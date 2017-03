După ridicarea Monumentului Eroilor de la Nemțișor, Asociaţia „În Munţii Neamţului” vrea să construiască 14 cruci de piatră

Neculai Luca, președintele asociației: „Vă rugăm să fiţi alături de noi în această sfântă lucrare…”

După construirea Monumentului de la Nemţişor, dedicat eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial, Asociaţia „În Munţii Neamţului” a luat iniţiativa ridicării unui număr de 14 cruci de piatră, pe drumul ce duce către mausoleu.

„În semn de recunoştinţă şi de preţuire pentru jertfa martirică a acestor ucenici ai Lui Hristos, Asociaţia «În Munţii Neamţului» doreşte să ridice, pe drumul ce face legătura cu mausoleul eroilor din cel de-al Doilea Război Mondial, cu ajutorul credincioşilor şi al oamenilor de bine, 14 Sfinte Cruci care să păstreze vii cinstirea, pătimirea, moartea şi Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Este cunoscut faptul că pământul românesc reprezintă expresia suferinţei Crucii. În zona amintită au murit peste 14.000 de militari, consideraţi de Părintele Justin Pârvu «adevăraţi mucenici ai Lui Dumnezeu». Acest Drum al Crucii ne va aminti că viaţa este un urcuş spre mântuire şi aducere aminte de patimile Domnului nostru Iisus Hristos. În speranţa că vom parcurge împreună acest drum, vă rugăm să fiţi alături de noi în această sfântă lucrare, sprijinind financiar realizarea acestui obiectiv”, a spus Neculai Luca, președintele Asociației „În Munții Neamțului“.

Dedicat celor 14.000 de soldați care s-au jertfit pe aceste meleaguri, monumentul a fost construit după o schiță gândită și desenată chiar de părintele Justin Pârvu, în februarie 2013. După estimările istoricilor și specialiștilor, în zona Nemțișorului a fost cea mai sângeroasă și cea mai mare pierdere de război de pe teritoriul României, urmată de cea de la Oarba de Mureș. În zona Nemțișorului și-au dat viața eroii de la Regimentul 15 Războieni din Piatra Neamț, Batalionul 3 – Vânători de Munte Târgu Neamț, Regimentul 8 și 12 – Călărași din Roman, Regimentul 25 – 26 Vaslui, Regimentul 17 Timișoara, Regimentul 82 Infanterie Târgu Mureș și mulți locuitori din zona frontului, alături de foarte mulți soldați ruși și nemți.

Părintele Justin i-a apărut în vis, îndemnându-l să termine monumentul

Deşi a întâmpinat nenumărate piedici, luptându-se când cu lipsurile materiale, când cu o boală necruţătoare, Neculai Luca a reuşit să ducă la bun sfârşit misiunea încredinţată de Părintele Justin, care l-a încurajat, apărându-i chiar şi în vis. „Pe data de 14 septembrie 2013, de Înălţarea Sfintei Cruci, l-am visat pe Părintele Justin. M-a mustrat părintele, întrebându-mă: «Ce faci, Neculai, dormi? Când termini monumentul? Hai, grăbeşte-te, nu te lăsa!» Şi când m-am trezit, am înţeles că părintele e alături de mine şi că îşi doreşte foarte mult să terminăm această lucrare. Am înţeles că istoria românilor nu poate fi confiscată şi că e datoria noastră, a tuturor, să spunem adevărul despre tragedia petrecută în judeţul Neamţ, în iunie 1944”, mărturiseşte Neculai Luca.

Monumentul Eroilor de la Nemțișor a fost inaugurat anul trecut, pe data de 21 mai, de Sfinții Împărați Constantin și Elena. Situat pe dealul Cojocaru, punctul „Bobeuca“, deal care are asemănarea muntelui Golgota, mausoleul are la bază un osuar unde sunt depuse rămășițe pământești ale eroilor căzuți în această zonă. Cu o înălțime de 10 metri, monumentul are la bază formă de cruce, iar în partea de sus formă de piramidă, pereții osuarului fiind pictați cu sfinții protectori ai eroilor și ai închisorilor.

„Motivația acestei inițiative este una spirituală, a cinstirii înaintașilor care s-au jertfit ca «adevărați mucenici ai lui Dumnezeu», așa cum i-a numit părintele Justin. Evenimentul inaugural își propune să aducă în fața conștiinței publice acest monument, ca element de patrimoniu arhitectural cu semnificație de reprezentare materială a memoriei colective, într-un gest recuperator și o redimensionare valorică, cu impact pozitiv asupra comunității și, mai ales, a urmașilor tuturor celor căzuți la datorie care vor avea, acum, unde să-și pomenească eroii“, a mai spus Neculai Luca.

Cei care doresc să sprijine în continuare lucrarea Asociaţiei „În Munţii Neamţului”, pot face donaţii în contul RO44CECENT0130RON0738302 CEC BANK Piatra Neamţ.

Irina NASTASIU