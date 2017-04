După năpasta din cer: îngheț la sol și vreme deosebit de rece

*Ieri dimineață, pe masivul Ceahlău, grosimea stratului de zăpadă măsura aproape 80 de centimetri, iar temperatura aerului coborâse până la minus 11 grade Celsius

Am trecut de jumătatea lunii aprilie, iar în Neamț a nins ca-n povești, mai ceva ca iarna. Din această cauză, vremea capricioasă a blocat drumurile, a lăsat sute de gospodării în beznă și a rupt copacii sub greutatea zăpezii. Din păcate, vița de vie și pomii fructiferi vor avea mult de suferit, mai ales vișinii, merii și cireșii, care deja au înflorit. Pe lângă acest lucru, prin livezi, o parte din pomii fructiferi au rămas „schilodiți“ sau doborâți de „marea de zăpadă“, abătută în plină primăvară. În unele locuri din județ, stratul de zăpadă este mai mare decât iarna trecută. De exemplu, ieri dimineață, la ora 9, pe masivul Ceahlău, grosimea omătului măsura 76 de centimetri. Și în partea de est a județului Neamț a nins zdravăn. Ieri, la Piatra Neamț, zăpada era de 36 de centimetri și 27 de centimetri la Târgu Neamț. În zona Roman, stratul de zăpadă abia atinge 14 centimetri.

Dacă ne referim la temperaturile aerului, în aceeași zi, la ora 7, cel mai frig era pe crestele munților, unde gerul aspru a coborât temperatura aerului până la minus 11 grade Celsius. Valori deosebit de scăzute au fost și în partea de est a județului, respectiv câte 0 grade Celsius la Piatra Neamț și Roman și minus un grad Celsius la Târgu Neamț.

În țară, pe Vârful Omu s-au înregistrat minus 15 grade Celsius, la fel ca într-o iarnă grea. La polul opus, la Baia Mare au fost 4 grade Celsius.

Din nefericire, după zăpadă vine înghețul. Conform informării de ieri a Administrației Naționale de Meteorologie, până în această dimineață, în întreaga țară va fi brumă și îngheț la sol, precum și temperaturi deosebit de scăzute. În intervalul menționat, vremea va fi foarte rece pentru această perioadă în toate regiunile. În noaptea de vineri spre sâmbătă (21/22 aprilie), temperaturile vor fi preponderent negative, se va produce brumă în cea mai mare parte a țării și, local, îngheț la sol.

Astăzi, la Piatra Neamț, e posibil să mai fulguiască, iar temperatura maximă a aerului să urce până la 5 grade Celsius. Noaptea va fi rece, respectiv minus un grad Celsius. Pentru duminică, ANM estimează un cer variabil și 7 grade Celsius. Luni va fi ceva mai cald și va ploua. La prânz, maxima aerului va urca până la 9 grade Celsius.

V. ANDRIEȘ