Ecologizare continuă pe Lacul Bicaz

Ieri, a avut loc o nouă curăţare a gunoaielor de pe Lacul Bicaz, în prezenţa ministrului Mediului, Ioan Deneş şi preşedintelui Consiliului Judeţean, Ionel Arsene. Directorul General al A.N. „Apele Române”, Victor Sandu, coordonează operațiunea de ecologizare de pe lacul Bicaz. Acțiunea are loc în strânsă colaborare cu cu R.N.P. Romsilva, Hidroelectrica S.A., Consiliul Județean și Prefectura Județului Neamț, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, reprezentanți ai Jandarmeriei din același judet, precum și cu alte instituții deconcentrate. A.N. „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Siret intervine, în acest moment, cu un număr suplimentar de 25 voluntari din cadrul instituției și cu formațiile de lucru Poiana Teiului, Roman, Târgu – Neamț și S.G.A. Neamț. Suportul logistic asigurat de A.B.A. Argeș – Vedea, A.B.A. Buzău – Ialomița și A.B.A. Prut – Bârlad a condus la strângerea unor cantități importante de PET-uri și alte deșeuri plutitoare aduse de râul Bistrița. Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș și președintele Consiliului Județean, Ionel Arsene, au ajuns, ieri dimineață, în zona barajului Bicaz pentru a inspecta lucrările de ecologizare efectuate de Administrația Națională „Apele Române”. Toate instituțiile s-au mobilizat activ pentru desfășurarea în condiții optime a acestei acțiuni de ecologizare și voluntariat, în vederea atenuării poluării de pe râul Bistrița, din zona Bicaz, relatează un comunicat de presă al Apelor Române.