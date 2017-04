Din pricina prețurilor mari, turiștii preferă să petreacă Paștele la vecinii bulgari sau unguri

*În comparație cu anul trecut, în prezent, nemțenii sunt mai strânși la pungă

Mai este puțin timp până la Sărbătorile Pascale, iar nemțenii au intrat deja în febra căutărilor pentru a prinde cele mai bune locuri de cazare, care să fie la un preț cât mai acceptabil, unde să petreacă un Paște de vis, cu familia sau prietenii. Până acum, cele mai vânate stațiuni rămân cele din străinătate, mai ales din Bulgaria și Ungaria, unde hotelierii oferă condiții bune, mese îmbelșugate, toate la prețuri mai mici, în comparație cu cele practicate de hotelierii români. Totuși, conform celor constate de lucrătorii agențiilor de turism, în acest an, nemțenii sunt mai strânși la pungă, față cu anul trecut, când vânzările erau mult mai bune.

„În prezent, în topul vânzărilor se mențin partenerii din Bulgaria, care oferă servicii bune, în comparație cu hotelierii din România. De exemplu, în țară, o persoană care vrea să petreacă sărbătorile pascale în regim de demipensiune, eventual poate și cu băuturi alcoolice la masă, îl costă 250 de lei. La polul opus, la un hotel foarte bun, cu all inclusive în Bulgaria, costă în jur de 45 de euro de persoană, deci mai ieftin. Tot la bulgari, și tot în regim all inclusive, o familie beneficiază de gratuitate pentru un copil. Tot acolo, locurile de cazare sunt prevăzute cu piscină interioară, discotecă, cluburi. Pe scurt, animație de calitate foarte bună. Variantele pentru city break-uri sunt cele făcute cu foarte mult timp înainte, deoarece prețurile biletelor în această perioadă sunt destul de ridicate, mai ales din cauza fluxului mare de turiști. Pe plan intern, Felixul este deja ocupat. La unguri, Stațiunea Hajduszoboszlo este destul de plină cu turiști români. Până în momentul de față, din analiza făcută împreună cu partenerii noștri se simte o scădere a cererii, față de anul trecut. Sperăm să avem o creștere în următoarea săptămână, când lumea se va grăbi să cumpere bilete“, ne-a declarat Marius Naclad, administratorul unei importante agenții de turism din Piatra Neamț.

V. ANDRIEȘ