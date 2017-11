Elevii pasionați de programare IT pot participa la evenimentul internațional “Hour of Code”

Cu sprijinul Asociației ADFABER.org, elevii nemțeni care sunt atrași de domeniul Programare și Tehnologia Computerelor vor putea participa la evenimentul internațional Hour of Code. Ora globală de programare se va desfășura, în țara noastră, în perioada 4-10 decembrie 2017. Dar până atunci, școlile care doresc să participe trebuie sâ se înscrie accesând linkul http:goo.gl/forms/T9Fyh47lg2.

Inspectoratul Școlar Județean Neamț transmite că obiectivul campaniei Hour of Code este de a atrage toți elevii din România, de la grădiniță până la facultate și profesorii, indiferent de pregătirea pe care o au, să participe la un eveniment de o oră, în care să se evidențieze faptul că programarea nu este complicată, este socială și distractivă.

Astfel, în perioada menționată, orice profesor, indiferent de pregătirea pe care o are, poate parcurge alături de elevi unul din tutorialele disponibile la adresa http:ro.code.org/learn. Inspectorul școlar prof. Florentina Ungureanu, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț a preciyat că tutorialele se adresează tuturor, sunt intuitive și create pentru a face o introducere în programare, mai ales pentru elevii care nu sunt familiariyați cu computerul. Mai mult, există și tutoriale care pot fi parcurse fără acces la internet.

Geanina NICORESCU