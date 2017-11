Deputaţii nemţeni de opoziţie, cer excluderea senatorului PSD Șerban Nicolae

Acesta a provocat o puternică reacţie, prin declaraţiile cu privire la partizanii mișcării anticomuniste din munți

Opoziţia nemţeană din Parlament (PNL şi PSD) a luat atitudine public, ieri, la declarațiile susținute de senatorul PSD Șerban Nicolae, în cadrul Comisiei juridice din Senat, la adresa partizanilor anticomuniști din munți, potrivit cărora aceștia „au slăbit capacitatea de apărare a României, iar acțiunea lor a fost îndreptată împotriva intereselor țării”. Deputatul USR de Neamţ, Iulian Bulai a sesizat astăzi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) să ofere o poziție publică, prin specialiștii săi și cu argumente istorice, referitoare la ideile lansate de liderul senatorilor PSD Șerban Nicolae privind partizanii mișcării anticomuniste din munți. „Domnul Șerban Nicolae este un analfabet cultural și un sabotor al memoriei anticomuniste. În ultimele zile am avut mai multe activități ocazionate de comemorarea partizanilor din munți care s-au opus impunerii puterii comuniste în Româniai. Am vizitat Memorialul Rezistenței din Munții Făgărașului, iar zilele trecute am întâlnit-o pe fiica partizanilor Arnăuțoiu din Munții Făgărașului, doamna Ioana Raluca Arnăuțoiu, a cărei familie, care și-a dorit libertatea, a avut de suferit aspru din cauza comuniștilor. Sunt idei și cuvinte josnice din partea senatorului Șerban Nicolae, motiv pentru care îi cer președintelui PSD Liviu Dragnea să îl demită din funcția de lider de grup al senatorilor PSD, poziție pe care un astfel de personaj este nedemn să o ocupe”, a declarat deputatul USR Iulian Bulai. De la PNL, reacţia a venit din partea senatorului Eugen Ţapu Nazare, care a preluat mesajul partidului: Domnule Dragnea, vă somez public să cereți excluderea imediată a senatorului Nicolae Șerban din Partidul Social-Democrat pentru afirmațiile revoltătoare și denigratoarea la adresa memoriei luptei anticomuniste din România. Declarațiile senatorului PSD impietează eroismul martirilor români care au apărat cu prețul vieții lor și în suferințe inimaginabile libertatea românilor și a țării. În absența unei decizii ferme de excludere, Partidul Social- Democrat își asumă jignirile senatorului Nicolae Șerban aduse eroilor români morți pentru libertate, împotriva instaurării cu tancurile sovietice a regimului totalitar comunist bolșevic în țara noastră. Nesancționarea unor astfel de afirmații confirmă încă o dată că Partidul Social-Democrat este continuatorul și susținătorul practicilor comuniste totalitare împotriva oamenilor liberi din această țară”.

