Dr. Panait cere ca pacientul să fie informat despre riscurile la care se expune în spitale!

“Solicit ca fiecare unitate medicală cu paturi pentru acuți să publice un raport lunar privind existența infecțiilor din unitatea respectivă”

Cunoscut pentru verva prin care îşi exprimă, public, nemulţumirile legate de abordarea guvernanţilor în problematica infecţiilor nosocomiale, dr. Filip Panait, de la Bîra, a transmis la Ministerul Sănătăţii o nouă listă revendicativă. Nu pentru binele domniei sale, ci pentru sănătatea bolnavilor care “mor cu zile în spitale”.

“Solicit reanalizarea tuturor deceselor produse în spitale datorită infecțiilor și tragerea la răspundere a celor vinovați de neaplicarea legislației europene. Solicit implementarea unor măsuri de transparentizare în domeniul infecțiilor din spitale, astfel încât pacientul să fie informat despre riscurile la care se expune când apelează la serviciile unei unități sanitare cu paturi. Solicit ca fiecare unitate medicală cu paturi pentru acuți să publice un raport lunar privind existența infecțiilor din unitatea respectivă. Solicit ca Ministerul Sănătății să elaboreze politici coerente de dezvoltare a medicinei primare, care ar genera, implicit, diminuarea infecțiilor asociate. Solicit redefinirea segmentului de medicină primară și dotarea acestuia cu aparatură modernă, spații corespunzătoare și finanțare pe măsură, pentru a deveni cu adevărat o redută în lupta cu boala și suferința umană”, a subliniat dr. Filip Panait.

Domnia sa aminteşte că, în curând, se împlinesc 2 ani de la tragedia din clubul ,,Colectiv” dar “problemele sistemului medical din România încă mai așteaptă soluții practice și eficiente”.

Pacienții și rudele acestora acuză Ministerul Sănătății de neglijență în rezolvarea cazurilor de infecții apărute în spitalele românești. Dr. Panait precizează că, în Europa a fost emisă, încă din anul 2012, Directiva 506, care reglementa domeniul infecțiilor din unitățile sanitare cu paturi, directivă neaplicată în România, pe considerentul că nu sunt studii de specialitate care să ateste oportunitatea introducerii acestor noi reglementări. Dar că, în realitate, “se protejau afacerile dubioase din domeniul dezinfectanților și al antibioticelor contrafăcute”.



Un medic de ţară a demonstrat oportunitatea introducerii noului sistem de supraveghere și control al infecțiilor

Dr. Panait precizează că primul studiu profesionist, realizat după metodologia europeană, a fost realizat de către domnia sa, ca prim autor, împreună cu prof. dr. Kiss Lorant, de la Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, și a fost publicat în Acta Medica Transilvanica încă din luna iulie 2015, ca parte a tezei de doctorat. Studiul demonstra oportunitatea introducerii noului sistem de supraveghere și control al infecțiilor, pentru că dovedea științific că peste 95% din infecții nu erau raportate.

“Chiar și fără acest studiu, după Colectiv Ministerul Sănătății trebuia să aplice imediat Directiva Europeană 506/2012, fără nici un fel de discuții, pentru dezamorsarea situației și rezolvarea problemelor din sistem. Am fost primul medic din țară care a informat opinia publică despre necesitatea introducerii unui nou sistem de monitorizare și control al infecțiilor din spitale, prin luări de poziție publice. La data de 01.03.2016 directiva nu era încă aplicată, fapt care m-a determinat să scriu mai multe memorii către Prim-ministrul Dacian Cioloș și Ministerul Sănătății. Ca răspuns, Ministerul Sănătății a publicat pe 26 aprilie 2016 o strategie pentru anii 2016-2018, care era identică cu cele din anii ̕ 80.

În aceste condiții, m-am adresat Președintelui României prin două memorii în care am cerut măsuri urgente de implementare a legislației internaționale.

Am fost plăcut surprins să constat că subiectul a fost introdus în Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe data de 27.05.2016. După ședința CSAT, în luna iunie 2016 a existat o tentativă de modificare a normelor, dar a fost retrasă, după ce am criticat-o dur în presă pentru că era incompletă și necorespunzătoare. Pe date de 27.09.2016 Președintele României l-a chemat pe Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, direct la raport, chiar dacă nu era membru al CSAT-ului, pentru că nu implementase noile norme de supraveghere a infecțiilor din spitale. Abia pe data de 30.09.2016 a fost emis ordinul MS 1101 prin care s-a introdus Directiva Europeană 506 ca normă de raportare, monitorizare și control al infecțiilor din spitale, fără modificări și adaptări proprii. Consider că implementarea Directivei Europene s-a făcut tardiv datorită funcționarilor din Ministerul Sănătății, care nu și-au îndeplinit corespunzător sarcinile de serviciu”.

Dr. Panait solicit, astfel, înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să analizeze întârzierea abuzivă a introducerii Directivei Europene 506/2012 timp de 11 luni, de la momentul ,,Colectiv”, până în septembrie 2016, când a apărut Ordinul MS1101. Nu în ultimul rând, cere tragerea la răspundere a miniștrilor sănătății implicați în tergiversarea abuzivă a implementării noii legislații europene, referitoare la infecțiile din spitale.

Geanina NICORESCU