şi în colecţii private din Romania, Franţa, Italia, Germania, Elveţia, Canada.

În perioada de referință a executat monumente de for public: busturile în bronz ale lui Ștefan I Mușat și Petru I Mușat, la Cetatea Neamțului, precum și ale lui Mihai Eminescu și Nicolae Manolescu-Strunga la Roman. Uniunea Artiştilor Plastici Neamț l-a desemnat pe sculptorul Lucian Tudorache ”Artistul plastic al anului 2016”.

Artist plastic nemțean, Laurențiu Dimișcă (foto2) a urmat cursurile Liceul de Artã „Victor Brauner” din Piatra Neamț și Universitatea de Artã și Design din Cluj Napoca-2001. Master în picturã la Universitatea de Artã și Design din Cluj Napoca, doctor în arte plastice și decorative al Universității de Artă și Design Cluj-Napoca, România – 2011. Curator, președintele Fundației ”Outsider Art” din România și Ambasador Unesco – „Eurointegrare prin Artă“. Participă la numeroase expoziții personale, de grup, bienale, saloane și târguri de artă din lume (Soho, Broadaway – NewYork, Paris, Lyon, Dijon, Vichy, Bruxelles, Rotterdam,Torino,Milano, Verona,Shanghai etc.)

Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Neamț (2002) și membru al Asociației Internaționale ”Art en Marche”, Paris.

Colaborări: 2001-2004 colaborare cu Galeria Vert din Piatra Neamț; Expoziție permanentă la Muzeul de Artã Brută din Lapalisse (Franța). A realizat o expoziție internațională cu 50 de artiști specializați în artă brută, evenimentul fiind inițiat în România sub titulatura „Vii și vinuri”.

Prin intermediul lui s-a realizat o premieră pentru România: prezența expertului francez în artă brută Luis Marcel, care a susținut un simpozion.

A publicat volumul ”Singular Art-Fest Romania 2009-2010 = Festivalul de Artă Singulară România, 2009-2010, Piatra-Neamț”, Editura C.M. Imago, 2009.

În august 2017 a deschis în București a doua galerie-atelier Laurențiu Dimișcă (prima fiind în 2014-2015 la Teatrul Țăndărică-București), singura din Europa de Est ce promovează arta brută, noua figurație, rawvision, artmirabilism, arta naivă, arta populară contemporană, arta singulară, arta religioasă, outsider art. Artistul aparține noului val mondial al stilului Noua Figurație, jonglând între arta brută și arta contemporană, aproape de benzi desenate. Organizează Saloane de artă brută în România, înființează prima Galerie-Muzeu-Centru de artă populară contemporană din România în satul Gura Văii, județul Neamț. Laurențiu Dimișcă a pictat o clădire de 800 mp în interior, exterior, pe acoperiș, pridvor și va fi inclusă în clădirile bizare din lume.

Artistul pictează mobilă, lucrează în mozaic, vitraliu, ceramică, picto-obiecte și are numeroase picturi exterioare și interioare în România și străinătate.

Poet și prozator, Bică Nelu Căciuleanu (foto3) a absolvit Școala de Muzică și Arte Plastice, Liceul ”Calistrat Hogaș”, Școala Tehnică Postliceală, toate din Piatra Neamț.

În 2012, a absolvit Facultatea de Muzică din Piatra neamț (2011). Predă la școlile din Bicaz Chei și Bicazul Ardelean. A frecventat cenaclurile literare ”Calistrat Hogaș”, ”Petrodava” și de la Clubul Tineretului, din Piatra Neamț (1968-1972).

A debutat cu ”Brambura pe Nicăieri”, proză, 2005, urmat de ”Așadar, omul pneumatic”, ”Sărutul franțuzesc”, ”45 de Ex-Citații” și ”Al nouălea rai”.

”Adeptul unui experimentalism vulnerabil, limitat ca îndrăzneală, Bică Nelu Căciuleanu nu face o gaură în cer cu deasuprarealismul său, în schimb demonstrează că se poate inova în continuare pe seama reziduurilor de onirism şi de dicteu automat”. (criticul literar Cristian Livescu)

În perioada de referință a publicat romanul ”Mahalaua Precista”, Editura Crigarux, 2016, fiind nominalizat la premiul național pentru proză ”Mihail Sadoveanu” pe anul 2017.

Boris Dobre (foto4) este pictor, absolvent al Liceului de Arte ”Victor Brauner” din Piatra Neamț și are un master la Universitatea Națională de Arte din București

A fost selecționat de către un juriu internațional printre cei 50 de finaliști (dintre 2.580 de concurenți din 87 de țări) ale căror portrete au fost expuse, în perioada iunie-septembrie la ”National Portrait Gallery” din Londra în cadrul BP ”Portrait Award”.

Portretul expus la celebra instituție de cultură este al soției artistului, Oana. Despre respectiva lucrare, artistul a declarat: „Ideea a fost aceea de a face o imagine foarte simplă. Totul se concentrează doar pe cap, restul rămânând în umbră. Am lăsat doar chipul, descoperindu-l ca pe un obiect de studiu, cu diferitele sale forme și nuanțe, cu frumusețea și defectele sale”.

Lucian Strochi (foto5) este poet, prozator, dramaturg, critic literar și de artă plastică. Absolvent al Facultății de Filologie a Universității București. A obținut doctoratul la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, în anul 2003, cu o teză intitulată ”O teorie asupra fantasticului. Cu aplicații în proza lui Mircea Eliade și Vasile Voiculescu”.

A fost profesor, bibliotecar, funcționar la Prefectură, la Consiliul Județean și la Primăria municipiului Piatra-Neamț. director al Casei Prieteniei Neamț-Champagne-Ardenne (din 1991 până în 1998), director al Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național –județul Neamț (2001-2005), director artistic al Teatrului Tineretului (2005-2007).

Este autor a peste 50 de volume de proză scurtă, romane, poezie, teatru, teorie și critică literară, antologii, monografii, aforisme. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1996 și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România din anul 2000.

A colaborat la publicațiile: Amfiteatru, Antiteze, Asachi, Astra, Ateneu, Ceahlăul, Clepsydra, Convorbiri literare, Cronica, Dacia literară, Elpis, Informația primăriei, Luceafărul, Moldova literară, Monitorul de Neamț, Oglinda literară, Petrodava culturală, Realitatea nemțeană, Reformatorul, România literară, Salonul literar, Scrisul românesc, Telegraful, Tribuna, Viața studențească.

A fost redactor șef la Reformatorul, co-director la Antiteze și director la Asachi.

În perioada de referință a publicat volumul de poezie ”Ancadierul” (2016), contribuție la practica și teoria poetică, lucrare nominalizată la Premiile speciale ale Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România.

Geanina NICORESCU