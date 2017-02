* Constantin Iacoban, motiv de dezbatere juridică între doi avocați

PSD și ALDE au doi noi consilieri județeni, începând de ieri, după excluderea din partid a fostului șef PC (filiala ALDE), Mihai Alexandru și după plecarea lui Viorel Marian (PSD).

Unul dintre cei doi noi consilieri, de la ALDE, este Iulian Luca (foto), președintele Asociației „Nicu Albu“, cel care a afirmat, deseori, că este întâiul liberal din Neamț. Validarea lui Iulian Luca, un foarte bun colaborator cu singurul președinte ALDE rămas pe funcție, Ion Asaftei, nu a fost făcută fărăzgomot. Iulian Luca este printre primii partizani ai Partidului Liberal Reformator, după ce a ratat câteva încercări de a face carieră politică în PNL Neamț. Din această postură, în care a ieșit cu Asaftei sub aceeași siglă PLR încă înainte ca partidul să urce pe scena politică, Luca a fost preferat lui Constantin Iacoban, alt membru ALDE, exclus și el din partid.

Dezbatere PSD-PNL pe receptivitatea lui Iacoban

Tocmai procedurile care privesc lepădarea lui ALDE de Iacoban au pus sub semnul întrebării, cel puțin pentru un termen de o ședință, validarea lui Luca. De exemplu, avocata Monica Anton, consilier liberal, a spus că legalitatea validării noului consilier și hotărârii CJ ar putea fi pusă sub semnul întrebării dacă lui Constantin Iacoban nu i s-ar fi comunicat hotărârea ALDE: „Este o chestiune de legalitate și nu de rea-voință. Nu vorbim aici de persoane, nu susțin cauza domnului Iacoban. Dovada că această excludere a fost comunicată persoanei în cauză reprezintă, din punctul meu de vedere, o chestiune de respectare a legii. Dacă domnul Iacoban va contesta decizia de excludere, poate a și făcut-o deja, nu știu, ne vom trezi peste un timp că am trecut cu vederea acest aspect. Eu propun să solicităm ALDE să depună la secretariatul CJ și dovada comunicării, iar din acel moment vom fi în deplină legalitate. Într-o astfel de situație, lucrurile sunt sensibile“.

Pentru că avocata Monica Anton a făcut referire la chestiuni legislative în cunoștință de cauză, tot un avocat a dat răspunsul, de data aceasta de la PSD, Adrian Bourceanu: „Au existat două opinii în Comisia Juridică. Eu sunt obligat, în calitate de consilier județean să fac o verificare sumară a hotărârii de excludere venită de la un partid. Am primit o adresă din partea ALDE, este semnată și ștampilată, în rest, e treaba lor cum își rezolvă problemele. Hotărârea lor este suficientă.Noi nu suntem instanță, ca să analizăm ce se află în spatele unor decizii. Scopul nostru nu este de a intra în bucătăria partidelor. Hotărârea de excludere din partid a fost depusă la dosar, dar acum văd că unii colegi din PNL solicită mai mult, adică și dovada comunicării către persoana respectivă a acestei hotărâri, ceea ce din punctul meu de vedere depășește atributul nostru“, a spus Adrian Bourceanu.

Consilierii nu au votat amendamentul depus de Monica Anton, iar Constantin Iacoban – fost președinte de Consiliu Județean – tocmai a pierdut și ultimul tren pentru un loc în Legislativ, iar Iulian Luca a depus, în sfârșit, jurământul.

Fostul primar de Cordun, consilier PSD

Adrian Diaconu, fost primar al comunei Cordun, este, începând de ieri, consilier județean PSD. În opinia noastră, experiența fostului primar este importantă pentru orice formațiune politică. El i-a luat locul lui Viorel Marian și s-a așezat aproape de președintele Ionel Arsene, votând convingător, cu mâna dreaptă cât se poate de sus, toate proiectele dezbătute după validarea sa. Nu a fost nici un vot împotriva acestei validări, iar primarul obișnuit cu jurămintele după atâtea mandate, a jurat fără emoție și în noua sa calitate. (M.O.T.)