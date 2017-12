Drumarii, prinși pe picior greșit în prima dimineață cu ninsori mai abundente

*La Piatra Neamț, nopți cu temperaturi sub 0 grade Celsius și precipitații mixte

Iarna și-a intrat în drepturi. În Neamț a nins destul de mult, iar frigul este tot mai insistent, în special noaptea și dimineața, când temperaturile aerului scad sub 0 grade. Și pe parcursul acestei săptămâni vremea va fi rece și instabilă, cu precipitații mixte. Din păcate, conform tradiției, sâmbătă dimineață, drumarii au fost prinși iar nepregătiți, fiindcă pe DN 15, respectiv zona dintre comuna Alexandru cel Bun – Piatra Neamț, pe carosabil se circula destul de greu, din cauza unor porțiuni cu gheață și zăpadă forfecată. Abia după-amiază situația a revenit la normal.

Să vorbim despre ziua de ieri, când Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de vreme rea, respectiv ploi însemnate cantitativ în sud-est, predominant ninsori și strat de zăpadă în vest, nord, centru și la munte, intensificări ale vântului, care a fost valabilă în perioada 2 decembrie – 3 decembrie, până la ora 23.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul menționat, începând din dimineața zilei de duminică (3 decembrie) aria precipitațiilor se va extinde treptat dinspre sud-vestul teritoriului și va cuprinde majoritatea regiunilor.În Banat, Crișana, Maramureș, nordul Moldovei și local în Transilvania și la munte vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, se va depune strat nou de zăpadă, local mai consistent îndeosebi în Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali și în masivele vestice ale Carpaților Meridionali. Izolat se va semnala polei.Cu precădere pe parcursul zilei de duminică (3 decembrie), vântul va avea intensificări temporare, în regiunile sudice cu viteze de 50…55 km/h, iar în zona montană, mai ales pe creste vor fi rafale de peste 60…70 km/h, viscolind și spulberând zăpada. Pe parcursul nopții de duminică spre luni (3/4 decembrie), precum si în timpul zilei de luni (4 decembrie), local și temporar vor fi intensificări ale vântului, mai ales la munte, unde rafalele vor depăși 60…70 km/h, iar pe creste 80…90 km/h, spulberând zăpada.

V. ANDRIEȘ