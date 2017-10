Eveniment important pe „scena” muncii:Târgul de joburi pentru absolvenți

*În Neamț, până în data de 18 octombrie, 64 de firme au zis OK invitației, acestea oferind 589 de posturi vacante

*La nivel de țară, 1.424 de angajatori vor participa la Bursa absolvenților, care vor dispune de 25.013 de joburi

Astăzi, în Neamț, începând cu ora 9, se va desfășura Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, eveniment care se va desfășura concomitent la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Acțiunea nu este singura care a avut loc în acest an. În primăvară, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț a organizat și Bursa Generală a Locurilor de Muncă, unde au participat 110 de agenti economici (45 la Piatra Neamt, 45 la Roman și 20 la Târgu Neamț), care au oferit 947 locuri de muncă vacante. Principalele ramuri de activitate au fost construcții , respectiv zugrav, zidar, fierar-betonist, dulgher, lăcătuș mecanic, servicii, e vorba de vânzător, ospătar, barman, patiser, bucătar, șofer, precum și fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. Cele mai multe posturi au fost oferite în Piatra Neamț (436), Roman (309) și Târgu Neamț (202). La bursă au participat 1.041 de persoane, respectiv 598 la Piatra Neamț, 320 la Roman și 123 la Târgu Neamț. Ca urmare a acestei acțiuni, 86 de persoane au fost angajate pe loc, din care 4 au fost cu studii superioare, și 370 au fost selectate în vederea încadrării. ,,Agenția Judeteană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț va organiza vineri, 20 octombrie 2017, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, activitate ce se va desfășura în Piatra Neamț, la Centrul de Formare Profesională Piața M. Kogălniceanu, nr. 1-3, în Roman, la cantina Liceului „Vasile Sav” din bdul. Republicii, nr. 46, iar în Târgu Neamț, la sediul Agenției locale din str. Ștefan cel Mare, nr. 66, începând cu ora 9. În cadrul bursei vor avea loc întâlniri directe între angajatorii ofertanți și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau a celor care doresc să-și schimbe locul unde lucrează în prezent, cadru în care se vor face cunoscute condițiile necesare pentru angajare și în funcție de îndeplinirea acestora, se va stabili încadrarea sau programarea pentru proba de lucru. Până la data de 18 octombrie 2017, au confirmat participarea 64 de agenți economici, care vor oferi 589 locuri de muncă vacante, în industria textilă, industria mobilei, servicii, construcții. Din numărul total de joburi, 19 le revin celor cu studii superioare”, ne-a declarat Daniel Chirilă, directorul executiv al AJOFM Neamț.

*Cele mai multe posturi vacante sunt pentru persoanele fără studii superioare

Conform unui comunicat de presă oferit de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți sunt oferite aproximativ 25.013 joburi. Evenimentul de astăzi se va desfășura în 83 de locații din țară și București. Pentru această acțiune, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au contactat 26.789 de agenți economici, din care și-au anunțat participarea 1.424. Din totalul celor 25.013 de posturi oferite de angajatori, cele mai multe, 23.660, se adresează absolvenților fără studii superioare, iar 1.353 celor cu studii superioare. Cea mai generoasă ofertă la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți este în București, respectiv 4.944 locuri de muncă, și în județele Brașov (1.511), Galați (1.193), Dolj (1.193), Constanța (1.047), Cluj (933), Bihor (775), Timiș (738), Arad (720) și Iași (694). Meseriile pentru care sunt oferite cele mai multe ocupații pentru persoanele fără studii superioare sunt de confecționer asamblor articole textile – 1.293, lăcătuș – 1.210, agent de pază și ordine – 1.083, lucrător comercial – 911, manipulant marfă – 780, confecționer cablaje auto – 700, vânzător – 632, sudor – 601, montatori subansamble – 498, casier – 386. Pentru absolvenții cu studii superioare, cele mai multe joburi vacante sunt în următoarele profesii: economist – 78, agent vânzări – 75, programator – 45, agent asigurări – 31, proiectant inginer construcții – 19, șef șantier – 19, agent serviciu client -18, șef serviciu – 16, inspector cu supravegherea verificarea tehnică a instalațiilor 16, funcționar economic – 16. De asemenea, la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, 356 posturi sunt destinate beneficiarilor Legii nr.279/2005 (ucenici) (confecționer asamblor articole textile – 125, agent servicii client 100, electrician – 22, strungar – 14, lăcătuș – 10, etc); 64 persoanelor cu handicap (muncitor necalificat – 21, confecționer asamblor articole textile – 13, confecționer/montator mobilă – 9, operator utilaje producție mobilă – 8, etc) și 53 pentru tinerii cu risc de marginalizare socială (confecționer/montator mobilă – 9, operator utilaje producție mobilă – 8, confecționer articole textile – 5, manipulant – 4, etc).

V. ANDRIEȘ