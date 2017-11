Elevul Tudor Mihai Pristav a excelat la Concursul de fizică organizat la Chişinău

La sfârşitul săptămânii trecute s-a desfăşurat, la Chişinău, Concursul In Memoriam “Mihai Marinciuc”, ediţie a VII-a, organizat de Universitatea Tehnică a Republicii Moldova şi de Liceul Teoretic “Mihai Marinciuc”. Din judeţul Neamţ au participat 12 elevi ai Colegiului Naţional de Informatică (CNI) Piatra Neamţ, coordonaţi de doamnele profesoare Carmen Florescu şi Cornelia Ţăbârnac. Trei dintre micii fizicieni au ocupat podiumul, iar alţi cinci au primit menţiuni.

Cel mai bun rezultat, premiul al II-lea, a fost obţinut de Tudor Mihai Pristav, elev în clasa a VI-a. Acesta a fost urmat de Maria Theodora Popescu (clasa a VI-a) şi de Mihai Ovidiu Ţăpuc (clasa a XII-a)- răsplătiţi cu premiul III. Menţiunile au fost atribuite elevilor Bianca Ignea (clasa a VI-a), Hudescu Matei Voloşeniuc (clasa a VI-a), Rareş Vraciu (clasa a VII-a), Vlad Andrei Andrieş (clasa a IX-a) şi Alexandru Popescu (clasa a XI-a).

Geanina NICORESCU