Din nou pe piața cerealelor: grâul spelta

Grâul spelta, un grâu ale cărui origini se pierd în Antichitate, este deosebit de căutat și apreciat pentru calitățile sale nutritive. Grâul spelta este mai ușor de digerat și se adresează și persoanelor cu intoleranță la gluten.

Grâul spelta a fost prezentat agricultorilor la finele lunii mai, lotul demonstrativ a atras imediat atenția fermierilor care au dorit să afle mai multe despre cultura care promite să le aducă un câștig mai bun din cereala la care prețurile complică mereu balanța financiară a exploatațiilor agricole. Grâul spelta este considerat ca fiind un produs de nișă, foarte cerut de traderi.

Din toamna acestui an, Compania Saaten-Union a anunțat că va introduce în portofoliul său grâul spelta, oferind fermierilor români nu doar genetică cu producție mare în condiții de cultură deloc complicate, dar și să răspundă unor cereri actuale din piață.

În agricultura nemțeană, grâul comun ocupă în jur de 25.000 hectare. Din toamnă, fermierii nemțeni vor găsi loc și pentru grâul spelta.

Grâul spelta este una din cele mai vechi cereale din lume, cultivată încă din antichitate. Pe baza acestei varietăți, s-au dezvoltat soiurile de grâu comun de astăzi, înbunătățit din punct de vedere al productivității la hectar. Un aspect esențial al noului grâu este că el are desfacerea asigurată, întrucât traderii îl „vânează“ pentru ca apoi să fie valorificat în produsele de panificație premium, dar și pentru preparate sănătoase.

Ce face acest grâu să fie atât de apreciat? Datorită faptului că este mai ușor de digerat, este folosit în alimentația sugarilor, dar și a persoanelor care suferă de diabet, intoleranță la gluten și boli digestive. Toate aceste calități ale grâului spelta fac ca această cereală să fie foarte profitabilă. Traderii cer acest grâu cu insistență și sunt dispuși să ofere bonusare pentru el. Va depăși cu siguranță prețul dublu al celui de panificație. Pentru calitate se oferă și preț, asta e drept!

*Producție de4.500-5.000 de kilograme la hectar

Chiar dacă vorbim despre un grâu cu rădăcini care merg până în antichitate, grâul spelta de astăzi vine cu o capacitate de producție de 4.500-5.000 de kilograme la hectar, recolte probate și confirmate de loturile de testare de până acum.

Tehnologia de cultură a grâului spelta nu pune probleme nici fermierilor nemțeni, dau asigurări specialiștii companiei de semințe. Un mare avantaj este că deja Saaten-Union derulează testări cu densități diferite, cu tratamente și fertilizare diferențiată astfel încât agricultorii să beneficieze de secretele unei tehnologii care să evidențieze calitățile acestui grâu, inclusiv pe partea de producție.

Toate lucrările specifice sunt asemănătoare cu cele ale grâului comun. Spelta este un grâu care se pretează pentru tehnologia ecologică, datorită faptului că are capacitate mare de înfrățire, dar mai ales a faptului că pornește rapid în vegetație și sufocă buruienile. Un alt aspect important pentru tehnologia de cultură a grâului spelta este că el are o toleranță foarte bună la boli foliare, lucru dovedit de lotul demonstrativ aflat în cultura acestui an.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU