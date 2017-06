Diana Țigănașu, dublă campioană națională la juniori 2

Atleta pietreană Diana Țigănașu continuă seria rezultatelor excelente începute în acest an, cu alte două medalii de aur și titluri naționale obținute la Campionatele Naționale de atletism, rezervate juniorilor 2, care au avut loc la finele săptămânii trecute pe Stadionul „Nicolae Dobrin“ din Pitești. Sportiva de la CS Ceahlăul s-a încoronat campioană națională atât în proba de aruncare a discului, cât și în cea de aruncare a greutății, după ce a avut un concurs foarte bun pe Stadionul „Nicolae Dorin“.

Aur la disc

Diana Țigănașu a intrat duminică dimineață în concurs la naționalele de juniori 2, în proba de aruncare a discului, finală pe care a câștigat-o destul de clar, după ce a reușit o aruncare ce a măsurat 46 de metri și 47 de centimetri. Eleva antrenorului Dan Cojocaru a beneficiat de 6 aruncări în finala de la disc, 4 dintre ele au fost ratate, cea de-a doua a măsurat doar 39,31 metri, iar cel mai bun rezultat, 46.47 metri, l-a reușit din ultima încercare. Reușita sportivei de la CS Ceahlăul a fost cu aproape 4 metri decât cea a atletei care s-a situat pe locul al doilea, Iuliana Lungu, de la CSS Constantin Istrati Câmpina, care a aruncat 42,87 metri. Pe locul al treilea s-a clasat Alina Dumitrașcu, de la CS Viitorul Vaslui, sportivă ce a avut cea mai bună performanță de 35,86 metri.

În finala de la disc au fost prezente 8 sportive, iar clasamentul de la locul 4 în jos a arătat astfel: locul IV, Soraya Pereni – CS Satu Mare – 33,20 metri, locul V, Paula Costin – LPS Baia Mare – 32,11 metri, locul VI, Vasilica Calfa – CA Roman – 29,97 metri, locul VII, Alexandra Baltazar-Hall – Dinamo București – 29,27 metri, locul VIII, Alexandra Andone – LPS Iași – 27,61 metri.

Locul întâi și la greutate

Trei ore mai târziu, începând cu ora 12.45, Diana Țigănașu a luat startul și în finala de aruncare a greutății, cu bila de 3 kg, unde și acolo a reușit un concurs excelent, dominându-și adversarele la toate capitolele. În vârstă de 17 ani și aflată în ultimul an la junioare 2, eleva antrenorului Dan Cojocaru a cucerit medalia de aur și titlul de campioană națională cu un rezultat ce a măsurat 15,96 metri. Atleta de la CS Ceahlăul a obținut această performanță din cea de-a doua încercare, a avut 3 ratări, iar celelalte două încercări au măsurat peste 15,70 metri. De altfel, Diana Țigănașu a fost singura sportivă care a avut toate aruncările peste 15 metri, celelalte reușind performanțe sub borna celor 15 metri.

Titlul de vicecampioană la greutate a fost câștigat de Vasilica Calfa, de la Clubul Atletic Roman, care a aruncat 14,53 metri, un rezultat cu un metru și aproape 40 de centimetri mai slab decât cel al atletei pietrene. Pe treapta a treia a podiumului a urcat Georgia Zglimbea, de la Școala nr. 3 Adjud, care a aruncat 13,90 metri.

În concursul de greutate au concurat 15 sportive, însă multe dintre ele au avut rezultate modeste. Cele două rezultate de aur de la Pitești au îmbogățit zestrea de medalii și titluri naționale pe care Diana Țigănașu le-a obținut în acest an, atât la întrecerile în sală cât și cele în aer liber.

„Sunt rezultate bune pentru etapa de pregătire în care ne aflăm. Suntem încă într-o fază de pregătire, iar vârful de formă vrem să îl atingem până la Campionatul Mondial rezervat juniorilor 2, care va avea loc între 12 și 17 iulie la Nairobi, în Kenya. Important pentru ea e faptul că se află într-o formă ascendentă, nu are probleme medicale, iar până acum, la toate concursurile la care a participat, a obținut performanțe frumoase. Mondialul din Kenya va reprezenta cel mai tare concurs al ei din carieră și sper ca acolo să se ridice la înălțimea așteptărilor. A progresat mult, la nivelul ei nu are concurență în țară, are titluri naționale și la categorii superioare, și cred că merită să facă parte din lotul României“, a declarat antrenorul Dan Cojocaru la revenirea de la Pitești.

La naționalele de juniori 2 de la Pitești au participat atleții cu vârsta până în 18 ani. Până la competiția supremă de la Nairobi, Diana Țigănașu va concura la finele săptămânii la Jocurile Balcanice, rezervate juniorilor 1, de la Pitești, după care va merge și la Campionatele Naționale de seniori și tineret, tot de la Pitești.

Lenuța Burueană, locul 6 la Cupa Europei și 7 puncte pentru România

Cealaltă atletă de mare valoare de la CS Ceahlăul Piatra Neamț, Lenuța Burueană, a concurat la finele săptămânii trecute la Cupa Europei, pe echipe, liga întâi, care a avut loc la Vaasa, în Finlanda. Atleta pietrencă a făcut parte din lotul de 61 de sportivi pe care România i-a aliniat la această întrecere europeană pe echipe, și a concurat în proba de aruncare a greutății. Lenuța Burueană a reușit cea mai bună aruncare ce a măsurat 15,12 metri, cu bila de 4 kg, rezultat cu care s-a clasat în final pe poziția a șasea, aducând astfel 7 puncte delegației României. Proba la greutate a fost câștigată de Emel Dereli, din Turcia, cu 17,97 metri, pe 2 s-a clasat Radoslava Mavrodieva, din Bulgaria, cu 17,81 metri, iar a treia a fost Fanny Roos, din Suedia, cu 17,45 metri. Înaintea Lenuței Burueană s-au mai clasat Katlin Piirimae, din Estonia, cu 15,76 metri, și Jolien Boumkwo, din Belgia, cu 15,52 metri. Performanța sportivei pietrene este una bună, dacă ținem cont că ea vine după aproape 3 săptămâni de pauză și de două săptămâni stând în pat cu perfuzii, după ce a suferit o amigdalită pultacee înainte de internaționalele României de la Cluj Napoca.

„Lenuța se află într-o perioadă de refacere și recuperare, după problemele medicale pe care le-a avut înainte de concursul de la Cluj Napoca. A fost nevoită să stea două săptămâni la pat cu perfuzii pentru a se reface, dar a fost cooptată în lotul României pentru Cupa Europei pe echipe din Finlanda. Este o atletă de bază a lotului național, și a reușit, în aceste condiții, să aducă 7 puncte delegației României, ceea ce este destul de bine pentru ea. Au fost mulți sportivi prezenți în Finlanda, dar unii dintre ei au mers degeaba acolo, nereușind să aducă puncte pentru țara noastră. Sperăm ca Lenuța să revină într-un timp cât mai scurt la forma bună pe care a arătat-o în această primăvară“, a declarat antrenorul Dan Cojocaru.

Cupa Europei pe echipe – liga 1, din Finlanda a ajuns la cea de-a șaptea ediție, iar la ea au participat 12 naționale. În urma rezultatelor și a punctelor acumulate, primele 3 echipe au promovat în Super Ligă, iar ultimele 3 clasate, locurile 10-12, au retrogradat în liga a doua. Cu un total de 246 de puncte, dintre care 7 aduse de Lenuța Burueană, România s-a clasat în final pe locul 7 și va concura anul viitor tot în liga întâi. Au promovat în Super Ligă Suedia, care a acumulat 320,50 puncte, Finlanda, 314,50 puncte, și Elveția, 305,50 puncte, iar în liga a doua au retrogradat Estonia, cu 203 puncte, Bulgaria, cu 193,50 puncte, și Danemarca cu doar 187 de puncte.

Alături de România, la Vaasa au mai concurat sportivi din Belgia, Bulgaria, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Irlanda, Norvegia, Portugalia, Suedia și Turcia. Au fost programate 40 de probe cu câte un reprezentant din fiecare țară la start, respectiv o ștafetă. S-au acordat 12 puncte pentru victorie, iar apoi, pentru fiecare loc următor s-a scăzut un punct. La Cupa Europei pe echipe, cele mai bune rezultate, două locuri întâi, le-au obținut Claudia Bobocea, la 1500 de metri, și în proba de ștafetă 4×400 de metri. Începând din primăvara acestui an, sportiva și antrenorul au decis să se axeze doar pe proba de aruncare a greutății, fără a mai concura și la disc. Următorul concurs pentru Lenuța Burueană va fi Campionatul Național de tineret și seniori, din perioada 8-9 iulie de la Pitești.