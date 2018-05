Elevii claselor a IV-a au Evaluarea Națională săptămâna viitoare

După elevii claselor a II-a a venit rândul celor de clasa a IV-a să susțină probele aferente Evaluării Naționale. Astfel, peste 4.000 de copii din județul Neamț au încheiat perioada testărilelor, în timp ce colegii lor mai mari, de clasa a IV-a, se pregătesc să participle la probele care încheie ciclul primar.

În data de 15 mai elevii de clasa a IV-a participă la proba de limba română din cadrul Evaluarii Naționale 2018, conform calendarului publicat de către Ministerul Educației. Școlarii vor avea de rezolvat exerciții pe baza unui text dat, prin care vor demonstra că înțeleg cuvintele și noțiunile prezentate. Durata alocată rezolvării testelor de Evaluare clasa a IV-a este de 60 de minute. Proba de matematică este programată pentru data de 16 mai, conform caledarului publicat de către Ministerul Educației. Școlarii vor avea de rezolvat probleme de șah și logică, cunoașterea cifrelor române și calcule aritmetice.

Tot în luna mai are loc și Evaluarea Națională 2018 pentru clasă a VI-a. La Limbă și Comunicare (pe 23 mai), urmată de Matematică și Științe (pe 24 mai).

Testările de la finalul clasei al VI-a sunt interdisciplinare. Testul de limbă și comunicare cuprinde Limbă și literatură română și Limbă modernă, iar testul de Matematică și Științe cuprinde Matematică, Fizică și Biologie.

În luna Iunie 2018, elevii din clasa VIII-a vor susține probele Evaluării Naționale, iar notele obținute vor fi decisive pentru înscrierea la colegii și licee ori la școli profesionale.

Geanina NICORESCU