De ce scade apetitul sexual la tinerii din generația de astăzi (II)

3. Dacă înainte nu avea loc o relație sexuală între viitorii soți și trebuia să aștepți până te căsătorești, această așteptare nu făcea altceva decât să prelungească momentul consumării relației sexuale. Foarte multe perechi așteptau ani de zile și considerau această relație sexuală ca un lucru sfânt, legat de iubire, dragoste și cu voia lui Dumnezeu.

În societatea în care astăzi noi trăim, relația sexuală a devenit un lucru foarte nesemnificativ. O relație poate începe la orice vârstă, dar când aceasta are loc la o vârstă fragedă, acea aură care era legată de relația sexuală, dispare. Din acel moment a dispărut și apetitul sexual, care era legat de curiozitatea partenerilor și de buna desfășurare a acestuia.

Astăzi, în „generația Internet-ului“ fiecare poate accesa orice site de pornografie și erotism, să privească și să primească orice fel de poze, să se contacteze unii pe alții, ceea ce nu mai este la fel ca înainte, când o relație dintre doi tineri începea încet, încet, prin comunicare între ei, apoi negociere și învățare prin actul sexual ce-și dorește fiecare, punându-se un accent deosebit pe simțul tactil. În felul acesta, din păcate, se pierde toată legătura intimă, romantică pe linia afectivității.

4. Dezvoltarea Internetului și tehnologiei noi, reduce nevoia de a comunica în mod direct cu o altă persoană, pentru a crea nevoile lui.

Dacă înainte omul era mult mai atașat de locul lui din punct de vedere geografic și intra în contact pe acest teritoriu cu persoane de sex opus, pentru a satisface nevoile lui și de a exista o comunicare bună între ei, astăzi, poți să stai în casă, fără să comunici, fără să ieși, să-ți găsești un partener departe de tine și să-i soliciți să faceți dragoste fără o atingere tactilă.

5. Sexul virtual este mult mai atractiv, pentru că ai un control și dominanță mult mai puternică față de partenerul tău și poți să te satisfaci pe tine așa cum vrei tu, fără să fii nevoit ca partenerul să te învețe și să știe ce nevoi speciale ai tu.

În sexul virtual nu este nevoie să fii simpatic, să comunici, să folosești toate simțurile, incluzând simțul intuitiv, să pui accent pe un joc de preludiu. În sexul virtual lucrurile merg altfel. În cazul acesta omul dorește să consume mai puțină energie pentru a cuceri sau să fie cucerit și preferă mai mult să facă sport, să fie arătos, lucru care îl determină pe om să-și piardă din energia sexuală.

6. Generația de astăzi care se numește „generația Internet-ului”, prin felul lor de a trăi și de a folosi noua tehnologie, au pierdut limita între muncă și timpul liber.

Mulți tineri își i-au laptopul acasă și continuă munca și în patul lor, care este locul cel mai intim, să scrie mail-uri, să comunice și să socializeze. Nu este deloc surprinzător că în cazul acesta este afectată legătura intimă, prin faptul că timpul acordat unei alte ocupații, duce la pierderea unei relații de calitate între parteneri.

Dacă munca, modalitatea prin care să facem bani și cariera s-au pus pe primul loc, este de la sine de înțeles că am fost nevoiți să lăsăm pe ultimul loc relațiile intime și relațiile sexuale. Nu este de mirare, că locurile intime care s-au creat în toate orașele pentru a satisface partea erotică și sexuală este în ridicare. Din ce în ce mai mulți tineri preferă să se ducă într-un un loc de felul acesta, să plătească o sumă de bani, în loc să comunice afectiv cu partener / parteneră.

Care sunt consecințele acestui obicei?

1. Crearea tulburărilor de personalitate cum ar fi personalitatea schizoidă, care pune accent pe linia rațională intelectuală și închide partea intimă afectivă emoțională.

2. Sexualitatea care a fost un punct de legătură intimă dar și afectivă, astăzi ea se minimalizează la o parte tehnică – cum să facem copii. Nu mai avem același mister și aceeași aură și teamă vis-a-vis de relația sexuală. Sunt lucruri mult mai mari la care societatea noastră pretinde ca tinerii să ajungă, cum ar fi – carieră, bani și autorealizare, decât să pună accent pe sexualitate.

Sexul este un element foarte semnificativ care necesită un proces de învățare la fiecare pereche – unul pe altul și în cazul acesta cu cât cunoașterea și acomodarea este mai bună și mai rapidă, așa și relația merge mai bine din toate punctele de vedere. Cu cât relația din punct de vedere sexual se lasă la o parte, așa avem posibilitatea să trăim ca două persoane în aceeași încăpere, fără să simțim nimic unul față de altul, ca doi străini.

Elementul romantic și separarea între sexele masculin și feminin se pune și el, din păcate, pe un loc foarte nesemnificativ. Nu este de mirare că mulți dintre noi încep să simtă lipsa de sexualitate sau să aibă probleme și tulburări de natură și de identitate sexuală, cum ar fi – homosexualitatea, transgender, lucru care conduce la concluzia, că procentul acestor tulburări sexuale crește într-un mod semnificativ. Ce trebuie să facem?

Nu putem să ne luptăm împotriva valurilor de schimbări permanente în societate, dar avem dreptul să le încetinim și să facem ca în casa noastră și în apropiere de noi, să ne simțim mult mai bine.

Cum facem asta?

1. Trebuie să creăm granițe clare între locul de muncă și casă, cum ar fi – nu aduc problemele legate de serviciu în casă, cum nu am să duc la serviciu problemele de casă. Dacă nu se poate în totalitate, atunci trebuie să limităm la un timp scurt – de o oră și după aceasta să închidem discuția legată de serviciu.

2. Casa trebuie să fie mobilată și aranjată în așa fel încât să nu aibă trăsături de serviciu. Camera trebuie sa rămână cu destinația ei – dormitorul ca locul cel mai intim, unde nu avem voie să aducem elemente legate de locul de muncă.

3. Trebuie să creăm cel puțin o dată pe săptămână o ieșire intimă în afară de casă cum ar fi – la un film, la o piesă de teatru, la un restaurant.

4. După culcarea copiilor – asta înseamnă cel târziu la ora 21,00, de la 21,30 trebuie să punem accent și să ne rezervăm timpul pentru noi.

5. Copilul nu doarme cu părinții, în nici un caz. Camera părinților rămâne cameră intimă.

6. În mod constant, necesită să găsim ocazii, să facem complimente unul la altul, să vorbim despre felul cum arătăm, privirea și așezarea să fie foarte atractive, cu un contact tactil delicat, iar mâinile să fie ținute una lângă alta.

În caz contrar, dacă nu o să procedăm așa, avem posibilitatea să intrăm într-o stare de dezamăgire, de frustrări unul față de altul, deprimare puternică, până la o depresie.

Nu știu Adina dacă am reușit să-ți răspund la tot ce pe tine te nemulțumește, dar trebuie să vezi viața total altfel, decât modul în care societatea ne conduce și ne arată și anume – să știi să îmbini și să dozezi timpul necesar pentru a fi mereu între muncă, reușită și carieră, dar și plăcerile mici și mari în legătura intimă, pentru că fără această intimitate viața nu are rost.

Într-un alt articol o să încerc să pun accent pe schimbarea și modificările care au pus amprenta pe adolescenții numiți „generația Internet-ului” și legătura cu sexualitatea lor, dar până atunci aștept comentariile și tot ce aveți de spus legat de cele de mai sus.

