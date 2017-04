Elev de la „Rareș“ în primii zece pe țară în calculatoare

* Alexandru Gabriel Afloarei a intrat în clasamentul pentru faza națională a Campionatului Mondial Microsoft Office Specialist, 2017 * Spre finele acestei luni vor fi selectați cei trei elevi români care vor concura în California, America, la faza finală a competiției

România ar putea avea șansa de a se face cunoscută în cadrul unui campionat mondial, programat pentru vara lui 2017, în California, SUA, datorită unor tineri extrem de pasionați de lucrul pe calculator care deja și-au demonstrat abilitățile dobândite, dar care mai au de trecut o selecție, până la a ajunge la competiția de pe tărâmul american. Printre cei care bat spre titlul de glorie se numără rareșistul Alexandru Gabriel Afloarei (foto), care s-a clasat pe primul loc la secțiunea Word și în primii zece pe țară în cadrul concursului „Microsoft Office Specialist World Championship 2017“. Selecția finală pentru Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist (MOSWC), ediția 2017, va avea loc pe 28 aprilie. Competiția este structurată pe șase secțiuni de concurs pentru următoarele suite de aplicații Microsoft Office: Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013 și Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016. Alexandru Gabriel Afloarei, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Petru Rareș“, a participat la secțiunea Word 2016 și, așa cum au anunțat evaluatorii, a avut cel mai bun timp pentru rezolvarea subiectelor și a obținut cel mai mare punctaj.

Pentru a participa cu succes la campionatul aflat la a treia ediție în România, Alexandru Gabriel Afloarei se bucură și de susținerea profesorului Grigoruță Oniciuc, directorul colegiului pietrean, ei făcând echipă în ultima perioadă pentru o cât mai eficientă pregătire. „Nu am mai participat la această competiție, dar am mai mers la altele, precum Olimpiada TIC, unde am luat mențiune la județeană. Pregătirea la calculator aș putea spune că a fost în cea mai mare parte o autoperfecționare, am lucrat singur și foarte mult. În ultimul timp m-a susținut și domnul director Oniciuc, dar de mic mă preocupă calculatorul. M-am născut cu calculatorul în casă și am vrut de la început să îl descopăr, să văd ce este acest obiect, ce face și cum se poate lucra pe el. Spre deosebire de mulți copii, eu nu m-am jucat, am vrut să îl descopăr efectiv! Să văd ce are, de ce e în stare, și așa am ajuns să îl cunosc, zic eu, foarte bine! Sunt foarte mulțumit de topul în care mă regăsesc acum, pentru selecția națională, dar îmi doresc mai mult, sper să fiu primul pe țară la secțiunea Word, la care concurez eu. Pe 28 aprilie vom relua examenul de certificare și vom avea din nou subiecte, care vor trebui soluționate contracronometru. În America vor merge doar trei candidați din România, câte unul de la secțiunile Word, Power-Point și Excel“, a mărturisit Alexandru Gabriel Afloarei.

Competiția este organizată de Asociația Certipro Education, în parteneriat cu Microsoft.

Mihael BALINT