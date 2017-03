A evoluat de la pornografie infantilă, la furt de oi

* Dumitrel Mircescu a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru că a furat și vândut 130 de oi * Anterior, fusese condamnat, cu suspendare, pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice, deținerea de arme fără drept, act sexual cu un minor, în formă continuată

Un nemțean are de executat 3 ani de închisoare, după ce marți Curtea de Apel Bacău a decis schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată. Judecătorii au stabilit că inculpatul este vinovat de furt calificat, nu de însușirea bunului găsit și i-au aplicat o pedeapsă de trei ani de închisoare. „Condamnă pe inculpatul Mircescu Dumitrel la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat prev. și ped. de art. 208 alin. 1 C. pen. (anterior) comb. cu art. 209 alin. 1 lit. g C. pen. (anterior) cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen. (anterior) și art. 5 C. pen. Interzice exercițiul drepturilor inculpatului prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza II și b C. pen.(anterior) în condițiile art. 71 alin.2 C. pen. (anterior) cu aplic. art. 5 C. pen. În baza art. 36 alin. 1 C. pen. (anterior) rap. la art. 33 lit. a C. pen. (anterior) comb. cu art. 34 alin. 1 lit. b C. pen. (anterior) contopește pedepsele aplicate inculpatului – 3 ani închisoare (din prezenta cauză), 2 ani închisoare, 2 luni închisoare, 1 an și 4 luni închisoare și 1 an și 4 luni închisoare (aplicate prin sent. pen. nr. 73/2014 a Tribunalului Neamț definitivă la 14.10.2014) în cea mai grea dintre ele 3 ani închisoare. Pedeapsa de executat pentru inculpatul Mircescu Dumitrel 3 ani închisoare. 3. Înlătură dispozițiile privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultantă. 4. Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelată. 5. Ia act de retragerea apelului declarat de inculpatul Mircescu Dumitrel. 6. Obligă inculpatul-apelant la plata sumei de 300 lei către stat cu titlu de cheltuieli judiciare parțiale din apel. 7. Definitivă. 8. Pronunțată în ședință publică astăzi 14.03.2017“, spune soluția pe scurt a instanței.

În aceeași zi, după ce Curtea de Apel a dat sentința, polițiștii Secției Rurale Ștefan cel Mare au pus în executare mandatul și l-au preluat pe Dumitrel Mircescu, conducându-l sub escortă la Penitenciarul Bacău. Cum se poate vedea din minută, Dumitrel Mircescu mai are o condamnare la activ, într-un dosar în care a fost judecat pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice, deținerea de arme fără drept, act sexual cu un minor, în formă continuată. Familia fetei care i-a căzut victimă a fost nevoită, la un moment dat, să ceară în instanță ordin de protecție împotriva agresorului, care a fost cercetat și trimis în judecată în stare de libertate. Numai că instanța, miloasă cu specimenul, i-a dat-o cu suspendare: „suspendă executarea pedepsei principale și a pedepsei accesorii sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 4 ani“.

În procesul de acum, nemțeanul a fost condamnat pentru o faptă petrecută la începutul anului 2013. Dumitrel Mircescu a vândut 130 de oi care nu-i aparțineau, dar cu care s-a trezit în grădină, după cum a susținut. Proprietarul, un crescător de animale din Războieni, l-a contrazis, spunând că de fapt i-a furat oile într-o singură noapte și, pe baza probelor aduse în fața judecătorilor, instanța i-a dat dreptate. (C.I.)