Drum liber la Ursuleţi!

Drumul de la Ursuleţi a intrat în reparaţii, după ce ani de zile a fost cea mai proastă intrare din Piatra Neamţ.

Pentru porţiunea respectivă de drum, până la intervenţia preşedintelui Consiliului Judeţean, Ionel Arsene, pe lângă Guvernul României, exista o problemă juridică, de proprietate, care împierdica orice intervenţie. Nimeni nu ştia al cui este, ba chiar la un moment dat, Consiliul Judeţean Neamţ a dat bani comunei Alexandru cel Bun pentru reabilitarea lui, apoi s-a constatat ca nu este în administrarea acestei comuen.

Prima intervenţie prin care s-a reuşit trecerea acestui segment de drum în proprietatea CNADNR, a fost făcut de şeful CJ, Ionel Arsene, care preciza, în urmă cu aproape 3 luni, că singurele probleme care mai sunt de rezolvat ţine de documente „ care mai pot dura maximum o lună de zile, abia apoi se vor face alte documente pentru a se da unda verde lucrărilor şi, într-un final, va fi stabilit un termen de începere a lucrărilor care, deocamdată nu poate fi precizat”, a spus Arsene, care a adăugat că tocmai perioada de birocraţie este mai mare decât cea de execuţie.

În fine, luni, tronsonul de drum de la intrarea în Piatra Neamţ dinspre Bicaz, zona, ”Ursuleţi”, care, din cauza deteriorării, prezenta risc de accidente rutiere, a intrat în lucru.

„Aşa cum am promis, în urma vizitei în teren pe care am făcut-o împreună cu directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi, luni au început lucrările de reparaţie a tronsonului de drum de la intrarea în Piatra Neamţ, dinspre Bicaz, în zona Ursuleţi.

În această fază, se desfăşoară lucrările de frezare pentru aducerea la cota in vederea efectuării reparaţiilor la covorul asfaltic, operaţiune care va începe joi, astfel încât până la sfârşitul săptămânii, lucrarea să fie finalizată. În ceea ce priveşte supralărgirea respectivului tronson, aceasta va fi amânată până după introducerea conductei de aducţiune apă de către Apaserv”, a declarat preşedintele CJ Neamţ.

Programul de reparaţii agreat cu cei de la drumuri naţionale va continua cu transonul de drum din zona Ocol de pe DN 15 B, Piatra-Neamţ – Târgu Neamţ şi drumul către limita cu judeţul Harghita.

M.O.T.