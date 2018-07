După contestații, doar 7 candidați au primit șansa de a accede la un post de titular în învățământ

Din cele 77 de contestații formulate de candidați nemulțumiți de nota primită la examenul de titularizare din 11 iulie, numai șapte au primit notă mărită peste 7, fiind astfel eligibili pentru un post de titular în învățământ, în funcție de posturile disponibile. Per total, potrivit rezultatelor finale publicate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, din cele 77 lucrări recorectate, două au primit același punctaj, 46 au obținut note mai mari, iar 29 au fost micșorate.

Situația statistică pe tranșe de medii, în urma afișării rezultatelor în după-amiaza de 24 iulie 2018, din cele 489 de cadre didactice participante la proba scrisă din cadrul examenului de Titularizare 2018, un număr de 262 de concurenți au obținut note peste 7, note care le deschid calea spre posturi de titulari pentru patru ani. Alți 154 de candidați au primit note între 5 și 6,99 (cu patru mai puțini decât înainte de contestații), aceste cadre didactice având, theoretic, șansa obținerii de catedre ca suplinitori, în funcție de oferta rămasă în picioare după ce candidații tutularizabili își impart “mierea”.

Pentru 72 de cadre didactice, examenul a rămas o experiență de concurs, fiind declarate respinse din cauza notelor sub 5. Procentual, 53,69% dintre aspiranții la posturi în sistemul de educație au primit note între 7 și 10, 31,56% au obținut note între 5 și 6,99, iar 14,75% s-au prezentat degeaba, având lucrări de toată rușinea, notate între 1,01 și 4,99.

La acest concurs naţional de ocupare a posturilor didactice vacante în învăţământul preuniversitar au fost obținute doar 4 note maxime, trei dintre profesori fiind din rural: Apetrei V. Ramona – Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii ( comuna Ruginoasa); Blaj V. Andreea Ioana – Limba și literatura română, elemente de pedagogie școlară ți elemente de de didactică generală aplicată disciplinelor din învățământul primar, (comuna Cordun); Susanu C. Cristina – Religie romano-catolică, (comuna Săbăoani) și Toader C. Cristina-Mihaela – Asistență Medicală Generală (maiștri instructori), (municipiul Roman)

Centrele de concurs au fost la Piatra-Neamţ: Colegiul Tehnologic „Spiru Haret ” și Colegiul Tehnic Forestier.

În zilele de 26 și 27 iulie 2018 continuă ședințele publice de repartizare pe posturi.

Geanina NICORESCU