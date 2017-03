Eroare de calcul sau decalaj de aprovizionare pe fondul alocării tardive a bugetului? Medicamente împrumutate din alte județe pentru Boli Infecțioase de la Spitalul Județean

* „Cei mai mulți dintre cei pe care i-ați lăsat fără tratament au fost infectați în sistemul din care faceți parte și ar fi bine să le spuneți că nu ați cerut fondurile necesare asigurării tratamentului“, acuză Toader Blaga, președintele Asociației „Alexiana“

Pacienții cu HIV arondați Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț au avut de suferit, în luna februarie, din cauza nealocării sumelor necesare pentru achiziționarea tratamentelor. Toader Blaga, președintele Asociației „Alexiana“, a răbufnit printr-un comunicat de presă în care acuză Direcția de Sănătate Publică Neamț și infecționiștii din Spitalul Județean de proastă coordonare a programului de sănătate prin care se asigură medicația celor peste 400 de bolnavi aflați în grea suferință.

„Pacienții cu HIV/SIDA, arondați secției de Boli infecțioase, din Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, au rămas, în luna februarie, fără tratamentul antiretroviral care-i menține în viață, prin „grija“ celor care ar trebui să se ocupe de bunul mers al aprovizionării cu aceste medicamente și asigurarea continuității tratamentului. Infecțioasele spun că au respectat toate procedurile impuse de DSP, care este coordonatorul programului HIV/SIDA, DSP-ul spune că de vină este contabilitatea și cei care se ocupă de achiziții. Dar DOMNILOR, vă reamintesc, nu știu a câta oară, că cei mai mulți dintre cei pe care i-ați lăsat fără tratament au fost infectați în sistemul din care faceți parte și ar fi bine să le spuneți că nu ați cerut fondurile necesare asigurării tratamentului, că ați cerut o suplimentare de fonduri când ați văzut că ați greșit, dar cererea a fost respinsă în primă fază, pe motiv că a fost aprobat necesarul pe care l-ați dat și, cum birocrația în România ne omoară și la propriu și la figurat, până mai marii au catadicsit să aprobe, totuși, suplimentarea de fonduri timpul a trecut. Acesta este adevăratul motiv pentru care am ajuns în situația să nu avem tratament. Sunt nevoit să o spun că nu este prima dată când se fac greșeli în ce privește asigurarea tratamentului ARV, aici, în plan local“, se arată în comunicatul transmis de Toader Blaga, președintele Asociației „Alexiana“.

La sfârșitul anului 2015 se aflau în evidențele Direcției de Sănătate Publică Neamț 440 de cazuri în viață, din care 277 în stadiul de boală SIDA. În anul 2015 s-au înregistrat 24 de cazuri noi, dar și 4 decese. Din anul 2004 și până în prezent se remarcă o creștere a numărului de îmbolnăviri cu HIV, de la 333 la 440 până la sfârșitul anului 2015.

Dr. Mirela Grădinaru, purtător de cuvânt al DSP Neamț, nu neagă faptul că în luna februarie nu a putut fi asigurat tratamentul cu antiretrovirale prin filă de buget. Însă precizează că medicii de la Boli Infecțioase s-au împrumutat cu medicamente de la alte spitale, respectiv din Iași, astfel încât să fie asigurate tratamentele. „Din păcate s-a ajuns la această situație din cauză că Spitalul Județean nu a estimat că bugetul va veni mai târziu. Ultima solicitare de fonduri pe acest program a fost făcută pe 6 octombrie 2016, pe ultimul trimestru. Unitatea spitalicească ne-a trimis solicitarea, iar noi, la rându-ne, am făcut adresă către Ministerul Sănătății pentru sumele cerute de spital. Au fost bani pentru inclusiv luna ianuarie, nu și pentru februarie. Conform recomandării Ministerului Sănătății s-a făcut o nouă solicitare de fonduri în cursul primei luni din an, când deja era prea târziu pentru a mai putea primi finanțare pentru februarie. Între timp, medicii de la Boli Infecțioase au împrumutat medicamente de la alte spitale. Situația, din câte am înțeles eu, s-a reglementat prin achiziție directă, conform legii, astfel încât, în luna martie, vor putea sigura antiretroviralele“, ne-a declarat dr. Mirela Grădinaru.

Geanina NICORESCU