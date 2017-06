Educație timpurie în zonele defavorizate cu ajutorul Asociației OvidiuRo

* Temele centrale ale sesiunii de training sunt metodele centrate pe copil, dezvoltarea limbajului, metodele de citit interactiv și explorarea conținuturilor științifice prin experimente

Asociația OvidiuRo a susținut Conferința regională pentru educație timpurie de calitate, pentru zona Moldovei, în prezența a peste 100 de profesori din învățământul preșcolar din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Republica Moldova. Sesiunea de formare – găzduită de Primăria Municipiului Iași cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Iași – are ca drept scop să răspundă provocărilor asociate educației timpurii din zonele defavorizate. Miza este echiparea profesorilor ce lucrează cu copii provenind din medii defavorizate cu un set de practici educaționale și cu un pachet generos și divers de materiale educaționale care vor crește gradul de atractivitate al activităților de învățare.

„La nivel național mai mult de o treime dintre școli și grădinițe (36%), majoritatea din zone rurale, se confruntă cu probleme educaționale grave și foarte grave. Asta înseamnă un risc crescut de abandon școlar, o pondere mare de cadre didactice necalificate și un grad ridicat de marginalizare al localității. Județele cu cele mai mari procente de școli încadrate în clasa 1 sau 2 de risc educațional sunt Vaslui (69%), Covasna (69%), Mureș (60%), Iași (57%), Brașov (53%), Botoșani (49%), Sibiu (47%), Bacău (45%) și Dolj (39%). Conferința de la Iași face parte dintr-o serie de 8 sesiuni regionale de formare cu acoperire națională și este condusă de traineri cu experiență îndelungată în educație timpurie, din România și Statele Unite“, ne-au transmis reprezentanții Asociației OvidiuRo.

Conferința de la Iași face parte dintr-o serie de 8 sesiuni regionale de formare cu acoperire națională (desfășurate în perioada 19-29 iunie) și este condusă de către un cvartet de traineri cu experiență îndelungată în educație timpurie, din România și Statele Unite: Betsy Grob (SUA), co-autoare a volumului Learner-Centered Classrooms for the 21st Century (Săli de clasă și educație centrate pe copil pentru secolul 21), Brandi Bates (SUA/RO), inițiatoarea campaniei „Citim Împreună România“, ce promovează cititul de la vârste cât mai fragede; Andreia Petcu, specialist în metode de educație non-formală și Maria Gheorghiu, cofondator OvidiuRo.

Temele centrale ale sesiunii de training sunt metodele centrate pe copil, dezvoltarea limbajului, metodele de citit interactiv și explorarea conținuturilor științifice prin experimente. Miza este echiparea profesorilor ce lucrează cu copii provenind din medii defavorizate cu un set de practici educaționale și un pachet generos și divers de materiale educaționale care vor crește gradul de atractivitate al activităților de învățare.

„Împărtășesc cu ceilalți traineri o filosofie educațională centrată pe nevoile și curiozitatea naturală a copilului și bazată pe interactivitate, gândire critică și explorare continuă. Îi așteptăm pe toți profesorii care lucrează cu copii provenind din medii defavorizate și își doresc să le ofere o experiență la grupă îmbogățită la un modul de formare gândit special pentru ei. Invitația este deschisă și către alți specialiști în educație – consilieri educaționali, mediatori școlari, profesori itineranți, învățători – care vor să contribuie, alături de educatoare, la prevenirea analfabetismului funcțional în comunitățile sărace“, declară Maria Gheorghiu, cofondator OvidiuRo.

Grație unor companii care înțeleg să susțină cauze cu miză pentru societatea noastră, sesiunile de formare sunt gratuite și deschise pentru până la 800 de profesori din zone defavorizate din întreaga țară. Fundația Carrefour acoperă costurile sesiunilor de formare și contribuie la producția kit-urilor educaționale, GlaxoSmithKline acoperă secțiunea de materiale și resurse pentru igienă din kit-ul educațional, iar Romstal și AutoKlass pun în mișcare echipa și trainerii, asigurând transportul pentru toată perioada desfășurării conferințelor regionale. Mai mult decât atât, toți profesorii și specialiștii în educație care se înscriu să organizeze Ateliere de Vară Șotron în comunități defavorizate – pentru două săptămâni în perioada iulie-august – vor primi un pachet consistent de materiale, inclusiv cărți și rechizite pentru copiii cu care vor lucra. Cartea-caiet Șotron pentru desfășurarea Atelierelor de Vară Șotron 2017 este tipărită cu sprijinul Profi România și va ajunge la peste 2.000 de copii săraci.

Geanina NICORESCU