În dezbatere publică: Modificarea condițiilor pentru subvenția la soia

*Fermierii scapă de-o aberație: nu mai trebuie să facă dovada că au… fabrică de ulei!

Tina CONDREA-ZĂPODEANU

Ministerul Agriculturii supune dezbateri publice modificarea criteriilor de eligibilitate, a condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți. Modificările propuse vizează acordarea subvenției la soia.

Cultura de soia i-a tentat și pe fermierii nemțeni, care sunt tot mai interesați de această plantă mai bine plătită, recomandată și foarte căutată în furajarea animalelor. Dovadă că, în ultimii doi ani, s-au dublat suprafețele cultivate cu soia, ajungându-se anul trecut la aproape 6.300 ha, față de numai 3.300 ha câte erau în 2014.

*Primul pas spre normalizare…

Prima modificare propusă vizează articolul 42, alin. (1) litera a) care va avea următorul cuprins: „valorificării unei producții minime anuale de 1,3 tone boabe soia/ha către unități de procesare autorizate/înregistrate la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și/sau a utilizării acesteia în consumul propriu la nivelul fermei pentru hrana animalelor deținute, înscrise în Registrul național al exploatațiilor, și a păsărilor, situație în care prezintă dovada că la nivelul fermei dețin animale, respectiv păsări, și/sau a valorificării pe bază de contract comercial de vânzare/cumpărare a mărfii. În cazul loturilor semincere, fac dovada livrării către menținătorul sau deținătorul soiului a cantității minime de 1,3 tone sămânță, pe bază de aviz de expediție și/sau cantitatea minimă de 1,3 tone/ha se livrează către terți ale căror exploatații sunt situate pe teritoriul național, pe bază de factură și/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol“.

De precizat că până la propunerea de modificare a acestui articol, fermierii trebuia să facă dovada că la nivelul fermei dețin instalații tehnologice de obținere a șrotului de soia pentru animale, respectiv păsări.

Președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, Laurențiu Baciu, este cel care a și tras un serios semn de alarmă la Ministerul Agriculturii pe marginea acestei probleme. Pe bună dreptate s-a revoltat în numele crescătorilor de animale ori păsări, din moment ce aceștia trebuiau să dovedească că deține fabrică de ulei! Mai exact, instalație tehnologică cum este trecută în Ordinul subvențiilor.

*O aberație în curs de depășire: fiecare crescător trebuia să aibă vaca și fabrica de ulei!

„Era o aberație. Adică fiecare crescător de animale trebuia să aibă fabrică de ulei ca să proceseze șrotul de soia. Chiar era absurd. Fermierii nu folosesc șrotul, ci soia pe care o dau ca hrană animalelor. Cum fac dovada? Prin înregistrările din contabilitate, este foarte simplu! Vă repet: era o aberație pentru că singurele care fac șrot sunt fabricile de ulei? Deci fiecare crescător trebuia să aibă vaca și fabrica de ulei. După schimbarea cerută de LAPAR, această condiție restrictivă este eliminată“, a declarat Laurențiu Baciu, președintele LAPAR.

Altă modificare vizează art. 42 alin. (3), lit. c) și care, firește, are legătură cu prima modificare. În vechea lege se prevedea că fermierul trebuie să prezinte factura de achiziție a instalației de procesare sau, în cazul în care fermierul nu mai deține factura de achiziție a instalației de procesare, trebuie să prezinte extras din documentele contabile din ultimul an prin care dovedește că instalația este înregistrată ca mijloc fix.