Doctor aşteptat la operaţie, blocat în liftul spitalului judeţean!

Sunt zile în care mecanicii de întreţinere sunt chemaţi şi de 3 ori să scoată cadrele sanitare din ascensoarele blocate între etaje

Conducerea spitalului susţine că lifturile cu cartelă sunt folosite numai de sanitari însă, în realitate, în ele se înghesuie şi câte 10 bolnavi o dată

Dr. Silviu Verzea, director medical: “Lifturile sunt vechi de când spitalul şi necesită reabilitare; avem un proiect în lucru”

Ieri dimineaţă, la ora 8, mare agitaţie pe lângă unul dintre “anticele” lifturi din spitalul nou. Un medic se blocase în lift şi bătea în uşă, sperând că va fi auzit şi eliberat dintre etaje cât mai repede, pentru că avea programată o intervenţie chirurgicală la prima oră. “Nu sunt nici prima şi nici ultima căreia i se întâmplă aşa ceva. Numai că eu, după ce am reuşit să ies de acolo, am intrat imediat într-o operaţie. Nu a durat foarte mult timp până când a venit mecanicul ca să deblocheze liftul, însă am fost pusă în situaţia de a bate în uşă pentru a mă face auzită. Nu am putut apela numărul pentru urgenţe, afişat pe interiorul ascensorului, pentru că nu aveam telefonul cu mine, în uniforma de spital. M-a auzit o liftieră, iar aceasta a sunat la mecanicul care se ocupă de intervenţii. M-am blocat într-un lift care poate fi accesat numai cu cartelă, excusiv de cadrele sanitare. Este bine ca în acele lifturi să nu fie pacienţi, pentru că, iată, pot apărea probleme”, ne-a declarat medicul în cauză. Din păcate, însă, cu acele două lifturi cu cartele circulă frecvent şi pacienţii. Şi să ferească Dumnezeu să se blocheze cu un bolnav care, pe fondul şocului, să facă un atac de panică ori o decompensare. Iar dacă ar fi pe targă, iar blocajul între etaje, atunci să vezi circ şi dramă! În spitalul nou funcţionează patru lifturi. Cele două pe capete sunt acţionate de liftieri. Aceştia sunt instruiţi să nu ia bolnavi peste capacitatea ascensorului şi să acţioneze butoanele aşa cum scrie în cartea tehnică. Unul dintre aceste lifturi a fost modernizat odată cu reabilitarea secţiei de Obstetrică-ginecologie, printr-un program. Cele două lifturi de pe interior sunt la fel de vechi precum construcţia în sine. Le-au mai fost înlocuite motoarele şi unele piese, dar… tot “antice” rămân. Legal, toate sunt în regulă cu aceste lifturi-capcană “În cursul acestui an am conceput un proiect de reorganizare a pavilionului chirurgical, care cuprinde şi reabilitarea totală a lifturilor, proiect care a fost înaintat la Consiliul Judeţean şi care s-a bucurat de înţelegere din partea conducerii. Anul viitor acest proiect va fi discutat în amănunt şi, sperăm noi, aprobat. Este regretabil faptul că ascensoarele cu cartelă se blochează frecvent. Din patru lifturi, doar unul a putut fi modernizat şi se circulă în condiţii cât de cât civilizate. Cele două lifturi de pe mijloc sunt acţionate cu cartele, exclusiv de personalul sanitar, tocmai în ideea ca bolnavii să nu meargă cu ele. Pentru pacienţi există celelalte două, acţionate de liftieri”, ne-a declarat dr. Silviu Verzea, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ şi purtător de cuvânt au unităţii. Conducerea spitalului susţine că lifturile cu cartelă sunt folosite numai de sanitari însă, în realitate, în ele se înghesuie şi câte 10 bolnavi o dată! Fapt confirmat şi de mecanicii care au contract de mentenanţă. Firma Ascensorul încasează bani, evident, la fiecare intervenţie, bani din bugetul spitalului. “O dată am găsit în lift peste 10 persoane. Normal că motorul a cedat. Unde mai pui că aceste lifturi sunt foarte vechi. Sunt perioade în care nu avem intervenţii, dar sunt zile în care se întâmplă să intervenim şi de 3 ori. Unii mai bagă şi tărgile, unele fiind foarte late, şi e suficient să fie atinsă o uşă, că a şi sărit contactul!”, ne-a spus unul dintre mecanici. Legal, toate sunt în regulă cu aceste lifturi-capcană. Reviziile anuale sunt făcute, lunar se face verificarea ISCIR şi nu s-au evidenţiat probleme la sistemele de siguranţă. Cum sar zice, “operaţia reuşită, pacientul mort!”.

Geanina NICORESCU