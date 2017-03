Este posibil: Merg la închisoare pentru șofat fără permis

Un nemțean va merge la închisoare pentru că a condus, deși avea permisul suspendat.

Curtea de Apel Bacău a decis, joi, 30 martie, să respingă apelul inculpatului Mihai C.G., din Roman. Sentința magistraților băcăuani este definitivă și confirmă pedeapsa dată de Judecătoria Roman. În luna octombrie 2016, judecătorii romașcani l-au condamnat pe inculpat la o pedeapsă de 6 luni închisoare, cu executare. „Pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (de o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată), prevăzută de art. 335 alin. 2 teza a III-a NCP, condamnă pe inculpat la pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare“, precizează minuta de ședință.

Romașcanul a primit o pedeapsă mică, întrucât magistrații au ținut cont de faptul că a recunoscut și, în plus, a fost la prima faptă. Minimul prevăzut de legea penală pentru această infracțiune este de 1 an închisoare, iar diferența o face situația în care inculpatul are sau nu permis, iar dacă are, dar i se suspendă temporar dreptul de a șofa și totuși conduce, atunci pedeapsa cea mai mică este de 6 luni de închisoare. La fel și în cazul în care se încredințează mașina unei persoane care nu are permis auto ori are suspendat dreptul de a conduce, proprietarul mașinii este culpabil, infracțiunea fiind prevăzută tot la articolul 335 din Noul Cod Penal și se pedepsește tot cu închisoarea de la unu la cinci ani.

Aviz amatorilor care nu respectă perioada de suspendare a permisului auto!

Un alt nemțean, însă, are o pedeapsă mai severă. Constantin C.G., din Bicaz, a primit 2 ani și 6 luni de închisoare în primă instanță, Judecătoria Bicaz declarându-l vinovat pentru că a condus pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. Inculpatul a atacat decizia, iar joi, 30 martie, Curtea de Apel Bacău a judecat cauza și a decis respingerea apelului. Astfel, sentința primei instanțe rămâne valabilă, iar, potrivit soluției, bărbatul are interzise anumite drepturi civile pe o perioadă de doi ani. Instanța l-a mai obligat la plata către stat a 1.200 lei cheltuieli de judecată.

Tot din Bicaz, un alt bărbat a beneficiat de o pedeapsă mai blândă. Aurel A.H. a fost judecat și condamnat tot pentru conducere fără permis și judecătorul de primă instanță i-a aplicat o pedeapsă de 8 luni închisoare, dar cu amânarea aplicării sentinței pe o perioadă de doi ani, termen în care inculpatul se află sub supravegherea Serviciului de Probațiune Neamț. Se înțelege că, potrivit legii penale, bicăjeanul nu are voie să încalce termenii și condițiile impuse prin supraveghere în decursul celor doi ani și, mai ales, să nu comită altă infracțiune, caz în care va ajunge să execute pedeapsa și, respectiv, pe lângă noua pedeapsă o va executa și pe aceasta. Inculpatul a recunoscut acuzația și a beneficiat de judecata în procedură simplă plus o reducere de pedeapsă.

Sentința a fost atacată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz, iar joi magistrații Curții de Apel Bacău au decis să mențină hotărârea primei instanțe. (C.I.)