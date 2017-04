Etapa oaspeților în liga a cincea

Sâmbătă, înainte de Paște, s-au disputat partidele rundei a 13-a în cele două serii ale ligii a cincea, rundă care a programat doar 4 meciuri în cele două competiții. În seria a doua, partidele dintre Flacăra Brusturi – Zorile Urecheni și Stejarul Țibucani – Olimpia Grințieș au fost amânate, din varii motive, pentru data de 28 mai, la fel cum s-a întâmplat și cu confruntarea din seria întâi, cea dintre Unirea Dulcești și Voința Bozieni, care a fost amânată pentru aceeași dată. În această serie, Stejarul Stănița a câștigat cu 3-0, la masa verde, partida de acasă cu Voința Botești, după ce oaspeții s-au retras din campionat, în timp ce Voința Valea Ursului a stat. În cele 4 jocuri disputate în eșalonul 5 fotbalistic, 3 succese au revenit oaspeților, o singură dată s-au impus gazdele, s-au marcat 23 de goluri, iar liderii au rămas neschimbați, deși în seria a doua, CSM Ceahlăul a stat.

Siretul Doljești confirmă deși nu are bani

Siretul Doljești – Moldova II Cordun 4-0 (2-0)

Cea mai așteptată confruntare în etapa a 13-a din seria întâi a fost cea dintre primele două clasate, Siretul Doljești și Moldova II Cordun, adică formațiile de pe primele două locuri înaintea rundei. Gazdele au făcut un joc foarte bun, și-au surprins adversarul din toate punctele de vedere, iar la final s-au impus cu un categoric 4-0, după ce la pauză conduceau cu 2-0. Elevii antrenorului-jucător, Ion Diaconu, au marcat de două ori în prima repriză, prin Tălmășanu și Ciocoiu, iar în partea a doua, Dogariu și Ciuchi au ridicat tabela la 4-0, obținând un succes perfect meritat și muncit, în fața unui adversar bun din serie. Înființată în urmă cu 5 ani, atunci când s-a format și campionatul la liga a cincea, Asociația Sportivă Siretul Doljești a avut o activitate neîntreruptă la acest nivel. Majoritatea lotului este format din jucători de la Buruienești, meciurile se joacă pe terenul din Doljești, însă, din păcate, echipa nu este deloc susținută de autoritățile locale, Primăria și CL Doljești, care în această perioadă nu a alocat niciun ban. Deși are și lot de tineret și echipă de fete, asociația sportivă de la Doljești se autofinanțează așa cum poate, pentru că cei care conduc destinele comunei nu sunt interesați de sport și în special de fotbal, spre dezamăgirea lui Emil Fartade, organizatorul de competiții și totodată cel care se ocupă ca echipa de fotbal să aibă continuitate.

„Avem o echipă frumoasă aici la Doljești, avem și lot de tineret, și echipă de fete, avem rezultate frumoase, dar, din păcate, nu suntem deloc sprijiniți de Primărie. Noi ne-am dori ca baza sportivă să fie administrată de școala din comună, ca să ne autofinanțăm, pentru că și majoritatea jucătorilor sunt elevi la școala noastră, dar autoritățile nu sunt de acord și trebuie să facem rost de bani așa cum știm. Dacă Primăria ne-ar fi dat 100 de milioane de lei pe an, ne-am fi descurcat perfect, dar așa trebuie să scoatem bani din buzunarul nostru. Acum 5 ani am scos din buzunar 30 de milioane de lei când ne-am înscris în competiție, am sperat ulterior că o să fim sprijiniți, dar nu a fost așa și, în consecință, încercăm să supraviețuim așa cum știm. Putem promova în liga a patra cu o singură condiție, ca Primăria să ne finanțeze, măcar să plătească arbitrii, pentru că de celelalte cheltuieli ne ocupăm noi. Tragem speranțe că până la urmă vom putea rezolva aceste probleme. Vrem să le mulțumim unor oameni, cum ar fi Marius Blaj și Albert Lungu, dar și restaurantului Daide, care sunt tot timpul alături de echipă și care ne susțin“, a declarat Emil Fartade.

În meciul cu cei de la Cordun, Siretul a evoluat cu Ușanu – Ciuchi, Dogariu, Tulbure, Ștefan – Diaconu, Ciocoiu, Pița, Aștefănoaie – Duca și Tălmășanu, iar rezerve au fost Părăoanu, Netedu, Dancă, Blaj și Lungu.

În urma acestui succes, formația din Doljești a ajuns la 26 de puncte, și-a consolidat poziția de lider în clasamentul seriei întâi, iar runda viitoare va evolua în deplasare cu Unirea Dulcești. De eșecul satelitului de la Cordun au profitat cei de la Arsenal Văleni, care s-au impus cu 5-0 în deplasarea de la Ruginoasa, cu Viitorul din localitate, și au urcat astfel pe poziția a doua în ierarhia internă, având în acest moment 23 de puncte.

Etapa a 14-a în seria întâi se va juca duminică, de la ora 11, după următorul program: Unirea Dulcești – Siretul Doljești, Moldova II Cordun – Voința Valea Ursului, Arsenal Văleni – Voința Bozieni, iar Viitorul Ruginoasa și Stejarul Stănița vor sta.

Rezultate, seria I, etapa XIII

Viitorul Ruginoasa – Arsenal Văleni 0-5 (0-1)

Unirea Dulcești – Voința Bozieni, se joacă pe 28 mai

Stejarul Stănița și Voința Valea Ursului au stat

Clasament

1.Siretul Doljești 11 8 2 1 30-9 26p

Arsenal Văleni 12 7 2 3 41-14 23p Moldova II Cordun 11 7 1 3 33-22 22p Voința Bozieni 11 5 3 3 29-25 18p Unirea Dulcești 10 6 0 4 23-26 18p Stejarul Stănița 12 4 0 8 19-28 12p Voința Valea Ursului 11 3 3 5 17-27 12p Viitorul Ruginoasa 12 3 1 8 25-43 10p

CSM Ceahlăul a stat, dar rămâne lider

În seria a doua s-au jucat tot două meciuri, în condițiile în care liderul, CSM Ceahlăul, a stat, iar duelurile dintre Flacăra Brusturi – Zorile Urecheni și Stejarul Țibucani – Olimpia Grințieș au fost amânate. Deși nu au evoluat în această rundă, elevii lui Toader Șteț, Vali Avădanei, Lidi Chertic și Florin Anton au rămas pe primul loc în clasament, cu 33 de puncte, la 8 puncte de cea de-a doua clasată, Olimpia Grințieș.

După o minivacanță cu ocazia sărbătorilor de Paște, fotbaliștii pietreni au revenit marți la antrenamente pentru a pregăti jocul din acest week-end, de pe terenul celor de la Zorile Urecheni. Etapa a 13-a a fost una a oaspeților în seria a doua, după ce Energia Pângărați s-a impus cu 2-1 pe terenul Ozanei Timișești, în timp ce Voința Dochia a câștigat confortabil, 8-3 în deplasarea de la Podoleni cu Viitorul din localitate. Pe lângă partida de la Urecheni, runda a 14-a mai propune meciurile, Energia Pângărați – Stejarul Țibucani, Olimpia Grințieș – Viitorul Podoleni și Voința Dochia – Flacăra Brusturi, în timp ce Ozana Timișești va sta.

Rezultate, etapa XIII, seria II

Viitorul Podoleni – Voința Dochia 3-8 (2-4)

Ozana Timișești – Energia Pângărați 1-2 (1-1)

Flacăra Brusturi – Zorile Urecheni, se joacă pe 28 mai

Stejarul Țibucani – Olimpia Grințieș, se joacă pe 28 mai

CSM Ceahlăul a stat

Clasament

1.CSM Ceahlăul 11 11 0 0 101-5 33p

Olimpia Grințieș 10 8 1 1 35-14 25p Zorile Urecheni 11 8 0 3 34-38 24p Energia Pângărați 11 6 1 4 31-20 19p Voința Dochia 12 5 0 7 33-32 15p Flacăra Brusturi 10 5 0 5 20-33 15p Ozana Timișești 12 4 0 8 18-39 12p Viitorul Podoleni 12 2 0 10 14-51 6p Stejarul Țibucani 11 0 0 11 13-67 0p

Fotbal

Încă un abandon în liga a patra, Unirea Tămășeni

Încă o formație din eșalonul 4 fotbalistic s-a retras din campionat, cu 8 etape rămase de disputat până la finalul actualului sezon. Este vorba despre ACS Unirea Tămășeni, grupare care a anunțat marți, 18 aprilie, AJF Neamț, că nu mai poate continua competiția din cauza problemelor financiare. În aceste condiții, conform regulamentului, toate partidele din retur pe care trupa din Tămășeni le-a disputat, vor fi omologate cu 3-0 pentru formațiile adverse. Jucătorii de la Unirea au devenit astfel liberi de contract și pot evolua până la finele sezonului la alte formații. Unirea Tămășeni a disputat ultimul joc de campionat pe teren propriu, a pierdut cu 1-2 în fața celor de la Bradul Roznov, și este a cincea echipă retrasă din competiție în actuala stagiune, după LPS Roman, Tineretul Cândești, Zimbrul Pâncești și Voința Dobreni. Campionatul ligii a patra se va desfășura până la finele sezonului cu doar 11 competitoare.