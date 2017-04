Două zile de luptă crâncenă cu iarna

După ninsoare, vântul a făcut ravagii în județ începând de joi, 20 aprilie, până vineri seara.

Copacii care nu au căzut sub greutatea zăpezii apoase și abundente, au fost doborâți de viscol peste linii de electricitate, pe carosabil. Câteva ambulanțe au derapat, mai multe autoturisme și un camion au rămas blocate în zăpadă sau au ieșit de pe carosabil, un autobuz care transporta angajații la locul de muncă a derapat, numeroase localități sunt în continuare fără curent electric, câțiva bolnavi preluați pentru dializă au ajuns cu greu la clinici.

Viscolul și ninsoarea a blocat mai multe drumuri din județ și a făcut greoaie ieșirea din Neamț spre Iași, Bacău ori Suceava. De miercuri seara, utilajele de deszăpezire acționează permanent pe drumuri, dar eforturile drumarilor sunt îngreunate de viscol. Pompierii au fost chemați în continuu de joi să ajute la degajarea arborilor doborâți și la scoaterea din nămeți ori din șanț a autovehiculelor.

*Zeci de localități afectate

După o zi de ninsoare și viscol, în cursul zilei de joi, 20 aprilie, au fost afectate 41 de localități, inclusiv în alimentarea cu energie electrică: Agapia, Bodești, Borlești, Zănești, Pângărați, Hangu, Grințieș, Pipirig, Crăcăoani, Tupilați, Dragomirești, Negrești, Văleni, Botești, Bălțătești, Piatra Șoimului, Alexandru cel Bun, Petricani, Ghindăoani, Tazlău, Rediu, Mărgineni, Grumăzești, Dămuc, Bicazul Ardelean, Bicaz Chei, Girov, Bârgăuani, Răucești, Gherăești, Costișa, Drăgănești, Farcașa, Gârcina, Vaduri, Vânători-Neamț, Țibucani, Războieni, David, Moldoveni, Bahna – și parțial localitățile Piatra Neamț, Bicaz, Roznov și Târgu Neamț.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, întrunit în permanență în aceste zile, a raportat până vineri dimineață, la ora 7, noi localități afectate de iarnă și lipsa curentului electric: Trifești, Icușești, Văleni, Oanțu, Luminiș, Bisericani, Agârcia, Viișoara, Oglinzi, Miron Costin.

*Mii de nemțeni fără curent electric

Potrivit datelor operative de la nivelul CJSU Neamț, până joi seara, la ora 18, erau 13 localități nealimentate cu energie electrică (Bisericani, Alexandru cel Bun, Grumăzești, Ghindăoani, Piatra Șoimului, Rediu, Făurei, Trifești, Grințieș, Gârcina, Negrești, Hangu și parțial Piatra Neamț), fiind afectate 107 puncte de transformare și 8.233 de consumatori, cu două linii electrice de joasă tensiune nealimentate în total și 6 linii electrice de joasă tensiune nealimentate parțial.

Echipele de intervenție au lucrat toată noaptea, dar viscolul a fost principalul inamic, astfel că până la ora 4,30 numărul localităților rămase fără curent electric a ajuns la 15 (Oanțu, Hangu, Ruginești, Gârcina, Crăcăoani, Bălțătești, Grumăzești, Oglinzi, Piatra Șoimului, Rediu, Luminiș, Vânători-Neamț, Stejaru, parțial Piatra Neamț și Bicaz) cu 76 puncte de transformare nealimentate afectând 10.235 de consumatori, o linie electrică de joasă tensiune nealimentată total și 8 linii electrice de joasă tensiune nealimentate parțial.

Vineri, 21 aprilie, până la ora 9, numărul localităților afectate de lipsa energiei electrice a ajuns la 20 – Oanțu, Hangu, Ruginești, Potoci, Gârcina, Crăcăoani, Bălțătești, Grumăzești, Oglinzi, Rediu, Piatra Șoimului, Luminiș, Vânători-Neamț, Stejaru, Tașca, Brateș, Cazaci, Ion Creangă, Valea Ursului. Parțial localitățile Piatra Neamț, Bicaz, Târgu Neamț și Poiana Largului.

*Intervenții ISU Neamț

Drumurile afectate au pus probleme în transportul persoanelor care necesitau dializă. Joi, pompierii au intervenit în sprijinul persoanelor blocate la Slobozia (comuna Boghicea), la Chilia-Talpa (comuna Bârgăuani) și la Hlăpești (comuna Dragomirești). Alte două persoane din satul Magazia (comuna Crăcăoani) au fost transportate la centrul de dializă Târgu Neamț.

Pentru degajarea carosabilului, scoaterea mașinilor din zăpadă și reluarea transportului în cazul unei ambulanțe care a derapat, pompierii nemțeni au avut zeci de misiuni.

În cursul zilei de joi, Detașamentul de pompieri Piatra Neamț a intervenit în municipiul Piatra Neamț – cu 11 subofițeri, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare de la înălțime la 5 misiuni de degajare arbori căzuți sub greutatea zăpezii. Detașamentul de pompieri Târgu Neamț a acționat pentru deblocarea drumului național DN15B în comuna Pipirig, sat Dolhești ca urmare a căderilor de arbori și derapării unui camion. La locul evenimentului s-au deplasat un ofițer și 9 subofițeri cu un autoturism și două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

În cursul nopții de joi spre vineri, până la ora 7, Detașamentul de pompieri Piatra Neamț a fost solicitat în municipiul Piatra Neamț cu 44 subofițeri, 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare de la înălțime, la 11 misiuni de degajare arbori căzuți sub greutatea zăpezii și o misiune degajare ambulanță ieșită în afara părții carosabile, pe raza localității Bisericani.

Detașamentul de pompieri Târgu Neamț a fost solicitat în orașul Târgu Neamț și în localitățile Vânători-Neamț și Pipirig cu un ofițer, 15 subofițeri, două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvare de la înălțime și un autoturism de serviciu la 4 misiuni de degajare arbori căzuți sub greutatea zăpezii.

Detașamentul de pompieri Garda II Poiana Teiului a fost solicitat în localitățile Călugăreni, Chirițeni cu 8 subofițeri, o autospecială de stingere cu apă și spumă, la o misiune de degajare arbori căzuți sub greutatea zăpezii.

Detașamentul de pompieri Roman, punctul de lucru Poienari, a fost solicitat în localitatea Poienari cu 4 subofițeri, o autospecială de stingere cu apă și spumă, la o misiune de degajare autoturism blocat in zăpadă.

Probleme majore la salvări

„Echipajele de salvare au întâmpinat probleme majore la două dintre intervenții, fiind blocate în nămeți. În seara de 20 aprilie, la ora 22, o autosanitară cu pacient preluat pentru transfer din UPU, de la Spitalul Județean Neamț, s-a împotmolit pe drumul spre Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, chiar la cruce. Am solicitat intervenția pompierilor, iar după aproximativ o oră salvarea a putut fi repusă pe traseu. Vreau să menționez că pacientul nu a fost ținut în autosanitară în tot acest timp. Imediat după ce am fost informată despre blocaj am trimis un alt echipaj de la bază pentru a prelua bolnavul și a-l duce înapoi la Spitalul Județean. Ulterior nu am mai fost solicitați pentru transfer, așa încât cred că pacientul a rămas într-o secție a spitalului. În cel de-al doilea caz, la miezul nopții de joi spre vineri, un alt echipaj, care se întorcea de la Iași după un transfer de la Roman, a rămas blocat în zăpadă în zona Baratca. La Iași dusese un pacient cu hematom subdoral. Deblocarea salvării în care se afla echipajului cu asistent s-a făcut după câteva ore, cu eforturile autorităților. Au fost și alte zone în care s-a circulat foarte greu, dar nu a fost nevoie de intervenția pompierilor. Spre exemplu, am avut, tot în noaptea de joi spre vineri, un caz de hipertensiune la Tazlău. Spre norocul nostru nu am apucat să schimbăm cauciucurile de iarnă. Luam în calcul această operațiune spre sfârșitul lunii aprilie. Dacă autosanitarele aveau cauciucuri de vară, atunci chiar era o problemă!“, ne-a declarat dr. Dorice Albu, manager al Serviciului de Ambulanță Neamț.

*Viscolul a închis câteva drumuri în Neamț

Din cauza viscolului, începând de vineri, ora 7, drumul național DN 15D Piatra Neamț – Roman a fost închis. În cursul dimineții, au mai fost închise DJ 156A Dobreni – Căciulești, DJ 157 Piatra Neamț – Mărgineni și DN 15C Agapia – Bălțătești.

Polițiștii Serviciului Rutier Neamț au acționat pe sectoarele de drum din județul Neamț pentru a nu se înregistra persoane înzăpezite, blocate în trafic și expuse unor situații de risc, precum și pentru informarea populației, a conducătorilor auto, în ceea ce privește circulația rutieră pe drumurile publice.

Zonele cele mai afectate de ninsori au fost Piatra Neamț – Girov și Ghigoiești – Bozienii de Sus. Ruta Roman – Vaslui, DN 15D, era blocată, vineri dimineață, în zona Dealului Mărului de copaci căzuți și de polei. Pentru fluidizarea traficului și informarea participanților la trafic au fost instituite filtre la ieșirea din municipiul Piatra Neamț, pe raza localității Girov, la Horia și la ieșirea din municipiul Roman. Șoferii au fost îndrumați pe variante ocolitoare: D.J. 156A Dobreni – Girov – Roznov; D.J. 208G Girov – Hanul Ancuței; DN 15 Roznov – Bacău; DN2 Bacău – Roman. Conducătorii auto au fost sfătuiți să se deplaseze cu viteză adaptată condițiilor carosabilului și să utilizeze anvelope de iarnă.

Polițiștii rutieri au acționat și pentru fluidizarea traficului pe sectoarele de drum pe care acționau utilajele de deszăpezire.

*Utilajele de deszăpezire au acționat non-stop

În continuare, joi, 20 aprilie, utilajele de deszăpezire au fost direcționate pe principalele șosele, dar și pe drumurile afectate de ninsoare și viscol din județ, pe măsură ce se raportau probleme.

În cursul zilei de 20 aprilie, Secția Neamț a CNADR a acționat cu 11 lucrători și 9 utilaje pentru răspândire de material antiderapant pe 9 drumuri naționale din județ (DN 12C, DN 15, DN 15B, DN 15C, DN 15D, DN 15E, DN 15F, DN 2 și DN 17B).

Utilajele SC DRUPO și ale operatorilor care se ocupă de deszăpezirea drumurilor județene au scos în teren 8 lucrători și 4 utilaje pentru răspândirea de material antiderapant pe 7 sectoare de drumuri județene: DJ 158 Secuieni – Siliștea – Buhuși, DJ 159 B Hociungi – Izvoare, DJ 159 Racova – Izvoare – Cârligi, DJ 157 Papuc – Izvoare – Speranța, DJ 157 C Bisericani, DJ 157 B M-rea Pângărați, DJ 155 F Bistricioara – Durău, DJ 156 A Roznov – Papuc, DJ 157 Papuc – Mărgineni.

În cursul nopții de joi spre vineri, până la ora 4,30, situația s-a agravat și administratorii de drumuri au scos în teren mai multe mijloace de intervenție. Secția Neamț a CNADR a acționat cu 20 lucrători și 16 utilaje pentru răspândire de material antiderapant pe aceleași 9 drumuri naționale din județ (DN 12C, DN 15, DN 15B, DN 15C, DN 15D, DN 15E, DN 15F, DN 2, DN 17B). Până la ora 7 forțele de intervenție au ajuns la 25 de lucrători și 19 utilaje pentru răspândire de material antiderapant pe toate drumurile naționale din județ.

Utilajele SC DRUPO și ale operatorilor care se ocupă de deszăpezirea drumurilor județene au acționat, până la ora 4,30, cu 43 de lucrători și 14 utilaje pentru răspândirea de material antiderapant pe 24 sectoare de drumuri județene: DJ 127A Toșorog – Bicaz-Chei – Dămuc; DJ 155C Mănăstirea Neamț, DJ 155F Bistricioara-Durău, DJ 155H Mănăstirea Bistrița, DJ 155I Totoiești – Târgu Neamț, DJ 156A Căciulești – Papuc, DJ 156C Tazlău – Casa de copii, DJ 157 Papuc – Izvoare, DJ 157 D Gârcina, DJ 157 E Almaș, DJ 157F Secu – Mănăstirea Sihăstrie, DJ 157J Podoleni – Hoisești, DJ 159 C Ruseni – Costișa, DJ 207C Horia – Valea Ursului, DJ 208G Girov – Unghi, DJ 208G Hanul Ancuței – Unghi, DJ 158 Secuieni – Siliștea – Buhuși, DJ 159 B Hociungi– Izvoare, DJ 159 Racova – Izvoare – Cârligi, DJ 157 Papuc – Izvoare – Speranța, DJ 157 C Bisericani, DJ 157 B M-rea Pângărați,

DJ 156 A Roznov – Papuc și DJ 157 Papuc – Mărgineni.

Până la ora 7, drumarii au acționat cu 14 lucrători și 7 utilaje pentru răspândirea de material antiderapant pe 7 sectoare de drumuri județene: DJ 208G Girov-Unghi, DJ 157 Papuc – Izvoare, DJ 157 Papuc – Mărgineni, DJ 157 Papuc – Izvoare – Speranța, DJ 156 A Roznov – Papuc, DJ 156C Tazlău – Casa de copii, DJ 157 D Gârcina, DJ 157 C Bisericani, DJ 156 A Bistricioara – Durău, DJ 159 Horia – Valea Ursului și DJ 155 I Făurei – Climești.

O gravidă și patru persoane scoase din nămeți, vineri

În cursul zilei de vineri, 21 aprilie, pompierii nemțeni au avut cele mai multe misiuni de degajare a carosabilului de copacii căzuți și de preluare a unor persoane ce aveau nevoie să ajungă de urgență la dializă, dar și o gravidă.

Detașamentul de pompieri Piatra Neamț a derulat 7 misiuni de degajare a arborilor căzuți sub greutatea zăpezii în municipiul Piatra Neamț, executate de 21 de subofițeri cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă. Militarii au mai preluat o persoană care necesita dializă. Cu o autospecială pentru primă intervenție și comandă și cu șenilata s-a acționat în comuna Bârgăuani pentru scoaterea și transportul a două persoane care necesitau dializă, persoanele fiind preluate de echipajul APTVM din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț și transportate la Spitalul Județean Neamț.

Detașamentul de pompieri Roman a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă de la punctul de lucru Poienari încadrată cu 4 subofițeri pentru transportul unei gravide din localitatea Bozieni spre Spitalul Municipal Roman. În municipiul Roman pompierii au executat 3 misiuni de degajare arbori căzuți sub greutatea zăpezii, cu 12 subofițeri cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Detașamentul de pompieri Târgu Neamț a intervenit astfel cu 2 autospeciale încadrate cu 5 subofițeri în localitatea Vânători-Neamț pentru degajarea unor arbori căzuți sub greutatea zăpezii.

*Drumuri redate circulației

De vineri, de la ora 14, s-a redat circulației DN 15C Piatra Neamț – Roman. Drumul național DN 15 C Piatra Neamț – Târgu Neamț s-a deblocat la ora 11,30, la fel DJ 156 A Dobreni – Căciulești. Pe toate drumurile din județul Neamț se circula în condiții de iarnă.

Drumarii CNADR Neamț au acționat, vineri, cu 20 lucrători și 14 utilaje pentru răspândire de material antiderapant pe DN 15B, DN 15C, DN 15D, DN 2.

Pe drumurile județene s-a acționat cu 44 lucrători și 19 utilaje pentru răspândirea de material antiderapant pe 28 sectoare de drumuri județene: DJ 208G Girov – Unghi; DJ 208G Hanu Ancuței – Unghi; DJ 157 E Almaș; DJ 157 Horia – Trifești – Climești; DJ 127 A Toșorog – Bicaz Chei – Dămuc; DJ 157 Papuc – Mărgineni, DJ 157 Papuc – Izvoare – Speranța, DJ 156 E Luminiș – Negulești; DJ 156 D Chintinici – Piatra Șoimului; DJ 156 C Tazlău – Casa de copii; DJ 157 C Bisericani, DJ 1587 B M-rea Pângărați; DJ 156 A Roznov – Tazlău; DJ 159 C Ruseni – Costișa; DJ 155 B Urecheni – Timișești; DJ 155 I Totoiești – Târgu Neamț; DJ 155 I Români – Goșmani; DJ 155 H M-rea Bistrița; DJ 157 J Podoleni – Hoisești; DJ 155 F Bistricioara – Durău; DJ 201 C Tămășeni – Adjudeni; DJ 207 A Luțca – Boghicea – Nistria; DJ 280 Bâra – Stănița –Chicerea; DJ 207 K Sagna – Doljești; DJ 207 C Horia – Valea Ursului; DJ 158 Secuieni – Siliștea – Buhuși; DJ 155 G Cârligi – Bodești; DJ 157 H Girov – Dochia.

*Se anunță brumă și îngheț la sol

După ninsoare și viscol, meteorologii au emis o nouă informare de vreme deosebit de rece și îngheț la sol. Pentru intervalul 21 aprilie ora 9 – 22 aprilie ora 9 au fost anunțate brumă și îngheț la sol, iar temperaturile înregistrează valori foarte scăzute.

Până vineri, 21 aprilie, la ora 13, mai rămăseseră 24 de localități nealimentate cu energie electrică (Oanțu, Hangu, Ruginești, Potoci, Stejaru, Crăcăoani, Bălțătești, Grumăzești, Piatra Șoimului, Luminiș, Rediu, Oglinzi, Răucești, Gârcina, Vânători-Neamț, Tașca, Brateș, Cazaci, Ion Creangă, Valea Ursului, parțial localitățile Piatra Neamț, Bicaz, Poiana Largului și Târgu Neamț), cu 213 puncte de transformare nealimentate și 11.235 de consumatori fără energie electrică.

Cristina IORDACHE

Foto: Laurențiu MANDACHE