De ce scade apetitul sexual la tinerii din generația de astăzi (I)  

Bună ziua, domnule doctor!

Sunt studentă la o facultate de psihologie, am 28 de ani și după o relație cu un bărbat de un an și jumătate, acum 2 ani ne-am căsătorit. Soțul meu este și el student la informatică.

Problema noastră este că de când ne-am căsătorit, apetitul sexual a scăzut într-un mod foarte semnificativ, atât la el cât și la mine. Am avut o problemă medicală – o infecție cu bacteria E Coli – care, într-o oarecare măsură, a contribuit și aceasta la scăderea apetitului sexual, dar de jumătate de an nu o mai am și totuși ne confruntăm cu aceeași problemă.

Nu știu ce se întâmplă cu noi. Suntem foarte tineri și totuși ceva nu este în regulă. Trebuie menționat că, în afara lipsei apetitului sexual, relațiile noastre merg destul de bine, nu ne certăm, ieșim la plimbări, dar…

Răspuns:

Dragă Adina,

Te afli într-o direcție care are un impact major și care, din păcate, face ca numărul tinerilor care nu au apetit sexual să crească într-un mod semnificativ.

În urma unor cercetări care s-au făcut în SUA în anul 2016, s-a constatat că tinerii născuți între anii 1980-1990, până în anul 2000, se confruntă cu această problemă a scăderii semnificative a apetitului sexual. Dacă cu 15 ani înainte, când au făcut prima statistică, aceiași cercetători au descoperit că 6% dintre tineri nu sunt interesați de sex, astăzi numărul acestora s-a triplat, ajungând la 18% dintre tinerii care nu sunt interesați deloc de latura sexuală. Astfel, statistica i-a surprins în totalitate pe cercetătorii, care au dat câteva răspunsuri posibile la această scădere de apetit sexual.

Trebuie subliniat însă că, în urma cercetărilor efectuate, se constată că interesul pentru sex virtual a crescut în mod semnificativ din anul 2000 până în anul 2016. Cu alte cuvinte, cu cât scade apetitul sexual real, cu atât crește apetitul sexual virtual. (Când vorbim de sex virtual ne referim la 3 faze de comunicare: comunicarea pentru a găsi o parteneră, comunicarea pentru o relație sexuală virtuală întâmplătoare și comunicarea pentru a găsi o relație de lungă durată stabilă, dar virtuală. Aceste trei faze se formează prin mail-uri, chat-uri, video conferință și convorbire prin Skype sau Messenger când vorbim, auzim și ne vedem. În cadrul acestor comunicări pot avea loc două feluri de relații sexuale: 1. Atingere virtuală prin imaginație. 2. Atingere pe corp cu propriile mâini, ocazie cu care bărbatul dorește ca partenera lui să-și atingă și ea părțile erotice, rezultând astfel masturbarea, ca o relație sexuală completă, virtuală, când fiecare dintre parteneri își ating scopul, ducând relația până la final, la orgasm).

Iată câteva explicații pe care ți le dau Adina și care s-ar putea să te fi influențat pe tine și soțul tău:

Noi trăim într-o societate în care tehnologia și munca sunt pe primul loc. Lucrăm foarte mult și din păcate, după orele de program aducem acasă laptopul și continuăm munca. Lucrul acesta duce la o schimbare foarte puternică, când omul are mai puțin timp liber pentru el și soția lui și este mult mai obosit psihic și fizic. În această societate care s-a schimbat din anii 1960, rolul bărbatului și femeii nu mai este același cum a fost înainte.

Femeia între timp s-a emancipat și bineînțeles că nu mai este aceeași femeie pasivă, cum era femeia de înainte de ani 1960-1970. Ea își cere drepturile ei, mai ales în direcția sexuală. Este mult mai critică, cu așteptări mult mai înalte chiar înainte de apariția mijloacelor de prevenire cum ar fi prezervativul și steriletul. Astăzi, când femeia vrea sa facă dragoste, sex, este liberă să-l facă fără riscul de a rămâne însărcinată, având astfel un control mult mai mare asupra relației.

Bărbații, mare parte dintre ei, încă nu s-au obișnuit cu schimbările pe linia aceasta. Ei erau obișnuiți ca femeia să fie pasivă, ascultătoare și avea loc un sex foarte rapid, care nu necesita efort fizic și psihologic foarte mare. Din moment ce bărbatul nu mai are același control, inițiativa s-a redus, la fel și apetitul lui sexual.

Astfel, așteptările sexuale s-au diminuat într-un mod semnificativ și foarte mulți bărbați preferă să nu dezamăgească pe partenerele lor și invers, foarte multe femei sunt mai puțin încântate de calitatea actului sexual și dacă nu simte nevoia, preferă să nu facă. Este mult mai ușor de a crea relații sexuale virtuale, decât relațiile sexuale reale.

Va urma.

Cu respect,

Doctor Miron Itzhak – psiholog clinician principal cu drept de supervizare

