Discriminare : Administratorii de cămine nu angajează bărbaţi!

În Neamț, în meseria de îngrijitor de bătrâni, administratorii multor cămine nu vor să încadreze bărbați. Nu cu mult timp în urmă am răsfoit anunțurile de angajare, unde un cămin de bătrâni avea nevoie de lucrători. Am sunat, și am purtat o discuție civilizată cu respectivul administrator căruia i-am spus că am experiență în domeniu și chiar aș vrea să dau probă de lucru. Spre surprinderea mea, acel șef mi-a zis că nu poate angaja bărbați, fiindcă nu vor bătrânii. La polul opus, în această perioadă, o firmă Irlandeză vrea să încadreze 10 îngrijitori de bătrâni (indiferent de sex). Oferta vine de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv rețeaua EURES România. Pe lângă aceste posturi, o altă firmă irlandeză dorește să angajeze 50 de tranșatori de carne. Dacă vor fi selectați, aceștia au ocazia să câștige aproximativ 22.000 de euro brut pe an. Candidații acestor posturi de trebuie sa fie persoane flexibile, să poată lucra atât independent cât și în echipă. Muncitorii selectați își vor desfășura activitatea în toate departamentele fabricii. Aceștia trebuie să îndeplinească obiectivele de producție zilnice și săptămânale. Se vor utiliza echipamente de ridicare pentru colectarea și ambalarea comenzilor/bunurilor. Se va lucra în mediu rece. O cerință importantă a angajatorilor este ca zona de muncă să fie menținută curată și ordonată. Firma dorește păstrarea unor standarde înalte de sănătate și siguranță. Experiența în muncă reprezintă un avantaj. Se cere vorbirea limbii engleze la un nivel de începător. Angajatorul oferă sprijin pentru cazare. Durata contractului va fi pe o perioadă nedeterminată, cu 39 de ore pe săptămână. CV-urile trebuie expediate până la sfârșitul lunii iulie 2018.

O altă ofertă este de îngrijitor de bătrâni. Cele 10 posturi fiind oferite de o firmă irlandeză, care recrutează personal pentru Marea Britanie. Pentru selecție, se vor desfășura interviuri prin Skype, direct cu angajatorul. Locurile de muncă sunt în cămine de bătrâni aflate în sudul Marii Britanii. Ca atribuții de serviciu, viitorii angajați trebuie să ofere asistență la îngrijirea personală a vârstnicilor, servirea meselor, participarea la diferite activități de relaxare și de recreere a persoanelor în etate. Candidații acestor posturi trebuie să aibă dorința de a lucra cu persoane vârstnice. Engleza vorbită trebuie să fie la nivel conversional. Salariul diferă în funcție de locație, dar cel mai mic pornește de la 7.83 de euro pe oră. E bine de știut că angajatorul va suporta costul zborului către Marea Britanie, și oferă ajutor la găsirea cazării (în primele 6 luni), plus training-uri. Durata contractului va fi pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. CV-urile completate în limba engleză trebuie trimise până la data de 20 septembrie 2018. Dacă la căminele din Neamț un asistent medical este plătit cu aproximativ 1.700 de lei, în Irlanda, leafa poate ajunge chiar și până la 3.000 de euro. Deci faceți socoteala…

V. ANDRIEȘ