E.ON şi eMAG – un parteneriat pentru „digitalizarea” energiei

În premieră, un furnizor de energie are o secţiune dedicată pe platforma emag.ro;

Clienţii casnici se vor putea informa online şi vor putea contracta energia de la distanţă;

E.ON lansează un nou canal destinat clienţilor casnici, într-o secţiune dedicată pe platforma eMAG, cel mai important magazin online din România.

Parteneriatul cu eMAG este unul dintre demersurile E.ON de a susţine simplificarea procesului de contractare a energiei, rezultat şi din dorinţa de a oferi o platformă de informare şi educare a clienţilor referitor la caracteristicile pieţei concurenţiale, alegerea sau schimbarea furnizorului de energie. Decizia de cumpărare a unui produs trebuie să fie urmare a unei informări complete şi susţinută de beneficii în favoarea consumatorilor casnici, în condiţii de transparenţă, oricare ar fi canalul de comunicare accesat de către aceştia.

„Ne dorim să fim acolo unde sunt clienţii noştri, iar transferul către mediul online este o realitate a lumii în care trăim. Ne adresăm clienţilor digitali din România, clienţilor obişnuiţi să îşi facă cumpărăturile online şi pentru care, chiar şi contractarea energiei electrice trebuie să se întâmple la fel de facil ca şi adăugarea oricărui alt produs în coş. Credem că în viitor platformele digitale vor fi tot mai mult prezente în viaţa noastră”, a declarat Claudia Griech, Chief Commercial Officer al E.ON, Clienţi Rezidenţiali.

„Online e simplu să-ți comanzi orice îți dorești de oriunde te-ai afla, iar noi vrem să le oferim clienților noștri posibilitatea de a găsi pe eMAG cât mai multe dintre lucrurile și serviciile de care au nevoie”, declară Florin Filote, Marketplace Director eMAG.

Beneficiarii produselor E.ON vor avea parte de o experienţă digitală în care contractul de furnizare a energiei electrice se încheie online, iar accesul la informaţii legate de indexul contorului, factura electronică, plată online sau grafice de consum, se realizează prin intermediul contului E.ON Myline, disponibil şi pe aplicaţia mobilă.

Înscrierile pentru Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat pe ultima sută de metri

Pe 2 octombrie 2017 s-a deschis sesiunea de înscrieri pentru cea de-a IX-a ediție a concursului „Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat”, proiect de tradiție al Organizației ECOTIC. Companiile, instituțiile publice, instituțiile de învățământ și ONG-urile sunt invitate să își înscrie proiectele dedicate mediului direct pe website-ul competiției, www.premiilepentrumediucurat.ro

„Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat” este concursul Asociației ECOTIC, organizat la nivel național și dedicat inițiativelor de protecție a mediului și conservare a resurselor planetei. Concursul are patru categorii, fiind invitate să se înscrie companii, instituții de învățământ, instituții publice și ONG-uri ce au dezvoltat, începând din luna octombrie 2016, proiecte dedicate mediului. Condiția esențială este ca aceste proiecte să fie într-un stadiu suficient de avansat pentru a prezenta rezultate, chiar și intermediare.

Înscrierile continuă pe www.premiilepentrumediucurat.ro prin accesarea formularului online de înscriere, disponibil la adresa https://www.premiilepentrumediucurat.ro/inregistreaza-proiect/.

„Invităm ca în fiecare an organizațiile care derulează proiecte de protecția mediului și CSR să le înscrie în ediția 2017 a concursului Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat. Miza inițiativei ECOTIC este de a populariza și premia proiectele cu cel mai mare impact asupra comunităților cărora se adresează și de a oferi exemple de bune practici” Valentin Negoiță – Președintele ECOTIC.

Premiile oferite câștigătorilor celor patru categorii sunt menite sa ofere sprijin în derularea ulterioară a proiectelor:

Instituții de învățământ –sistem tablă interactivă

Companii – bicicletă electrică

Instituții publice – videoproiector

ONG – un pachet de servicii de branding si comunicare

Data limită de înscriere a proiectelor este 24 noiembrie 2017. Proiectele vor fi evaluate de un juriu de specialitate iar premiile pentru cele patru categorii de concurs vor fi acordate în cadrul evenimentului festiv “Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat”, ce va avea loc pe 12 decembrie 2017, la Hotel Novotel din București.

Concursul este organizat cu sprijinul Ministerului Mediului, Info Cons, Hotnews, Cărturești, The Diplomat – Bucharest, CCIFER, eleven, ROGBC, Let’s do it Romania, Junior Achievement Romania și Image Factory.