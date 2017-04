Elevii de la LPS Piatra Neamț, prezenți la „Zilele Porților Deschise“ de la Iași

45 de elevi de la Liceul cu Program Sportiv din Piatra Neamț, viitori absolvenți ai instituției pietrene, au participat, în perioada 23-26 martie, la „Zilele Porților Deschise“, un eveniment dedicat părinților, profesorilor și liceenilor care doresc să se familiarizeze cu mediul universitar și cu studenția, organizată și găzduită de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași. Inițiatorii acestui eveniment special au fost inspectoratele școlare din județele Neamț, Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Suceava, Vaslui și Vrancea, iar grupul de 45 de elevi de la LPS Piatra Neamț a fost coordonat de doamna profesor Ana Vârlan, diriginte la clasa a XII-a A și totodată ghid național de turism.

În cele 4 zile, viitorii absolvenți de la LPS Piatra Neamț, dar și de la celelalte instituții de învățământ din județele învecinate, au participat la mai multe activități organizate în cadrul manifestării „Zilele Porților Deschise“. Printre acestea merită amintite, „Salonul Ofertelor Academice“ – prezentarea ofertei educaționale a celor 15 facultăți ale Universității „Alexandru Ioan Cuza“, „Turul ghidat al Universității“, unde s-a vizitat Sala Pașilor Pierduți, Aula Magna „Mihai Eminescu“, librăria-cafenea Tafrali, campusul „Titu Maiorescu“ și turnul Universității. De asemenea, a fost vizitat și Muzeul Universității, cel mai nou muzeu din Iași, care adăpostește exponate-vestigii ale culturii Cucuteni, dar și documente care amintesc de epoca înființării primei universități din țară, cea de la Iași din anul 1860, iar elevii au participat la prelegeri, cursuri deschise, ateliere, dar și la alte activități. Din această mare varietate de evenimente, profesoara Ana Vârlan a ales pentru elevii de la LPS Piatra Neamț patru manifestări pentru prima zi de excursie, care a avut loc joi, 23 martie. Prima activitate, între orele 10 și 11, a fost turul ghidat al Universității, o oră mai târziu a avut loc cursul demonstrativ de la Facultatea de Litere, cu tema, „Jurnal intim – un altfel de Marin Preda“, susținut de conferențiar universitar doctor Emanuela Ilie. De la ora 13 la ora 14, viitorii absolvenți ai instituției de învățământ pietrene au participat la atelierul de orientare, „Cum să îți alegi facultatea potrivită“, organizat de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, iar de la ora 14 la ora 15, au fost prezenți la cursul demonstrativ de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, ce a avut ca temă, „Comoditatea – adversar redutabil al vieții active“, susținut de lector universitar doctor Alexandru Oprean.

Impresii pozitive după vizita de la Iași

Pe lângă cei 45 de elevi, coordonați de profesoara Ana Vârlan, la evenimentul „Zilele Porților Deschise“ de la Iași, Liceul cu Program Sportiv din Piatra Neamț a participat și cu o serie de cadre didactice însoțitoare, profesoarele Magda Lăpuștean, Mădălina Vornicu și Andreea Savin. Atât elevii, cât și profesorii de la LPS Piatra Neamț au fost extrem de încântați de buna funcționare a programului, de promptitudinea și seriozitatea studenților voluntari și a cadrelor didactice universitare, de lucrurile noi văzute și auzite, dar mai ales de faptul că au petrecut o zi minunată, unii în compania celorlalți, iar impresiile au fost dintre cele mai pozitive.

„O asemenea vizită este foarte benefică pentru un viitor student. În cadrul ei am putut vizita Universitatea și am asistat la unele prelegeri din diverse facultăți. Am vizitat și unul dintre căminele studențești cu regim mediu, unde, după părerea mea, sunt condiții foarte bune la niște prețuri avantajoase. Ni s-a spus că studenții au acces la o cantină dotată unde se poate mânca pe săturate, ceea ce e important pentru mine. Pot spune că această excursie ne-a prins bine și ne-a dat un plus de avânt spre anii de studenție la Universitatea din Iași“, a spus Mădălin Andrei, elev în clasa a XII-a A.

„Consider că excursia la Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» a fost o oportunitate pentru viitorii absolvenți ai Liceul cu Program Sportiv de a descoperi una dintre cele mai recunoscute și apreciate universități din România, care se află într-un valoros clasament 50 al universităților lumii. În cadrul acestei vizite foarte bine organizate, am avut ocazia să aflăm o mulțime de lucruri noi despre istoricul universității, prezentat de ghidul nostru, doamna dirigintă Ana Vârlan, să facem turul Universității și să participăm la unele cursuri deosebit de interesante. Cursul de la Facultatea de Litere ne-a delectat cu imaginea unui „altfel de Marin Preda“ și pot spune că, pe unii dintre noi, prelegerea ne-a emoționat până la lacrimi. În cadrul Facultății de Psihologie am participat la o activitate interactivă despre importanța alegerii facultății potrivite, iar această activitate ne-a dat posibilitatea de a descoperi ce tip de facultate se potrivește cu aptitudinile și pasiunile noastre. În cadrul cursului de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, ne-a fost prezentată importanța activității fizice în contextul social actual. Concluziile pe care le-am tras după acest curs sunt că sedentarismul și comoditatea sunt caracteristici ale societății contemporane, dar stă în puterea noastră să le înlăturăm și să ne schimbăm viața. Pentru mine a fost o experiență frumoasă și o oportunitate de a cunoaște mediul universitar, de care m-am bucurat alături de colegi și de profesorii mei“, a declarat Brândușa Grasu, tot de la a XII-a A.

„A fost o vizită frumoasă și benefică pentru noi, deoarece am văzut cum e viața de student, am învățat lucruri noi și am socializat cu alți colegi din alte licee prezente la Iași. De la fiecare cadru didactic universitar am învățat câte ceva și unii dintre noi poate își vor alege profilul după impresia făcută în cadrul acestei vizite. A fost o experiență minunată și mi-a dat un impuls de a merge la facultate. Înainte de acest eveniment nu eram hotărât să îmi continui studiile, dar acum sunt. Eu cred că «Zilele Porților Deschise» este un eveniment foarte important, deoarece te poate face să-ți schimbi părerea și, dacă aș mai avea ocazia, cu siguranță aș merge din nou“, Petru Airinei, clasa a XII-a C.

„În opinia mea, excursia de la Iași a fost una benefică, atât distractivă cât și educativă. Mi-a plăcut faptul că am putut vedea faptul cum e viața de student, cum arată sălile de curs ale unor facultăți, cât de impunătoare sunt Aula Magna și Sala Senatului, cum sunt profesorii, studenții, și chiar cum este un oraș în care se află una dintre cele mai bune universități din lume. Pe mai departe, mi-aș dori să mă înscriu la Facultatea de Drept și mă bucur că am avut ocazia să comunic cu unii dintre studenții ce sunt deja angrenați în această activitate universitară. Sper ca astfel de activități să se organizeze în continuare pentru clasele terminale ale LPS, deoarece ajută un viitor student să își aleagă calea. Mulțumim profesorilor organizatori pentru contribuție!“, a spus Silvia Horciu, clasa a XII-a B.

„Cred că această activitate are o foarte mare importanță pentru viitorul oricărui absolvent, deoarece chiar îl ajută să se orienteze mult mai ușor cu privire la ce vrea să facă după ce termină liceul. M-a atras foarte mult cursul de educație fizică și sport, pe care aș dori să-l urmez, dar și cursul de psihologie a fost foarte interesant, pentru că doamna profesor-psiholog ne-a învățat cum să ne orientăm spre diferite facultăți. Cursul de la Litere, pe mine personal nu m-a atras. Cu privire la viitoarea mea profesie, aș spune că mi-ar plăcea să devin antrenor sportiv, profesor de educație fizică și sport, sau ghid turistic“, a spus Andi Lepșa, clasa a XII-a C.

„După părerea mea, domnii profesori universitari au fost foarte amabili cu noi și ne-au prezentat într-un mod extrem de interesant câte ceva specific profilului pe care îl reprezentau. Din păcate, eu unul nu mă văd student la Universitatea din Iași, deoarece vreau să îmi continui studiile la o universitate care să-mi ofere pe viitor un loc mai sigur de muncă și un salariu cât de cât promițător“, a opinat Iustin Dumitrașc, clasa a XII-a C.

„A fost o experiență foarte frumoasă, pot să zic chiar de neuitat, alături de colegii mei. O astfel de ocazie nu poate apărea oricând sau oriunde. Acolo toți am avut opinii și, pe lângă asta, s-a vorbit deschis. Mi-aș mai dori o astfel de excursie“, a concluzionat Cătălin Bocancea, de la a XII-a A.

Deplasarea elevilor și a cadrelor didactice la evenimentul de la Iași a fost asigurat de Liceul cu Program Sportiv, iar grupul s-a bucurat și de prezența și sfaturile domnului director de la LPS, profesorul Ovidiu Țoc, atât la plecare, cât și la sosire. Viitorii absolvenți de liceu care doresc să se familiarizeze cu oferta educațională a Universității Ioan Cuza din Iași pot accesa pagina de web, http://admitere.uaic.ro/, adresă la care, începând de anul acesta, se pot face, pentru admitere, și înscrieri online.

Vlad BOGDAN