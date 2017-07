Elevi de la „Hogaș“ în proiectul Erasmus+ „Move your body and mind“

O nouă activitate de învățare în cadrul proiectului Erasmus+ „Move your body and mind“ – „Healthy lifestyle for adolescents“ s-a desfășurat în Balvi, Letonia, în perioada 10-16 iunie. În cadrul acesteia au participat Narcisa Andra Panaite și Sergiu Damoc, elevi în clasa a XI-a la Colegiul Național „Calistrat Hogaș“, din Piatra Neamț, însoțiți de către profesoara Mihaela-Cătălina Tărcăoanu. Au fost prezenți de asemenea reprezentanți ai școlilor partenere din Bulgaria, UK, Spania, Franța, Letonia, Polonia, Turcia.

Principalele obiective vizate sunt: conștientizarea problemelor cu care se confruntă tinerii în cadrul școlilor și comunităților; promovarea unei atitudini sănătoase și echilibrate față de viață, protejarea împotriva amenințărilor care ar putea împiedica progresul academic; promovarea cooperării între parteneri prin utilizarea instrumentele Web 2.0, medii educaționale și limba engleză ca unelte de comunicare.

Activitățile și produse finale propuse prin intermediul acestui proiect a cărui tematică este de actualitate sunt: platforma educațională; ghidul de supraviețuire a adolescenților cu ilustrații create de elevi, varianta online conținând și filme realizate de elevi (capitolele vor evidenția: beneficiile activităților fizice pentru sănătate, bioritmul, respirația, alimentația sănătoasă, obezitatea, sănătatea mentală și prevenirea consumului de droguri); popularizarea dansurilor și sporturilor tradiționale; realizarea de studii privind efectele activităților fizice și recreative, a activităților practice în creșterea performanțelor școlare; competiții de caricaturi și postere, campanii despre efectele consumului de droguri și alcool, jocuri de simulare a efectelor distructive; realizarea unor aplicații pe telefon.

„Agenda acestei întâlniri a fost foarte densă. Luni, 12 iunie, începând cu ora 9.00 a avut loc ceremonia de deschidere la Stacija Elementary school din Kubuli, urmată de activități la Școala Sportivă din Balvi. De asemenea, a fost organizată o sesiune în cadrul căreia elevii participanți au fost ghidați de un trainer în cadrul unui workshop la piscina din Balvi.

Un eveniment cultural deosebit a fost spectacolul de la Centrul Cultural din Balvi. Tineri, adulți și bătrâni ne-au făcut o introducere în cultura letonă și ne-au împărtășit dansurile și cântecele specifice. Am admirat îndelung frumusețea costumelor și grația dansatorilor. Cea mai în vârstă doamnă din cor avea 90 de ani. E impresionat accentul pe care locuitorii din Balvi îl acordă acestor activități culturale, la care participă benevol, neprimind finanțare de la autoritățile locale. Elevii și unii dintre profesorii participanți au prezentat, de asemenea, costumele tradiționale din țările din care provin.

Ziua de marți a început cu o vizită la Muzeul din Balvi, urmată de întâlnirea cu primarul orașului și cu simbolul acestuia – lupul. Un moment pe placul elevilor a fost vizita de la Centrul de tineret unde aceștia au avut oportunitatea să danseze. Tot de astfel de activități au avut parte din nou la școală, unde au învățat dansurile tradiționale, în timp ce profesorii au avut o sesiune de lucru. Ulterior, elevii au prezentat activitățile realizate în fiecare țară în cadrul proiectului. A fost realizată și o expoziție cu produse finale, cea a României fiind foarte apreciată.

Sub sloganul „Move Your Mind!“, ziua de miercuri ne-a oferit șansa de a vedea cum pot fi promovate valorile europene – toleranța, acceptarea diversității și a dialogului intercultural – în cadrul unui eveniment de comemorare a circa 60.000 de letoni deportați în Siberia, elevii depunând candele la un monument din apropierea școlii din Kubuli. Vizitarea graniței cu Rusia (Letonia fiind „cel mai estic“ punct din Uniunea Europeană) și contactul cu ceea ce presupune munca celor din vamă a fost o experiență formativă. Seara s-a terminat la Muzeul Versakalns, unde am asistat la modul în care se prepară pâinea la cuptor, iar elevii au dansat dansuri tradiționale în curtea acestuia.

Joi, am putut asuma statutul de explorator în regiunea Latgale: turnul Rezekne; Aglona basilica (http://www.latvia.travel/lv/apskates-vieta/aglonas-bazilika); King’s mountain (http://www.aglona.travel/ko-apskatities/apskates-vietas/kristus-karala-kalns/). Vineri, au avut loc ceremonia de închidere și evaluarea întâlnirii, precum și înmânarea certificatelor de participare“, a relatat profesoara Tărcăoanu.

Narcisa Andra Panaite: „Am simțit o simplitate cu gust familiar, dar și un echilibru dat de contraste între tradițional și modern, între onestitate și modestie complementare cu mândria identității naționale. Am cunoscut oameni ai locului ce își respectă istoria, tradiția, folclorul și își concentrează atenția asupra tinerilor și a dezvoltării lor culturale și sportive. În plus, am construit prietenii cu elevii din țările partenere în proiect care sper să reziste distanței și timpului pentru a ne putea bucura de un continuu schimb cultural, al unității în diversitate, ce ne lărgește orizonturile și ne îmbunătățește viziunea asupra propriei identități naționale“.

Sergiu Damoc: „Un tărâm verde, un infinit de păduri, o oază de pace, într-o Europă tot mai dezbinată, așa aș defini Letonia. O țară care nu impresionează prin monumente arhitecturale nemaipomenite, însă care are o capitală superbă, cu al său centru vechi perfect restaurat și niște peisaje rurale superbe. Proiectul a fost un real succes, organizatorii expunându-ne țara lor, așa cum este ea, cu toate tradițiile și obiceiurile. Totul a fost încununat de un program complex de activități, pe parcursul cărora am avut alături un grup minunat de elevi din celelalte țări participante, cu care am legat prietenii destul de puternice în cele 5 zile“. (Z.C.)