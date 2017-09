Elevii nemţeni- invitaţi la Roma, pentru competiţia de inovaţii „Maker Faire”

Au început pregătirile pentru cea de-a V-a ediţie europeană a evenimentului Maker Faire. Conceptul este „împrumutat“ de la americani, unde populaţia este încurajată încă de la vârste fragede să inventeze, să inoveze şi să experimenteze, prin târgurile ştiinţifice care se organizează în şcoli. Şi Maker Faire este un târg ştiinţific, care a adunat inventatori din întreaga Europă şi speakeri cu renume din întreaga lume.

Elevii nemţeni cu vârste cuprinse între 14-18 ani au, şi în acest an, şansa de a se înscrie în competiţia „Make Faire”, evenimentul bottom-up din domeniul inovării, care va avea loc în perioada 1-3 decembrie 2017, ca în fiecare an, la Roma. Înscrierile la această competiţie de proiecte se fac până la data de 20 octombrie 2017. Potrivit informării lansate de inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, programul târgului, în plus faţă de competiţia de proiecte, va include evenimente culturale, tehnice şi ştiinţifice, cu participanţi din Italia şi din comunitatea internaţională şi o agendă extinsă de workshop-uri.

Pentru a creiona ce înseamnă “Maker Faire”, vă putem spune că, la sesiunea de conferinţe a primei ediţii, primul care a urcat pe scenă a fost Joey Hudy, un adolescen american inclus în topul Business Insider al celor mai inteligenţi copii din lume. La numai 16 ani, Joey l-a cunoscut pe preşedintele american Barack Obama, căruia i-a prezentat un tun de bezele pe care l-a creat în cadrul unui proiect şcolar. Cum mulţi ar putea spune că nu este nimic impresionat la un tun care aruncă cu bezele, trebuie să specific că puştiul a mai inventat şi un laptop cu alimentare solară, un dispozitiv care poate scana un om şi să-l transforme într-un model 3D, dar şi o placă de expansiune cu LED-uri pentru microcontrolerele Arduino, menită să atragă şi mai mulţi copii în lumea ingineriei.

Geanina NICORESCU