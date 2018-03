Dragoş Chitic, primul cartonaş roşu din conducerea PNL: „În loc să ia exemplul preşedintelui Ludovic Orban, şi să plece, a înţeles să aducă daune imaginii PNL. Trebuia să-şi dea demisia de onoare”

Dizolvarea Biroului Politic PNL Piatra Neamţ miercuri seara, nu este chiar o surpriză, dacă ţinem cont de faptul că PNL Piatra Neamţ s-a polarizat puternic în două tabere: una extrem de activă, aproape patologic de activă, de culise, cu paşi decişi spre scena deschisă, formată majoritar din foşti şi actuali consilieri locali, condusă sau doar agreată de primarul Dragoş Chitic, şi una mai puţin volubilă, nemulţumită de direcţia pe care primarul de Piatra Neamţ, dar care, se pare, cu argumentul statutului în spate, a reuşit să convoace un Birou Permanent Judeţean PNL care, cu 19 voturi pentru, unul împotrivă şi o abţinere – reţineţi dinamica votului – a votat dizolvarea Biroului Permanent Local Piatra Neamţ.

Organizatoric, în timpul imediat apropiat, un Comitet interimar format din 11-13 persoane, din care fac parte, printre alţii, şi primarul de Piatra, Dragoş Chitic, consilierii judeţeni Mihai Stoica, Gabriela Banu, consilierul local Constantin Teodorescu, prim-vicepreşedintele George Lazăr (fostul prefect de Neamţ), are ca misiune ca, într-o săptămână, să convoace o şedinţă a Biroului Permanent Judeţean în care se vor discuta, printre altele, două mari teme: desemnarea preşedintelui interimar al PNL Piatra Neamţ şi desemnarea unui Birou Politic Local la Piatra Neamţ.

Nou: preşedintele interimar nu va putea să candideze pentru funcţia de preşedinte ales!

O regulă nouă pentru o organizaţie de partid, este aceea că preşedintele intermar- cel pe care îl va desemna BPJ în şedinţă – nu va putea candida pentru funcţia de preşedinte în funcţie, la alegerile statutare.

În aceste condiţii, de exemplu, PNL Piatra Neamţ va putea avea un preşedinte dintre cei aflaţi la conducere, cei doi vice-prim preşedinţi. Pe de altă parte, liberalii vor să elimine avantajul dinaintea startului într-o competiţie deschisă.

„Bat cloptele de mult pentru Dragoş, dar el se făcea că nu le aude”

Acesta este una din declaraţiile pe care unul dintre colegii de partid şi de primărie ne-a făcut-o ieri, după şedinţa de miercuri seara.

În realitate, de ce cred liberalii că a trebuit dizolvată conducerea de la Piatra Neamţ, cu un vot atât de copleşitor?

„Eu am cerut preşedintelui Dragoş Chitic în spaţiul on –line dar şi în şedinţele Biroului Permanent Judeţean la care nu venea măcar în semn de respect pentru organizaţia pe care o conduce şi pentru preşedintele Ludovic Orban – am cerut, deci, să se retragă până să-şi rezolve problemele juridice, aşa cum a făcut şi dl. Orban. Nu doar eu, ci mulţi colegi i-au solicitat asta!”, a spus George Lazăr, prim-vicepreşedintele PNL Neamţ.

Probleme care au coincis, ca timp, cu cele ale preşedintelui PSD Neamţ, Ionel Arsene, tot în raport cu DNA, şi tot la stadiul de acuze. Doar că PNL a cerut retragerea lui Arsene (demisia) din funcţiile publice, în timp ce Chitic suferea de aceeaşi boală: „Domnul Arsene a făcut ceea ce a gândit dânsul că trebuie să facă. Nu este decizia noastră în PSD. Dar în PNL, da. Nu-i putem cere domnului Arsene să se retragă, în timp ce domnul Chitic stă în fruntea PNL Piatra Neamţ, tot în calitate de inculpat, şi face greşeli mari, nestatutare”, a precizat fostul prefect.

Consilierul judeţean Valentin Stavarache ne-a spus că are, cităm, „o pălărie de purtat”, ceea ce înseamnă că nu se bagă în acest conflict, cu excepţia unei declaraţii smulse cu greu: „Este ceva între organizaţia judeţeană şi organizaţia de aici. De aici a plecat totul”.

Teodorescu, liderul cerut şi neconfirmat la Consiliul Local Piatra Neamţ

Constantin Teodorescu este, în vizorul liberalilor pietreni, cel puţin pentru o bună parte dintre ei, noul lider de grup al consilierilor locali PNL la Piatra Neamţ. Teodorescu însă, este o nucă greu de spart. O scurtă istorie recentă în PNL Piatra Neamţ cu trimitere spre Primărie, ne arată demisii cel puţin neaşteptate ale domnului Teodorescu, urmate de reveniri. Pe scurt: un joc la care înţelege să nu stea pe dinafară. În opinia sa, „primarul Dragoş Chitic trebuie să stea în miezul (nu în fruntea, nn) echipei, până la rezolvarea problemelor de natură penală”. Altfel, consilerul Teodorescu nu doreşte să conducă. Şi totuşi, are în vizor un posibil lider local „Am vorbit cu el, refuză, deci nu vi-l pot spune!”

Subiectiv vorbind?, l-am întrebat. „Subiectiv, ne-a răspuns Teodorescu cu umorul său sec, eu m-aş alege pe mine”. Păi da.

Mihai Stoica: Orban este un exemplu. Dar Dragoş Chitic a fost demis din motive statutare

Consilierul judeţean Mihai Stoica, care, în Consiliul Judeţean reprezintă zona Târgu Neamţ (asociată cu numele şefului CJ, i-a adus destule probleme), consideră că nu problemele cu DNA – sau, cel puţin, nu ele în sine, i-au adus lui Dragoş Chitic rezoluţia de miercuri seara. „Până la o decizie definitivă nimeni nu e vinovat”, spune Mihai Stoica (ştie el foarte bine de ce). Problema şefului PNL Piatra Neamţ nu rezidă din calitatea de inculpat – deşi, recunoaşte Mihai Stoica, a fost exprimată şi opinia ca dl. Chitic să aibă eleganţa domnului Orban şi să se retragă, lăsând o imagine intactă PNL; problema este că nu a respectat statutul PNL. „În condiţiile în care ai fost votat pe listele unui partid, respecţi regulile acestui partid. Dacă nu faci act de prezenţă în Biroul Permanent Judeţean, unde se iau cele mai importante decizii, trasate de la Centru, de la preşedintele Ludovic Orban, decizii clare, fă-ţi un partid al tău, şi acţionează în el” Domnul Chitic nu vine la BPJ! El are un grup de sfătuitori, care nu e de ieri, de azi!”, a spus Mihai Stoica.

Cât despre statut, fireşte, argumentul suprem pentru dizolvare, Stoica a precizat: „Domnul preşedinte Orban spunea: „fiecare membru PNL trebuie să cunoască statutul PNL!”

„Noi, acum, am acţionat pe statut. Nu avem nimic cu dl. Chitic! Dacă el nu are timp niciodată, să stea în familie şi să facă în familie partidul său!”.

: Organizația PNL Neamț vă invită să participați la conferința de presă care se va organiza vineri, 9 martie, începând cu ora 11.00, la Hotel Ceahlăul, din municipiul Piatra Neamț.

La conferința de presă vor participa președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc, prim vicepreședintele PNL Neamț Mihai Stoica, prim vicepreședintele PNL Neamț George Lazăr, vicepreședintele PNL Neamț Constantin Teodorescu, secretarul Adjunct PNL Neamț Cezar Sava și alți membri din Biroul Politic Județean PNL Neamț.

Mariana OLTEAN TUDOSE