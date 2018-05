Primul obiectiv de investiții finanțat de către Guvernul României prin Programul Național de Dezvoltare Locală II, respectiv drumul județean 157 C, care face legătura între DN 15 și Sanatoriul Bisericani, este pregătit pentru a fi recepționat în perioada imediat următoare.

„ Investiția de peste 12,5 milioane de lei a presupus reabilitarea a șase kilometri de drum județean, supralărgirea acestuia cât și realizarea elementelor de protecție și a celor de siguranță pentru a aduce drumul la standardele unui drum judetean. La vizita pe care am făcut-o ieri pe șantier, se turna deja ultimul strat de uzură și am primit promisiunea fermă a constructorului că în maximum o lună de zile lucrarea va fi complet finalizată”, a declarant președintele Consiliului Județean Neamț.