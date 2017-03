Eșec dramatic pentru CSM Roman

Universitatea Cluj – CSM Roman 26-25 (12-12)

Handbalistele de la CSM Roman au pierdut dramatic cu 25-26, partida din deplasare cu Universitatea Cluj, din epilogul etapei a 22-a a Ligii Naționale, după ce au primit gol la ultima fază a meciului de la Florina Chintoan. Eșecul la limită este al doilea din acest retur, în deplasare, pentru elevele lui Gheorghe Covaciu, care în etapa a 17-a au cedat cu 26-27 pe terenul celor de la Danubius Galați. Confruntarea de luni, din Ardeal, a fost una specială pentru fetele de la Roman, care au evoluat împotriva echipei fostului antrenor Florentin Pera, actualmente principal la Universitatea Cluj. Meciul a fost unul echilibrat, dar aproape tot timpul cu formația din Roman aflându-se la conducere pe tabelă. A fost egalitate după primele 30 de minute, 12-12, iar romașcancele s-au desprins la două goluri în partea a doua, până în minutul 50. Portarul Tymoshenkova a avut din nou intervenții foarte bune pentru gruparea de la malul Moldovei, a apărat și 3 aruncări de la 7 metri, dar cu toate acestea, studentele clujene au egalat la 25, cu 15 secunde înainte de ultimul fluier. CSM Roman, deși în inferioritate numerică, a avut atacul, însă Glibko a pasat greșit, Chintoan a recuperat, și pe contraatac a marcat golul victoriei pentru Universitatea Cluj, formație care în urma acestui succes a scăpat în totalitate de emoțiile retrogradării. De partea cealaltă, în tabăra romașcană se simțea frustrarea după un joc în care merita mai mult, dar care până la urmă nu a adus nimic. Marcatoarele echipei din Roman au fost Iuganu și Toskovic câte 6 goluri, Glibko 5, Popescu, Chitacu și Stoleru câte două, Agrigoroaei și Tomescu câte un gol, în timp ce de la gazde s-au remarcat Puiu cu 9, respectiv Chintoan cu 5 goluri. După eșecul din Ardeal, CSM Roman a rămas cu 28 de puncte pe poziția a cincea a ierarhiei interne, iar runda viitoare va sta, după ce Cetate Deva s-a retras din campionat.

CSM București e deja campioană

CSM București a cucerit pentru al treilea an consecutiv titlul de campioană națională, cu 4 etape rămase de disputat până la finele sezonului. Trupa din capitală, victorioasă cu 30-21 pe terenul celor de la Măgura Cisnădie, are un avans de 14 puncte față de cea de-a doua clasată, Dunărea Brăila. Formația lui Aurelian Roșca va reprezenta România și sezonul viitor în cea mai puternică competiție europeană intercluburi, Liga Campionilor, trofeu pe care îl deține în momentul de față. Pentru evitarea retrogradării se vor lupta Măgura Cisnădie, Unirea Slobozia și Danubius Galați.

Rezultate, etapa XXII

Măgura Cisnădie – CSM București 21-30 (12-18)

SCM Craiova – Dunărea Brăila 28-17 (11-7)

Corona Brașov – Unirea Slobozia 26-15 (11-9)

HCM Râmnicu Vâlcea – Danubius Galați 31-34 (9-16)

CSM Bistrița și HC Zalău au stat

Clasament

1.CSM București 19 18 0 1 582-405 54p

Dunărea Brăila 19 13 1 5 484-471 40p SCM Craiova 19 11 2 6 505-461 35p HC Zalău 18 11 2 5 453-425 35p CSM Roman 19 8 4 7 476-453 28p HCM Râmnicu Vâlcea 18 9 1 8 449-472 28p Corona Brașov 19 8 1 10 488-502 25p Universitatea Cluj 19 6 3 10 472-475 21p CSM Bistrița 18 7 0 11 482-503 21p Măgura Cisnădie 18 5 2 11 409-478 17p Danubius Galați 19 5 0 14 399-485 14p Unirea Slobozia 19 2 2 15 451-520 8p

Fotbal

Speranțe de play off la Răucești

Speranța Răucești – Moldova Cordun 4-3 (2-2)

Duminică s-au disputat partidele rundei a 18-a în eșalonul 4 fotbalistic, etapă în care s-au consemnat 3 victorii ale gazdelor și două ale oaspeților, și în care Teiul Poiana Teiului, Steel-Man Târgu Neamț și Zimbrul Vânători Neamț au stat, prin retragerea adversarelor din campionat. Cel mai interesant și mai echilibrat meci s-a jucat la Răucești, între Speranța din localitate și Moldova Cordun, două dintre formațiile care vor în actuala stagiune un loc de play off. Partida a fost conform așteptărilor, una disputată, cu multe răsturnări de scor, cu 7 goluri, și în care câștig de cauză au avut gazdele, care s-au impus în final cu 4-3, după ce la pauză scorul a fost egal, 2-2. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 4, prin Miron, însă oaspeții au trecut în avantaj în urma reușitelor lui Ene și Duma. Scorul pauzei a fost însă 2-2, după ce același Miron a marcat pentru Speranța, însă jucătorii de la Moldova au trecut din nou în avantaj la reluarea jocului, în urma reușitei aceluiași Enea. Bucuria celor de la Cordun nu a durat prea mult, pentru că Afloarei a egalat repede la 3, iar în minutul 89, Zavate a dat lovitura pentru gazde, după ce a înscris golul de 4-3 și a adus toate cele 3 puncte la Răucești. După acest succes, Speranța a ajuns la 33 de puncte și a urcat pe poziția a patra în clasament, loc de play off, în timp ce Moldova, cu 34 de puncte, se află o poziție mai sus. Tot duminică, într-o partidă dintre echipe din prima parte a clasamentului, Bradul Borca s-a impus cu 2-0 în deplasarea de la Roznov. Etapa a 19-a, care va avea loc duminică, 2 aprilie, se va juca după următorul program: LPS Piatra Neamț – Voința Dobreni, Unirea Tămășeni – Cimentul Bicaz, Zimbrul Vânători Neamț – Bradul Roznov, Steel-Man Târgu Neamț – Speranța Răucești, Moldova Cordun – Teiul Poiana Teiului, iar Vulturul Costișa, Voința Ion Creangă și Bradul Borca vor sta.

Rezultate, etapa XVIII

Vulturul Costișa – LPS Piatra Neamț 14-0 (4-0)

Voința Dobreni – Unirea Tămășeni 2-4 (0-4)

Bradul Roznov – Bradul Borca 0-2 (0-0)

Cimentul Bicaz – Voința Ion Creangă 3-0 (1-0)

Teiul Poiana Teiului, Steel-Man Târgu Neamț și Zimbrul Vânători Neamț au stat

Clasament

1.Teiul Poiana Teiului 17 15 0 2 82-17 45p

Bradul Borca 16 14 2 0 62-12 44p Moldova Cordun 17 11 1 5 52-26 34p Speranța Răucești 17 10 3 4 57-24 33p Bradul Roznov 17 10 1 6 59-24 31p Voința Ion Creangă 16 10 1 5 68-37 31p Unirea Tămășeni 17 8 3 6 43-28 27p Vulturul Costișa 16 8 2 6 45-25 26p Cimentul Bicaz 17 7 4 6 47-30 25p Steel-Man Târgu Neamț 16 4 3 9 31-48 15p Zimbrul Vânători Neamț 16 3 3 10 25-49 12p Voința Dobreni 17 2 0 15 13-98 6p LPS Piatra Neamț 17 2 0 15 17-118 6p

Volei

Unic și VCM LPS joacă pe teren propriu

Sala Polivalentă din Piatra Neamț va găzdui astăzi un nou cuplaj voleibalistic, în divizia A1 de volei feminin, respectiv masculin. Primele care vor intrat pe teren, de la ora 14, vor fi fetele de la Unic Piatra Neamț, care vor întâlni pe SCM Pitești, în etapa a patra a turneului pentru locurile 7-12. Formația lui Rareș Gavril și Mihaela Voivod nu traversează cea mai bună perioadă în campionat, a pierdut ultimele două jocuri la rând, 1-3 acasă cu Penicilina Iași, și tot 1-3 pe terenul Medicinei Târgu Mureș, și a coborât două poziții în clasament, până pe 9. De partea cealaltă, piteștencele sunt într-o creștere de formă, au bătut sâmbătă cu 3-0 pe CSU Galați și sunt acum pe poziția a zecea cu 26 de puncte. Meciul de la Piatra Neamț va fi arbitrat de cuplul, Vasile-Bosi și Prodana. Tot în play out se mai joacă, SCM Craiova – CSU Galați și Penicilina Iași – Medicina Târgu Mureș. Două ore mai târziu, de la ora 16, băieții de la VCM LPS Piatra Neamț vor da piept cu studenții de la Universitatea Cluj, tot în etapa a patra a turneului pentru locurile 7-12. Deja retrogradați în eșalonul inferior, elevii lui Nicu Buruș nu mai pot puncta în acest joc decât la statistică. Duelul de sub Pietricica este însă unul foarte important pentru gruparea ardeleană, care se află în luptă directă pentru evitarea retrogradării cu Unirea Dej. Dacă bat la Piatra Neamț, studenții clujeni au șanse mari de a juca și sezonul viitor pe prima scenă. Partida dintre Volei Club și Universitatea Cluj începe la ora 16 și va fi condusă de cuplul, Prodana – Vasile-Bosi. Tot în play out mai au loc confruntările, Știința Baia Mare – Unirea Dej și Banatul Caransebeș – Știința Bacău.